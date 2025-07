Hallan un vínculo entre la gripe, el COVID-19 y el cáncer que puede impactar en sobrevivientes de tumores de mama

La gripe y el COVID-19 pueden reactivar células cancerosas dormidas en sobrevivientes de cáncer de mama (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio internacional sacudió la comprensión médica sobre el cáncer de mama. Se descubrió que dos infecciones comunes, la gripe y el COVID-19, pueden servir como “despertador” para células cancerosas ocultas en los pulmones de quienes ya superaron un tumor de mama.

Este hallazgo revela que esas infecciones, mucho después de la recuperación del cáncer, podrían desencadenar nuevas metástasis pulmonares.

La prevención y el tratamiento de las infecciones por virus respiratorios ahora cobran una nueva dimensión en la vida de millones de sobrevivientes.

Las infecciones respiratorias aumentan el riesgo de metástasis pulmonar en pacientes que superaron un cáncer de mama, según investigación publicada en Nature

El estudio fue publicado en la revista Nature por investigadores que trabajan en instituciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos.

Para hacerlo, reunieron datos de miles de sobrevivientes de cáncer e hicieron experimentos en animales para comprender el proceso.

El hallazgo sugiere que las infecciones virales no son solo un problema pasajero. Pueden abrir la puerta a que el cuerpo deje de vigilar ciertas células y surja una metástasis mucho después de haber vencido al tumor.

Qué dijo uno de los científicos a Infobae

El argentino Julio Aguirre-Ghiso es investigador del Centro Oncológico Integral Montefiore Einstein (MECCC) en los Estados Unidos. Fue coautor del estudio (Albert Einstein College of Medicine)

En diálogo con Infobae, el científico argentino Julio Aguirre-Ghiso, quien trabaja en el Centro Oncológico Integral Montefiore Einstein (MECCC) en los Estados Unidos, fue uno de los coautores del estudio y comentó sobre las posibles implicancias de los resultados.

Detalló: “La IL-6 es una molécula que produce el cuerpo durante las infecciones y, según nuestro hallazgo, puede despertar células cancerosas dormidas en los pulmones de personas que ya superaron un cáncer de mama”.

En cuanto a qué significa ese resultado expresó: “Solo muestra una asociación. Necesitamos más estudios detallados para determinar si estos mecanismos realmente se activan en pacientes”.

Sugieren que la prevención con vacunas y el tratamiento de infecciones respiratorias cobran nueva importancia en la vida de quienes superaron el cáncer de mama

Sin embargo, aclaró que “las vacunas funcionan para prevenir la infección o reducir los síntomas. Por lo tanto, tener las vacunas reduciría las chances de que este proceso se active”.

También Aguirre-Ghiso aclaró que “después de la activación por la infección, las células que crecen pueden volver a un estado de latencia, por lo tanto, la reactivación no equivale a letalidad por metástasis. Esto quiere decir que, mientras algunos pacientes podrían experimentar una activación letal, otros no, o que otros necesiten más señales de inflamación. En verdad, aún no lo sabemos, pero es un principio”.

Qué significa un cáncer dormido

La infección por el virus de la gripe provoca el despertar y la expansión de células cancerosas dormidas en los pulmones de ratones. Las células cancerosas están marcadas en verde y el marcador de proliferación en magenta Se obtuvieron resultados similares con la infección por SARS-CoV-2

Un cáncer dormido significa que tras la cura aparente de un tumor, algunas células cancerosas quedan “escondidas” en sitios como los pulmones, sin crecer ni causar problemas durante mucho tiempo.

No producen síntomas y pueden pasar años sin moverse. El objetivo del estudio fue entender por qué estas células en latencia, después de mucho tiempo, de repente “despiertan” y generan metástasis. Es decir, un nuevo tumor en partes del cuerpo alejadas del cáncer original.

Los científicos quisieron averiguar si las infecciones respiratorias, como la gripe o el COVID-19, funcionaban como alarma para reactivar esas células dormidas en sobrevivientes de cáncer de mama.

Cómo se hizo el estudio

Experimentos en ratones demostraron que la infección con gripe o SARS-CoV-2 acelera la aparición de tumores pulmonares a partir de células cancerosas dormidas

El equipo usó primero modelos en ratones. Implantaron células de cáncer de mama en los pulmones de los animales y esperaron varios meses. Las células se mantuvieron inactivas, sin formar tumores nuevos.

Luego, infectaron a los ratones con virus de la gripe y versiones adaptadas del coronavirus SARS-CoV-2. Así, imitaron en animales lo que podría suceder en una persona que ha tenido cáncer y después contrae una infección respiratoria.

El grupo estudió también bases de datos enormes de pacientes humanos para analizar qué ocurre tras una infección de este tipo.

Trabajaron con el Biobanco del Reino Unido, y Flatiron Health, de los Estados Unidos. Estas plataformas reúnen información médica de miles de sobrevivientes de cáncer de mama y de sus historias clínicas.

Resultados del estudio

Expertos recomiendan evaluar medicamentos que inhiben la IL-6 para reducir el riesgo de recaída en pacientes con antecedentes de cáncer de mama

Los ratones con células cancerosas dormidas desarrollaron rápidamente tumores en los pulmones tras la infección con gripe o COVID-19.

En pocos días, las células se multiplicaron. En dos semanas, los investigadores encontraron lesiones metastásicas en los pulmones de los animales infectados.

El equipo descubrió que una molécula llamada interleucina-6 (IL-6), que el cuerpo libera durante las infecciones, actúa como la señal responsable de “despertar” las células tumorales.

Cuando los científicos usaron ratones que no podían producir esta molécula, la infección no logró reactivar las células cancerosas.

Los experimentos muestran que la interleucina-6, liberada durante infecciones virales, despierta células tumorales inactivas

James DeGregori, líder del trabajo, dijo a través de un comunicado: “Nuestros resultados muestran que la infección por influenza y SARS-CoV-2 conduce a la pérdida del estado de latencia de las células cancerosas diseminadas en el pulmón”.

El análisis de las bases de datos humanas reveló que los sobrevivientes de cáncer de mama que tuvieron COVID-19 tenían casi el doble de riesgo de morir por cáncer en los meses siguientes, en comparación con quienes no se infectaron. El peligro fue todavía mayor en los tres meses que siguen al contagio.

“La infección por SARS-CoV-2 incrementa sustancialmente el riesgo de mortalidad relacionada con el cáncer y de metástasis pulmonar en comparación con sobrevivientes no infectados”, afirmó Aguirre-Ghiso a Infobae.

En los datos de Estados Unidos, las mujeres que desarrollaron COVID-19 después del cáncer de mama tuvieron un 44% más de probabilidad de presentar metástasis en los pulmones, aún al ajustar por factores como la edad y otras enfermedades.

El papel de la IL-6 atrajo la atención de expertos en inmunología. En un artículo escrito por Brooke Dresden y John Alcorn que fue también publicado en Nature se resaltó: “Este trabajo muestra cómo la inflamación después de una infección puede desencadenar una cascada que termina con la reaparición de la enfermedad”.

Según la científica Andrea Llera, los resultados apoyan la recomendación de vacunarse contra la gripe y el COVID-19

Además de que se deberían tratar a tiempo o prevenir infecciones respiratorias en sobrevivientes, recomendaron evaluar medicamentos que frenen la acción de IL-6, aprobados ya para uso en COVID-19 grave, para disminuir el riesgo de recaída en las pacientes.

En tanto, Andrea Llera, investigadora del Conicet en cáncer de mama en América Latina, quien desarrolla sus estudios en la Fundación Instituto Leloir, comentó a Infobae tras leer el estudio: “Los resultados del estudio publicado ponen una alerta sobre la posibilidad de que las infecciones respiratorias virales puedan favorecer las metástasis”.

También añadió: “Si bien hay que seguir investigando el tema, los resultados apoyan la importancia de vacunarnos contra las enfermedades respiratorias”.