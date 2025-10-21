Ciencia

Cuál es el significado de que un huracán sea “categoría 5”

La evacuación temprana, la identificación de refugios y la plena coordinación con los protocolos oficiales de emergencia son aspectos fundamentales para protegerse de estos fenómenos extremos

Por Faustino Cuomo

Guardar
Un huracán categoría 5 supera
Un huracán categoría 5 supera los 252 km/h y puede causar daños catastróficos en zonas habitadas (foto: EFE/NASA Johnson)

Los huracanes categoría 5 se ubican en la cúspide de la Escala Saffir-Simpson, herramienta utilizada para clasificar la intensidad de los ciclones tropicales por sus vientos sostenidos y marejada ciclónica. Un huracán alcanza esta categoría cuando sus vientos sostenidos superan los 252 kilómetros por hora (157 millas por hora). Según la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos), estos sistemas pueden provocar “daños catastróficos” donde impactan y representan una amenaza extrema tanto para la vida como para la infraestructura.

El ejemplo más reciente es el huracán Ian, que, tras afectar gravemente a Cuba, se desplazó hacia la península de la Florida, Estados Unidos, con vientos sostenidos de 249 kilómetros por hora. “Los datos de un avión cazador de huracanes de la NOAA mostraron la aproximación de Ian a la categoría 5, con la tormenta, registrando vientos sostenidos de 249 kilómetros por hora”, indica el último reporte.

Características y daños que provoca un huracán categoría 5

Los huracanes categoría 5 son sinónimo de destrucción generalizada. Los expertos de la NOAA advierten que estos sistemas pueden levantar olas de seis metros o más, destruir techumbres y arrancar las estructuras más frágiles del suelo. Los techos de la mayoría de viviendas colapsan o son arrastrados por los vientos y las viviendas más pequeñas pueden elevarse. Además, la presión ejercida sobre ventanas y puertas suele ocasionar daños irreparables.

El huracán Ian se acercó
El huracán Ian se acercó a la categoría 5 con vientos sostenidos de 249 km/h en su paso por Florida (AP)

El arrastre de agua y escombros, junto con el empuje de la marejada ciclónica, puede remontar el nivel del mar varios metros y anegar áreas costeras en cuestión de minutos. La NOAA advierte que las consecuencias directas son devastación y muerte, pues la capacidad de respuesta se ve completamente superada ante daños tan extremos.

El huracán Ian ilustra este poder destructivo: “El huracán ya se encuentra cerca de la altamente peligrosa categoría 5”, señalaron las autoridades. Las condiciones que acompañan a estos fenómenos no dejan margen para la improvisación. Estructuras que no cuentan con refuerzo especial pueden desaparecer, y la naturaleza impredecible de su desplazamiento complica aún más la situación.

Un dron muestra edificios y
Un dron muestra edificios y estructuras dañados por el huracán Milton tras tocar tierra, en Venice, Florida (foto: REUTERS/Marco Bello)

Medidas de preparación y evacuación

La única estrategia realmente efectiva frente al peligro de un huracán de categoría 5 es la prevención y la evacuación a tiempo. Las autoridades, en coordinación con la NOAA, usualmente emiten advertencias para que la población prepare maletas de emergencia, identifique los refugios habilitados y evacue con suficiente antelación a zonas seguras. A estas alturas de una tormenta, lo ideal es que ya hayas evacuado con anticipación (a una zona segura, en una propiedad o a un refugio habilitado por las autoridades), recomienda la entidad.

En situaciones donde aún no ha llegado la tormenta, pueden buscarse refugios de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) o refugios de tormenta certificados como ICC 500. Los especialistas insisten en que estas alternativas deben considerarse tan pronto como surjan alertas.

Pero si la tormenta se aproxima y ya han pasado las ventanas de evacuación, quedarse en casa puede implicar riesgos extremos. La experiencia con Ian en Florida lo deja claro: “Si estás en cualquiera de esos condados, ya no es posible evacuar con seguridad. Es hora de resguardarse y prepararse para esta tormenta. Esta es una poderosa tormenta que debe ser tratada como se trataría un tornado que se acerca a tu casa”, afirmó el gobernador Ron DeSantis la mañana del miércoles.

La NOAA y la FEMA
La NOAA y la FEMA emiten advertencias y protocolos para minimizar el impacto de huracanes categoría 5 (foto: REUTERS/Eduardo Munoz/Foto de archivo)

Protocolos de seguridad en caso de evacuación

Cuando la evacuación deja de ser una opción, la prioridad debe ser buscar el sitio más protegido y resguardado dentro de la vivienda. “Si desafortunadamente no pudiste evacuar y te quedaste en casa, ve a una habitación interior pequeña y sin ventanas o a un pasillo en la planta más baja que no esté en riesgo de inundación”, indican los lineamientos de emergencia. Es fundamental evitar cualquier espacio con posibilidad de derrumbe o exposición a cristales.

A pesar de estas precauciones, los expertos insisten en que la situación sigue siendo crítica. El riesgo de lesiones, atrapamiento y pérdida de vidas se eleva bajo condiciones donde un huracán categoría 5 impacta una zona habitada. La NOAA subraya que el único modo de reducir significativamente estos peligros es prepararse cuidadosamente y responder de inmediato a las instrucciones oficiales.

En suma, los huracanes categoría 5 representan el extremo de la furia de la naturaleza y exigen respeto, preparación y respuesta inmediata.

Temas Relacionados

Huracán categoría 5Escala Saffir-SimpsonHuracán IanFloridaRon DeSantisPreparación huracánMarejada ciclónicaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Qué es la perovskita, el “material maravilloso” que impulsa la revolución de la energía solar

El avance de las células solares basadas en este material promete transformar la industria energética, superando los límites de eficiencia y reduciendo costos, mientras empresas y científicos buscan resolver desafíos técnicos y ambientales clave

Qué es la perovskita, el

La alimentación, refugio de quienes sufren dolor crónico según un nuevo estudio internacional

Casi siete de cada diez personas que enfrentan molestias persistentes buscan en productos calóricos y dulces una vía de alivio emocional, revelando una relación que podría complicar la recuperación a largo plazo

La alimentación, refugio de quienes

Cuándo y cómo observar al cometa Lemmon, el espectáculo astronómico que no se repetirá en mil años

El C/2025 A6, también llamado “cometa Halloween”, alcanzará su punto máximo de brillo a fin de octubre en el hemisferio norte y a principios de noviembre en el hemisferio Sur

Cuándo y cómo observar al

Restringir el azúcar en los primeros 1.000 días de vida, reduce el riesgo de asma y EPOC

Un experimento natural tras la Segunda Guerra Mundial permitió identificar factores que influyen en la función pulmonar durante las décadas posteriores

Restringir el azúcar en los

Por qué el cerebro lleva a interrumpir sin darnos cuenta en una conversción, según expertos

Una neuropsicóloga, citada por Psychologies, describe los mecanismos cerebrales y emocionales que intervienen en la inclinación a cortar la palabra sin darnos cuenta durante una charla

Por qué el cerebro lleva
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Policía desarticula clan familiar dedicada

Policía desarticula clan familiar dedicada a la extorsión: tomaban fotos y seguían a víctimas antes de amenazarlas

Aplazan por segunda vez audiencia del contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por presunto huachicol fiscal

Denunciaron al jugador de Boca Juniors Luis Advíncula por causar un choque en la ruta: las imágenes que exponen su intento de fuga

Gobierno de Sheinbaum da a conocer que vacuna Patria podría combatir otras enfermedades aparte del Covid, como la fiebre amarilla

La Audiencia Nacional autoriza la extradición a Estados Unidos de un exalto cargo de la ONU acusado de desviar 60 millones de dólares entre 2015 y 2023

INFOBAE AMÉRICA
El descontento global impulsa una

El descontento global impulsa una demanda masiva de reformas políticas, según Pew Research Center

Tres años de Giorgia Meloni: de la retórica populista a la gestora austera de la Italia europea

Opera Neon integra un nuevo agente de IA para investigación avanzada

El PMA dice que la ayuda alimentaria que entra en Gaza es insuficiente y pide la apertura de todos los cruces

Vitoria-Gasteiz pone en marcha un aplicativo para localizar personas fallecidas en los cementerios municipales

ENTRETENIMIENTO

“Es el mejor álbum de

“Es el mejor álbum de toda mi carrera”: Karol G habló de Tropicoqueta y su evolución artística

“Fui destrozada en línea desde los 13 años”: Paris Jackson habló sobre el brutal acoso que sufrió desde pequeña

Mark Wahlberg le dice adiós a Hollywood: esta es la lujosa mansión que el actor adquirió en Florida

La película de ‘Star Wars’ sobre Kylo Ren que Disney rechazó: “Tenía un guión realmente genial”

La razón detrás de la aversión de Christian Bale a las comedias románticas: “Me llamaron para una y pensé que se habían vuelto locos”