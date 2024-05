Un grupo de científicos descubrió un “fallo cósmico” que desafía la teoría de la relatividad de Einstein

n modelo innovador de la Universidad de Waterloo ofrece respuestas sobre la expansión del universo, desafiando las leyes de la física conocidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un reciente descubrimiento que podría replantear nuestra comprensión del universo, investigadores de la Universidad de Waterloo y la Universidad de British Columbia, en Canadá, han propuesto una nueva teoría que sugiere la existencia de un “fallo cósmico” en la gravedad, el cual podría explicar comportamientos anómalos en la escala cósmica del universo.

Este hallazgo, publicado en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, indica que la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, pilar de la física moderna, podría no ser suficiente para explicar ciertas inconsistencias observadas a escalas galácticas y mayores.

Robin Wen, graduado en Física Matemática por Waterloo y autor principal del estudio, señaló: “Este modelo de gravedad ha sido esencial para todo, desde teorizar el Big Bang hasta fotografiar agujeros negros”. Sin embargo, al estudiar la gravedad a escala cósmica, en distancias de miles de millones de años luz, “parece como si la gravedad deja de coincidir perfectamente con la teoría de Einstein”.

La teoría de la relatividad general, que sugiere que la gravedad impacta no solo en tres dimensiones físicas, sino también en una cuarta dimensión (el tiempo), ha sido confirmada por innumerables pruebas y observaciones a lo largo de los años. Pero este nuevo estudio plantea que hay una inconsistencia, un “fallo cósmico”, donde la gravedad se debilita aproximadamente un 1% al tratar con distancias en las escalas de miles de millones de años luz.

Niayesh Afshordi, profesor de astrofísica en la Universidad de Waterloo e investigador en el Perimeter Institute, añadió: “Hace casi un siglo, los astrónomos descubrieron que nuestro universo se está expandiendo. Las galaxias más lejanas se mueven más rápido, al punto de parecer que se mueven casi a la velocidad de la luz, el máximo permitido por la teoría de Einstein”.

“Nuestro hallazgo sugiere que, en esas mismas escalas, la teoría de Einstein también podría ser insuficiente”, sostuvo.

El equipo ha desarrollado un nuevo modelo que modifica y extiende las fórmulas matemáticas de Einstein de manera que resuelve la inconsistencia en algunas de las mediciones cosmológicas sin afectar los usos exitosos de la relatividad general. “Puedes considerarlo como una nota al pie de la teoría de Einstein. Una vez que alcanzas una escala cósmica, aplican términos y condiciones”, explicó Wen.

Investigadores de Canadá proponen un cambio en la teoría de la gravedad (UCL)

Este modelo podría ser el inicio de una solución a un rompecabezas cósmico que astrónomos y físicos han estado intentando resolver durante décadas. “Este nuevo modelo podría ser la primera pista de un rompecabezas cósmico que estamos empezando a resolver a través del espacio y tiempo”, afirmó Afshordi.

Los esfuerzos de más de veinte años en la Universidad de Waterloo, conocida por su investigación de vanguardia en gravedad gracias a la colaboración interdisciplinaria entre matemáticos aplicados y astrofísicos, han sido claves en la formulación de este nuevo modelo.

Este descubrimiento no solo plantea preguntas fundamentales sobre la validez de las teorías físicas actuales en escalas ultramasivas, sino que también abre la puerta a futuras investigaciones que podrían revelar más detalles sobre la verdadera naturaleza de nuestro universo. El “fallo cósmico” propuesto es un recordatorio de que, a pesar de los avances de la ciencia, aún hay misterios fundamentales que están más allá de nuestra comprensión actual.