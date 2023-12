Misiones espaciales 2024: cuáles serán las más importantes y qué podemos esperar

Así despegó el cohete lunar de próxima generación de la NASA.

2024 será un año clave para las misiones fuera de la Tierra para las distintas agencias espaciales del mundo.

Como si se tratase de una nueva carrera espacial, no ya con el predominio de las superpotencias, sino con la competición de varias naciones e incluso compañías privadas, el lanzamiento de cohetes o el envío de rovers exploradores o sondas a planetas y lugares distantes del cosmos, adquieren este año que comienza un gran protagonismo.

Aquí hacemos un repaso de las misiones espaciales más importantes que se esperan este nuevo año que comienza mañana, en la que varias naciones son protagonistas y buscan quedar en la historia.

1-Artemis II, a la Luna con seres humanos

Atemis II busca que el ser humano vuelva a orbitar la Luna, como lo hizo en la década del 60 (NASA)

Entre las misiones espaciales más importantes en 2024 se destaca la misión tripulada Artemis II de la NASA, la más icónica por lo que representa que el ser humano vuelva a orbitar a nuestro satélite natural. El programa Artemis de la NASA tuvo su debut en noviembre de 2022 con la primera misión no tripulada para volver a la Luna mediante el estreno del mega cohete SLS de la NASA y la flamante cápsula Orión, con capacidad de transportar 4 astronautas en lugar de los 3 que contaba la Apolo en los 60 y 70.

Y aunque hubo bastantes retrasos, el vuelo fue todo un éxito, en donde la agencia espacial estadounidense pudo comprobar que la nueva nave Orion era capaz de generar las condiciones de seguridad aptas para que una futura tripulación pueda viajar en ella durante varios días, realizando las maniobras necesarias y lograr un reingreso exitoso a nuestro planeta.

Este primer vuelo de Artemis I significó un gran paso para la futura exploración humana a la Luna. En noviembre de 2024, los astronautas tienen planeado volar por unos 10 días alrededor de nuestro satélite natural en la nave espacial Orion, “Artemis es el primer paso en la próxima era de exploración humana. Junto con socios comerciales e internacionales, la NASA establecerá una presencia sostenible en la Luna para prepararse para las misiones a Marte”, indica la NASA en su sitio de Internet.

Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman y el canadiense Jeremy Hansen son los astronautas elegidos por la NASA para la misión Artemis II (NASA)

Los astronautas estadounidenses Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman y el canadiense Jeremy Hansen ya fueron elegidos para este viaje.

La tripulación del Artemis II viajará unos 7.500 km más allá de la cara oculta de la Luna y luego retornará a la Tierra. “En lugar de requerir propulsión para el regreso, la trayectoria de bajo consumo aprovecha el campo gravitatorio Tierra-Luna, asegurando que después de su viaje alrededor de la cara más lejana de la Luna la Orión será atraída naturalmente por la gravedad de la Tierra para el regreso de los astronautas a casa”, especificó la agencia espacial de EEUU, que prevé que la misión dure 10 días.

Y un año más tarde, en 2025, se llevará a cabo el regreso de la humanidad a la superficie lunar con la misión Artemis III.

2-Japón a la Luna

La nave espacial SLIM de Japón quiere alunizar en 2024 (JAXA)

JAXA, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, tiene en su mente realizar el primer alunizaje de la nave espacial SLIM (Smart Lander for Investigating Moon, por sus siglas en inglés) el próximo 19 de enero de 2024.

La nave fue lanzada el 6 de septiembre de 2023, junto con el telescopio espacial XRISM, por lo que ya se encuentra en el espacio esperado a convertir a Japón en el quinto país en aterrizar con éxito una sonda en la Luna.

3-Otra misión japonesa a la Luna

La nueva misión japonesa Hakuto busca revancha en la Luna (iSpace)

Una compañía espacial privada japonesa busca alunizar en 2024 después del fracaso en abril de este año. La misión Hakuto-R de la firma aeroespacial japonesa Ispace tendrá su revancha, luego de haber perdido la primera nave segundos antes del intento de aterrizaje.

Según comunicó Ispace no se pudo alcanzar con éxito la ‘fase 9′ -el aterrizaje lunar- porque la comunicación entre la sonda y el centro de control se perdió. Sin embargo, el fundador y CEO de Ispace, Takeshi Hakamada, afirmó que pese a que la empresa “no pudo completar el aterrizaje lunar”, sí lograron otros objetivos de la misión, como “adquirir una gran cantidad de datos y experiencia” para ejecutar otra operación similar.

“Usaremos este aprendizaje para la misión 2 y más allá”, dijo en un comunicado Hakamada, en alusión al siguiente proyecto que tiene previsto llevar a cabo Ispace para 2024, consistente en enviar otra sonda a la Luna y el despliegue de un vehículo explorador.

4-China y su nueva visita lunar

China busca volver a la Luna con una nueva misión

China se propone volver a la Luna con la misión Chang’e 6. El país oriental buscará reunir muestras de la cara oculta de la Luna en mayo de 2024 gracias a la esta misión programada para alunizar en la Cuenca del Polo Sur-Aitken. Según China Daily, la misión constará de varios componentes, incluyendo un orbitador, un alunizador, un ascensor y un módulo de reentrada. La misión espacial incluye, dos puntos clave:

1- El lanzamiento del satélite de retransmisión Queqiao 2

2- Facilitar la comunicación entre la sonda Chang’e 6 y la Tierra para garantizar una transmisión de datos eficiente.

Si todo sale según los planes, será la primera vez que se obtengan muestras de la cara oculta, lo que podría revelar información valiosa sobre la historia lunar.

5-El megacohete europeo Ariane 6

El cohete Ariane 5 despega por última vez mientras ya se piensa en su sucesor Ariane 6 (REUTERS)

El 5 de julio de 2023 el cohete espacial Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea (ESA) realizó su último viaje y dijo su ‘adiós’ definitivo sin que la ESA tuviese todavía un sustituto.

Pero ArianeSpace, tiene ya planes para su próximo cohete, el Ariane 6, que ya está casi listo y espera ser lanzarlo a mitad de 2024 -concretamente, entre el 15 de junio y el 31 de julio del año que viene-.

El motivo por el que los expertos están convencidos de que el cohete que sustituirá a Ariane 5 por fin volará a mediados de 2024 es que superó con éxito una prueba imprescindible en 2023. El ensayo fue un encendido de larga duración de la etapa central del vehículo espacial, que se realizó el pasado 22 de noviembre desde la plataforma de lanzamiento de la ESA en Kourou (Guayana Francesa).

6-Nuevo cohete privado de Jeff Bezos

El nuevo cohete de Blue Origin, en comparación otros en el mercado (Blue Origin)

La NASA espera que la empresa espacial Blue Origin, de Jeff Bezos, tenga listo su nuevo cohete New Glenn para lanzar dos satélites a Marte antes de que termine 2024.

La NASA seleccionó en febrero a Blue Origin para lanzar la misión Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers —que resume en las siglas ESCAPADE—. Se trata de un par de pequeños satélites, con los que busca estudiar la interacción del viento solar con la magnetosfera de Marte.

Y todo esto se hará con el nuevo cohete New Glenn que podrá enviar cargas útiles a la órbita para competirle a SpaceX, de Elon Musk, la principal compañía espacial del mercado.

Si bien la compañía de Jeff Bezos, fundador de Amazon, no ha dado mayores detalles sobre el eventual primer lanzamiento, Jarrett Jones, vicepresidente senior para New Glenn en Blue Origin, dijo en la World Satellite Business Week en septiembre que planean múltiples lanzamientos de New Glenn en 2024.

7-La misión Hera

La misión espacial europea Hera busca visitar el asteroide Didymos y su luna Dimorphos (ESA)

Europa busca hacer historia con el lanzamiento de la misión Hera de la ESA para visitar el asteroide Didymos y su luna Dimorphos. La misma despegará en octubre de 2024 con el objetivo de llegar al sistema binario en diciembre de 2026, para realizar una inspección in situ y evaluar los efectos del experimento DART de la NASA, que se estrelló contra Dimorphos el 26 de septiembre de 2022 y logró cambiar su trayectoria.

Ese fue la prueba de redirección de doble asteroide (DART) de la NASA, cuyo objetivo consistió en evaluar la viabilidad de alterar las trayectorias de los asteroides mediante la colisión de naves espaciales, llamadas impactadores cinéticos, directamente con ellos.

8- Starship buscará no explotar

Spacex Lanzó Su Cohete Starship Desde Texas

En noviembre fuimos testigos del espectacular segundo vuelo del cohete más poderoso del mundo, el Starship de SpaceX. El lanzamiento fue por un lado un éxito y por otro lado un fracaso.

El vuelo de la primera etapa, el propulsor llamado Falcon Heavy duró unos tres minutos, explotó tras separarse de la nave principal y no pudo ser recuperado del mar Tampoco lo logró la nave Starship, que debía recorrer un vuelo casi orbital de 90 minutos duró solo 8 en cielo, y apenas logró rozar el espacio.

Igualmente, SpaceX afirma que si bien el camino no es fácil, han recabado mucha información y han aprendido de los errores. Y están listos para que en enero o febrero puedan realizar el tercer lanzamiento de Starship y probar el éxito del megacohete, pensado como un vehículo clave para la vuelta del ser humano a la Luna y su próximo salto al planeta Marte.