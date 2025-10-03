Ciencia

Focas comunes desafían el camuflaje de los peces con su asombroso sentido

Un experimento con mamíferos marinos revela capacidades sensoriales que podrían revolucionar el diseño de sensores artificiales

Por Celeste Sawczuk

Guardar
Las focas comunes detectan diferencias
Las focas comunes detectan diferencias mínimas en anillos de vórtice, superando el camuflaje de los peces - (Archivo)

Un experimento con mamíferos marinos reveló capacidades sensoriales que podrían transformar el diseño de sensores artificiales en ambientes acuáticos. Las focas comunes poseen una habilidad que desafía las estrategias evasivas de los peces: distinguen diferencias mínimas en los anillos de vórtice que dejan sus presas al escapar, lo que les permitió anticipar y contrarrestar maniobras de camuflaje hidrodinámico.

Así lo demostraron los resultados del estudio dirigido por Yvonne Krüger, Wolf Hanke, Lars Miersch y Guido Dehnhardt en la Universidad de Rostock (Alemania), publicado por The Company of Biologists y detallado en el Journal of Experimental Biology. El hallazgo mostró que estos mamíferos marinos podían detectar variaciones de apenas 17,6 milímetros entre anillos de vórtice usando únicamente sus vibrisas, una capacidad que redefinió la comprensión de la interacción depredador-presa en ambientes acuáticos.

Un experimento revela que las
Un experimento revela que las vibrisas de las focas permiten distinguir variaciones de apenas 17,6 mm en el agua - (Wikimedia)

El resultado principal radicó en que las focas analizaron y diferenciaron los patrones de flujo generados por peces en fuga, incluso cuando los peces intentaron confundir a sus depredadores con movimientos complejos. Según Wolf Hanke: “La foca tendrá más posibilidades de adivinar la dirección de escape de un pez si puede distinguir la diferencia entre los dos anillos de vórtice”. Esta destreza sensorial permitió a las focas identificar la dirección real de huida, superando el camuflaje hidrodinámico creado por chorros de agua en distintas direcciones durante la respuesta de escape del pez.

Para comprobarlo, el equipo de la Universidad de Rostock diseñó un experimento en el Marine Science Center con una foca macho llamada Filou. De acuerdo con el Journal of Experimental Biology, Filou fue entrenado para sumergir la cabeza con los ojos cubiertos y los oídos protegidos, mientras se generaban anillos de vórtice artificiales a ambos lados de su cabeza mediante dispositivos mecánicos.

El estudio, liderado por la
El estudio, liderado por la Universidad de Rostock, podría revolucionar el diseño de sensores artificiales acuáticos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El animal debía indicar, tocando una de dos esferas verdes, cuál de los anillos era mayor, basándose únicamente en la sensación transmitida por el agua al rozar sus vibrisas. El experimento incluyó miles de ensayos con anillos de entre 45,8 y 89,9 milímetros, y diferencias mínimas de hasta 17,6 milímetros. Filou identificó correctamente el anillo más grande en más del 80% de los casos, incluso cuando la diferencia era apenas perceptible.

El diseño experimental integró controles estrictos para eliminar pistas secundarias, como ruidos de los motores o señales visuales y auditivas. Además, se realizaron pruebas con las vibrisas cubiertas, lo que redujo el desempeño de Filou al nivel del azar, demostrando que la discriminación dependía por completo de este sistema sensorial. Otro ejemplar, Moe, no logró aprender la tarea en el tiempo previsto, lo que los autores atribuyeron a la complejidad del experimento.

La foca Filou identificó correctamente
La foca Filou identificó correctamente el anillo de vórtice más grande en más del 80% de los ensayos - (EFE/EPA/INGO WAGNER/Archivo)

En el plano ecológico, el estudio evidenció que las focas podían superar el camuflaje hidrodinámico de los peces durante la respuesta de escape “C-start”. En esta maniobra, el pez genera tres chorros de agua en diferentes direcciones, de los cuales dos forman anillos de vórtice de distinto tamaño.

El Journal of Experimental Biology subrayó que en especies como la trucha arcoíris, la diferencia de tamaño entre estos anillos puede alcanzar los 74 milímetros, muy por encima del umbral de discriminación demostrado por Filou. Así, la foca identificaba el anillo de mayor tamaño —indicador de la dirección opuesta a la huida— y ajustaba su persecución. El artículo concluye: “Esta capacidad debería permitir a las focas comunes seguir la dirección real de nado del pez”.

El experimento demostró que la
El experimento demostró que la discriminación sensorial dependía exclusivamente de las vibrisas de la foca - (FB: Marine Mammals of Maine )

El papel de las vibrisas en la biología sensorial de las focas fue fundamental en este proceso. El Journal of Experimental Biology resaltó que estas estructuras, altamente inervadas y especializadas, permitieron a las focas detectar perturbaciones mínimas en el agua, identificar objetos y rastrear estelas hidrodinámicas.

Estudios previos demostraron que las vibrisas captaban información sobre tamaño, forma y velocidad de los generadores de estelas, así como la dirección y antigüedad del rastro. Esta investigación amplió el conocimiento: las focas no solo percibieron la presencia de anillos de vórtice, sino que compararon su tamaño de modo preciso y rápido en condiciones controladas que simularon escenarios naturales de caza.

Las focas superan el camuflaje
Las focas superan el camuflaje hidrodinámico de los peces durante la maniobra de escape C-start - (REUTERS)

Sobre el futuro, tanto The Company of Biologists como el Journal of Experimental Biology señalaron que, aunque el experimento se realizó con un único ejemplar, los resultados serían representativos de la especie. Los autores propusieron que nuevos estudios, en condiciones más cercanas al entorno natural y con animales en movimiento, aportarían información clave sobre la integración sensorial y la toma de decisiones en la caza submarina. Además, comprender estos mecanismos podría inspirar el desarrollo de sensores artificiales para aplicaciones tecnológicas en ambientes acuáticos.

Los resultados probaron que las focas comunes podían analizar diferencias mínimas entre anillos de vórtice, descifrar la dirección de escape de los peces y mantener su eficacia como depredadores, incluso frente a sofisticadas estrategias de evasión y camuflaje.

Temas Relacionados

Foca comúnVibrisasCamuflaje hidrodinámicoUniversidad de RostockDepredador presa acuáticoNewsroom BUE

Últimas Noticias

La fundación del exCEO de Google financiará drones marinos que monitorearán el carbono en la Antártida

La iniciativa de Schmidt Sciences destinará 45 millones de dólares a barcos no tripulados que operarán en zonas inaccesibles del Océano Antártico. El objetivo es recopilar datos clave sobre el ciclo del carbono y mejorar la comprensión del papel de los océanos en la regulación del clima global

La fundación del exCEO de

De ratones a humanos: cómo la ciencia busca descifrar los pensamientos, sin invadir el cerebro

Gestos faciales mínimos permiten anticipar decisiones en roedores, afirma una reciente investigación. Cuáles son las nuevas tecnologías capaces de interpretar procesos mentales en mamíferos, mediante modelos computacionales avanzados

De ratones a humanos: cómo

Calendario lunar: cuándo hay luna llena en octubre 2025

El ciclo lunar de 2025 marca momentos relevantes para la astronomía, la agricultura y festividades, con cada fase influyendo en actividades nocturnas y rituales, según el calendario oficial del Instituto Geográfico Nacional

Calendario lunar: cuándo hay luna

¿Serpiente o lagarto? El fósil que borra las fronteras evolutivas

El espécimen encontrado en la Isla de Skye, en Escocia, muestra que los caminos de la evolución de los reptiles pueden ser mucho más impredecibles y complejos de lo que se creía

¿Serpiente o lagarto? El fósil

Informe climático para los últimos meses de 2025: anticipan días más cálidos que lo habitual en el centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional presentó su informe trimestral, donde advierte que varias provincias contarán con tendencias de mayor temperatura y una variabilidad destacada en los patrones de lluvias y calor

Informe climático para los últimos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de octubre: Abiertas las estaciones Zócalo y Pino Suárez

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Lotería del Quindío resultados 2 de octubre 2025 sorteo 2983; número ganador y secos

Pirlo se pronunció sobre polémica con Blessd y acusó a Westcol de querer frenar su carrera: “Llevas un año intentándolo”

Ataque armado dejó tres guardias heridos en cárcel La Modelo de Bogotá

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Muere a los 56 años Javier Manrique, actor de 'Camera Café' y 'El día de la bestia'

Los médicos murcianos se manifiestan en contra de la propuesta del Estatuto Marco de Sanidad

Marcelino, antes de medirse al Madrid: "La derrota ante el Atlético les hace doblemente peligrosos"

El CEO de Goldman Sachs ve "en muy buena forma" la economía de EEUU y espera una aceleración hacia 2026

Xabi Alonso: "Ningún jugador me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición, yo decido"

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Hartmann revela cómo retrató

Alejandro Hartmann revela cómo retrató la dualidad de Duki en Netflix: “Es el líder de una generación”

Def Leppard recibe su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood: Jon Bon Jovi será el presentador

Christina Haack y la confesión sobre su tercer divorcio: “Por primera vez, realmente tengo el control de mi destino”

La serie “La masacre de Flores” llega a HBO Max con el testimonio de Matías Bagnato y la producción de Juan José Campanella

Kristin Scott Thomas analizó su transformación en la industria: “Ahora entiendo por qué la gente me encuentra aterradora”