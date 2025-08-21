Ciencia

Desarrollaron un sensor de diamantes que mejora la detección del cáncer durante cirugías

El nuevo dispositivo, diseñado por investigadores en el Reino Unido, utiliza nanopartículas de óxido de hierro y un cabezal ultrapreciso para localizar tumores y ganglios linfáticos afectados durante intervenciones

Guardar
Un sensor magnético basado en
Un sensor magnético basado en diamantes permite localizar tumores con mayor precisión y seguridad en el quirófano/ Karishma Gokani / Universidad de Warwick

Las propiedades únicas de los diamantes podrían transformar la detección del cáncer en el quirófano.

Un equipo de investigadores del Reino Unido desarrolló un sensor magnético basado en diamantes capaz de localizar tumores con mayor precisión y seguridad que los métodos actuales.

El avance se centra en el uso de nanopartículas de óxido de hierro visibles para la tecnología diamantina, lo que permitiría identificar los ganglios afectados en procedimientos clave durante cirugías para cáncer de mama. El estudio se publicó en la revista Physical Review Applied.

Un diamante es una gema
Un diamante es una gema preciosa compuesta de carbono cristalizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La innovación consiste en un aparato portátil y ultrapreciso que no utiliza materiales tóxicos ni sustancias radiactivas.

El objetivo de los investigadores es mejorar la detección de la dispersión del cáncer mientras se reduce el riesgo para pacientes y personal médico.

El grupo de trabajo estuvo encabezado por Alex Newman, investigador de doctorado en el Departamento de Física de la Universidad de Warwick, junto con el profesor Gavin Morley.

El trabajo incluyó, además, la colaboración con la Universidad Hospitals Coventry and Warwickshire (UHCW) NHS Trust en el Reino Unido.

Diamantes, ciencia y salud

El avance fue liderado por
El avance fue liderado por la Universidad de Warwick y el UHCW NHS Trust en el Reino Unido/Archivo

El diamante es un material formado por átomos de carbono organizados en una estructura cristalina. Esta estructura convierte al diamante en la sustancia natural más dura y le otorga capacidad para conducir el calor de forma excepcional.

Los científicos conocen que algunos diamantes, en especial los que contienen centros de vacante de nitrógeno, pueden detectar pequeños cambios de campo magnético.

Antes de esta investigación, los hospitales utilizaban trazadores radiactivos o tintes azules para localizar ganglios linfáticos afectados.

Los trazadores radiactivos requieren equipos especiales, restricciones en el manejo e instalaciones preparadas para material radioactivo. El uso de colorantes azules, en tanto, está asociado a reacciones alérgicas en algunas personas.

La tecnología diamantina detecta nanopartículas
La tecnología diamantina detecta nanopartículas de óxido de hierro para identificar ganglios afectados en cirugías de cáncer de mama. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los sensores de diamante se ven rosados por sus centros de vacante de nitrógeno, lo que les permite detectar variaciones microscópicas del campo magnético.

Aunque existían equipos basados en sensores magnéticos, su tamaño impedía el uso en operaciones mínimamente invasivas.

La mayoría de hospitales no ofrece trazadores magnéticos por la baja sensibilidad y el volumen de los detectores existentes.

Por eso, “hay una demanda real de medios versátiles y no tóxicos para hallar cáncer”, expresó Alex Newman, uno de los coautores.

El reto de un sensor portátil

El dispositivo se destaca por
El dispositivo se destaca por su tamaño compacto y alta sensibilidad magnética/ Karishma Gokani / University of Warwick

El trabajo buscó crear un sensor ultrapequeño, sensible y seguro, capaz de identificar el recorrido de las nanopartículas magnéticas inyectadas en el cuerpo para el rastreo del cáncer.

Ese rastreo es crucial para decidir el tratamiento quirúrgico, ya que el cáncer suele diseminarse a través del sistema linfático hacia los ganglios linfáticos.

El equipo diseñó un sensor compacto con un cabezal de apenas 10 milímetros, tamaño que por primera vez permite el uso de tecnología diamantina en cirugía endoscópica y laparoscópica.

La base del diseño incluye un diminuto diamante de 0,5 milímetros cúbicos y un pequeño imán colocado en la punta del sensor, lo que suprime la necesidad de grandes componentes electrónicos.

Los expertos Stuart Robertson, Alex
Los expertos Stuart Robertson, Alex Newman y Gavin Morley (a la derecha) en batas en el hospital al probar el magnetómetro de diamante / Universidad de Warwick

El sensor detecta fluidos magnéticos, integrados por nanopartículas de óxido de hierro, que médicos inyectan en el tumor antes de la operación.

Estas partículas viajan por el sistema linfático junto con posibles células cancerosas, por lo que su seguimiento sirve para identificar los ganglios a extirpar.

La portabilidad, precisión y seguridad fueron parámetros prioritarios en el desarrollo. El doctor Stuart Robertson, cirujano y consultor en UHCW NHS Trust, calificó a la tecnología como “más ventajosa que las técnicas tradicionales”.

Lo que revelan los resultados

Así es el cabezal de
Así es el cabezal de la sonda magnetométrica de diamante. Mide 10 milímetros de diámetro, lo que significa que es el primer sensor de diamante capaz de detectar fluido trazador magnético y, al mismo tiempo, lo suficientemente pequeño para su uso endoscópico y en cirugía endoscópica/Universidad de Warwick

El nuevo sensor basado en diamantes sobresale por su capacidad para detectar solo una centésima parte de la dosis clínica habitual de trazador magnético, según el grupo liderado por el profesor Morley.

Eso amplía las posibilidades de diagnóstico en hospitales donde la tecnología radiactiva o los tintes no son opción.

“Es el primer sensor de diamante capaz de detectar fluido trazador magnético y ser lo bastante pequeño como para emplearse en cirugía mínimamente invasiva”, explicó Newman. El avance elimina la exposición a radiación y disminuye los efectos adversos.

Los resultados mostraron que el dispositivo funciona con precisión a larga distancia y de forma portátil, lo que facilita su integración en equipos quirúrgicos actuales.

La portabilidad y precisión del
La portabilidad y precisión del sensor abren nuevas posibilidades para la detección de cáncer de pulmón, hígado, colon y esófago. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sensibilidad del sensor supera las limitaciones de métodos previos, abriendo la puerta a procedimientos más rápidos y menos riesgosos.

El profesor Morley amplió el horizonte del desarrollo: “Esperamos usar estos sensores no solo en medicina, sino en aplicaciones espaciales y energía de fusión”.

La portabilidad y la sensibilidad del sensor podrían extrapolarse a la detección de otros cánceres, como de pulmón, hígado, colon y esófago.

Temas Relacionados

Sensor de diamanteCáncer de mamaFluidos magnéticosDiagnóstico oncológicoÚltimas noticias

Últimas Noticias

La NASA desarrolló un metal que resiste el calor extremo

Desde 2022, la aleación GRX-810 desarrollada por NASA y perfeccionada junto a la industria permite fabricar piezas impresas en 3D que soportan temperaturas y cargas imposibles para materiales tradicionales

La NASA desarrolló un metal

El misterio de los aromas: por qué el mismo olor puede ser irresistible o desagradable

Un estudio citado por Scientific American muestra que la valoración depende de experiencias personales, lo que impulsa avances en fragancias inteligentes y tecnología olfativa

El misterio de los aromas:

El extraordinario papel de las palomas en los avances de la inteligencia artificial moderna

Aunque suelen pasar inadvertidas, estas aves urbanas inspiraron algunos de los grandes desarrollos en el aprendizaje automático y el refuerzo, clave para las tecnologías que dominan la inteligencia artificial más avanzada de la actualidad

El extraordinario papel de las

SpaceX se prepara para lanzar el décimo vuelo de prueba del supercohete Starship

Elon Musk busca dar un paso decisivo en el desarrollo de su nave más ambiciosa mediante una misión clave que evaluará mejoras técnicas y la estrategia de reutilización en el programa espacial de su compañía

SpaceX se prepara para lanzar

Investigan si un análisis de sangre podría detectar la ELA hasta diez años antes de los primeros síntomas

El estudio, respaldado por inteligencia artificial y datos de miles de pacientes de Europa y Estados Unidos, identificó biomarcadores en plasma que distinguen la esclerosis lateral amiotrófica de otras enfermedades neuromusculares con más del 98% de precisión

Investigan si un análisis de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de agosto

Colombia podría perder $1.000 millones al año si EE. UU. la descertifica por incumplir metas en lucha contra el narcotráfico

Detrás del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz habría alguien de “traje, corbata y cuello blanco”: Óscar Balderas

Todo sobre el nuevo restaurante de Dani García en Valencia: con fecha de apertura en septiembre y capacidad para 300 personas

La vuelta al cole 2025-2026 costará de media 422 euros por alumno, un 15% más que en 2018: cuánto suben los libros, los uniformes o el material

INFOBAE AMÉRICA
Aegon se plantea trasladar su

Aegon se plantea trasladar su sede a EEUU

Investigadores descubren que el mapa corporal del cerebro se mantiene intacto tras una amputación

El importe de las reducciones de capital se elevó un 20% hasta julio, según Iberinform

David Herrera abandona la presidencia de Norwegian Cruise Line tras una década al frente

Xi Jinping pide una "unidad interétnica" con motivo del 60 aniversario de gobierno chino sobre Tíbet

ENTRETENIMIENTO

“Emily in Paris” sorprende con

“Emily in Paris” sorprende con su quinta temporada: Lily Collins explora la dolce vita entre Roma y Venecia

Pamela Anderson, ejemplo de autenticidad a los 58 años: “Siento que recién empiezo mi carrera y que todo lo anterior fue un entrenamiento”

Gary Oldman recordó su lucha contra el alcohol: “Pensé que no podría aguantar ni 28 segundos sin beber”

Helen Mirren defendió el género de James Bond: “Soy muy feminista, pero no puede interpretarlo una mujer, no funciona”

El sorprendente viaje que llevó a Clint Eastwood de ser un joven nadador rebelde a ícono del western internacional