Ciencia

La dieta mediterránea reduce el riesgo de demencia en personas con predisposición genética

Científicos de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos analizaron 5.705 casos para evaluar cómo los hábitos alimentarios y la predisposición genética influyen en la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Qué encontraron

Guardar
Investigadores de Harvard vinculan la
Investigadores de Harvard vinculan la dieta mediterránea con menor riesgo de demencia, especialmente en personas con predisposición genética al Alzheimer (Imagen ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos detectaron que seguir una dieta mediterránea se asocia con una reducción del riesgo de demencia, especialmente en personas con un riesgo genético elevado de Alzheimer.

Analizaron datos de miles de participantes durante más de tres décadas y sugirieron que los beneficios de ese patrón alimentario son más notables en quienes presentan la mayor predisposición hereditaria. Publicaron los resultados en la revista Nature Medicine.

El estudio, publicado en Nature
El estudio, publicado en Nature Medicine, analizó datos de miles de participantes durante más de 30 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta mediterránea consiste en el consumo frecuente de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado, aceite de oliva y una ingesta moderada de vino.

Es uno de los patrones alimentarios más estudiados y cuenta con respaldo de ensayos clínicos, como PREDIMED, que sugirió beneficios cognitivos.

El nuevo estudio, que es de tipo observacional y se enfocó en las asociaciones entre este tipo de alimentación y el riesgo de demencia.

Riesgo genético de Alzheimer: el rol de la dieta

Los resultados destacaron el efecto
Los resultados destacaron el efecto protector de la dieta mediterránea en portadores del gen APOE4 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los focos principales de la investigación fue el análisis del riesgo genético de Alzheimer, con especial atención al gen apolipoproteína E (APOE).

En particular, la variante APOE4 representa el principal factor de riesgo genético para el Alzheimer de inicio tardío, la forma más común de la enfermedad.

Las personas portadoras de una copia del APOE4 tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de desarrollar Alzheimer, mientras que quienes poseen dos copias (homocigotos para APOE4) enfrentan un riesgo hasta doce veces mayor en comparación con quienes no portan esta variante.

Así se hizo el estudio

El efecto beneficioso de la
El efecto beneficioso de la dieta mediterránea fue más notable en quienes tienen dos copias del gen APOE4, el principal factor de riesgo genético para el Alzheimer de inicio tardío (Freepik)

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores analizaron datos de 4.215 mujeres participantes en el Estudio de Salud de Enfermeras, seguidas desde 1989 hasta 2023, con una edad promedio de 57 años al inicio.

Para validar los resultados, se incluyó también a 1.490 hombres del Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud, observados desde 1993 hasta 2023.

Los hábitos alimentarios se evaluaron mediante cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos y se analizaron muestras de sangre para examinar una amplia gama de metabolitos.

Además, se utilizó información genética para determinar el riesgo hereditario de Alzheimer de cada participante. Un subgrupo de 1.037 mujeres realizó pruebas cognitivas periódicas por teléfono.

Principales resultados sobre dieta mediterránea y demencia

La dieta mediterránea, rica en
La dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado y aceite de oliva, mostró asociación con menor deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados indicaron que quienes seguían una dieta mediterránea presentaban un menor riesgo de desarrollar demencia y experimentaban un deterioro cognitivo más lento.

El efecto protector fue especialmente marcado en el grupo con dos copias del gen APOE4, lo que sugiere que la alimentación podría contrarrestar, al menos en parte, la predisposición genética a la enfermedad.

Yuxi Liu, autora principal del estudio, destacó que “estas evidencias sugieren que las estrategias dietéticas, en particular la dieta mediterránea, pueden ayudar a reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia al influir de manera amplia en rutas metabólicas clave”.

La científica subrayó que esa recomendación es válida para la población general, pero reviste una importancia especial para quienes tienen un riesgo genético elevado, como los portadores de dos copias de la variante APOE4.

Los autores advierten que la
Los autores advierten que la muestra del estudio se compuso principalmente de personas de ascendencia europea y alto nivel educativo, lo que limita la generalización de los resultados (Imagen ilustrativa Infobae)

A pesar de la solidez de los hallazgos, los autores señalaron algunas limitaciones. La muestra analizada estaba compuesta principalmente por personas de ascendencia europea y alto nivel educativo.

Eso limita la generalización de los resultados a otros grupos étnicos o contextos socioeconómicos. Además, aunque el estudio identificó asociaciones relevantes, la genética y la metabolómica aún no forman parte de los modelos clínicos habituales para predecir el riesgo de Alzheimer, y la mayoría de las personas desconoce su perfil genético respecto al APOE.

De cara al futuro, los investigadores esperan explorar si intervenciones dietéticas dirigidas a metabolitos específicos pueden abrir nuevas vías para una prevención más personalizada de la demencia.

Temas Relacionados

Dieta mediterráneaDemenciaAlzheimerAPOE4Últimas noticiasDeterioro cognitivo

Últimas Noticias

El lado oscuro de la curiosidad humana: cómo lo prohibido atrae a las personas, según un experto en comportamiento

El interés por el peligro y el crimen tiene raíces evolutivas, de acuerdo con el investigador Coltan Scrivner, quien explicó de qué manera la exposición a relatos perturbadores ayuda a desarrollar estrategias de supervivencia y resiliencia psicológica

El lado oscuro de la

El sueño de construir aldeas en la Luna cobra fuerza entre agencias y empresas

La carrera por instalar los primeros asentamientos humanos en el cráter Shackleton avanza con propuestas arquitectónicas, innovaciones agrícolas y desafíos técnicos que acercan la posibilidad de una vida lunar autosuficiente y colaborativa

El sueño de construir aldeas

Por primera vez, realizaron un trasplante de pulmón de cerdo en un paciente de 39 años

Los científicos en China utilizaron la técnica de edición genética CRISPR y los resultados fueron publicados en la revista Nature Medicine. En qué consistió la experimentación y cuáles son los desafíos según experto consultado por Infobae

Por primera vez, realizaron un

Computación cuántica modular: cómo funciona el sistema que promete crecer pieza por pieza

Un equipo de la Universidad de Illinois diseñó módulos cuánticos que se conectan como bloques de Lego y permiten escalar procesadores sin empezar de cero, acercando la tecnología a máquinas más flexibles y potentes

Computación cuántica modular: cómo funciona

Descubren tres nuevas especies extintas de marsupiales con dentadura de martillo

Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur identificaron fósiles únicos en Queensland, revelando una inesperada diversidad de marsupiales carnívoros que habitaban los antiguos bosques tropicales australianos hace millones de años

Descubren tres nuevas especies extintas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Claudia Sheinbaum alista reunión con

Claudia Sheinbaum alista reunión con secretarios brasileños en beneficio de inversiones y economía: ¿Cuándo será?

Horror y misterio en San Antonio de Areco: la mujer no fue asesinada dentro del auto donde aparecieron los cuerpos

Damasco: propiedades y valor nutricional

María Fernanda Cabal le recordó trino a Iván Cepeda donde afirmó que Nicolás Maduro era el digno sucesor de Hugo Chávez: “Han venido aplaudiendo la narco dictadura de Venezuela”

Detienen a hombre por robo a colegio en Zapopan, Jalisco, daños superan los 450 mil pesos

INFOBAE AMÉRICA
España condena el bombardeo israelí

España condena el bombardeo israelí contra un hospital en Gaza: "Es una flagrante violación del Derecho Internacional"

El extremo español Diego López renueva con el Valencia CF hasta 2029

Los últimos plegables de Samsung desactivan las preferencias del modo de No Molestar

Cientos de firmas del mundo del cine piden al Festival de Venecia una postura "clara" contra el "genocidio" en Gaza

Tailandia compra a Saab cuatro cazas de combate tipo Gripen E/F por casi 480 millones

ENTRETENIMIENTO

La confesión de Britney Spears

La confesión de Britney Spears sobre Sam Asghari y su “distracción” ante la ausencia de sus hijos

Alicia Machado, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, habló sobre su adicción a las anfetaminas y sus dos intentos de suicidio

Kirsten Dunst reveló su nueva prioridad profesional: “Quizás podría hacer una película donde no pierda dinero”

Zoë Kravitz y Harry Styles juntos en Roma: el video que desató rumores de romance

Malcolm McDowell, de 82 años, dice que aún no tiene planes de retirarse de la actuación: “Todavía me encanta trabajar”