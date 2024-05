Ana Gabriel es hospitalizada de emergencia; esto sabemos sobre su estado de salud

La artista mexicana prepara un reencuentro con su público para este 2024 (MusicVibe)

Ana Gabriel fue hospitalizada de emergencia tras ofrecer un concierto en Chile por complicaciones en su estado de salud relacionadas con una fuerte infección respiratoria. Debido a la gravedad de la situación, la estrella mexicana canceló el concierto que tenía programado el miércoles 15 de mayo en la Arena Movistar.

Fue la propia intérprete de ‘Simplemente amigos’ quien confirmó esta a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

“Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto, por eso es que vengo maquillada, a urgencias y di positivo a influenza. Tengo que tomar reposo para poder cumplir, como debe de ser, con ustedes, público. Tengo que cumplirle a Santiago de Chile, Paraguay y Brasil”.

La cantante canceló un concierto en Chile debido a su problema de salud. Crédito: Instagram: @anagabrieloficial

De acuerdo con la información que compartió la cantante, en los próximos días se mantendrá en reposo y bajo observación médica para ayudar a que su cuerpo se recupere lo antes posible.

“Les agradezco esta noche, que me dio Santiago, su comprensión, su corazón, su amor, pero sobre todo la complicidad a lo que me estaba pasando. Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero que ustedes me llenaron de tanto amor, que logré salir, no como hubiera querido, no como se lo merecen”, continuó.

Finalmente, y con la esperanza de que muy pronto estará en óptimas condiciones para poder subirse a un escenario, anunció que su concierto pospondrá hasta el próximo lunes 20 de mayo.

La cantante espera volver a los escenarios en las próximas horas. EFE/Alberto Valdés

“Mostazal, nos vemos el 17 y 18 de mayo en la Gran Arena Monticello”, agregó.

Fans chilenos se solidarizan con Ana Gabriel

La cantante recibió cientos de buenos deseos por su pronta recuperación en la sección de comentarios de su publicación, no sólo porque se tomó el tiempo para ofrecerle una explicación a su público chileno, también porque hizo lo posible para reagendar los shows mientras descansaba en la camilla de un hospital.

- “Ana ,agradezco su concierto de anoche, pero por favor no vuelva a cantar nunca mas en ésas condiciones de salud, nosotros sus fans vimos el esfuerzo que la señora hizo para sacar adelante ése concierto.”

La cantante celebra cinco décadas de carrera. (Ocesa)

- “Póngase bien. !!!! Sus fans la queremos bien.”

- “Anoche lo diste todo y más. Sorprendente que a pesar de tu salud quebrantada, tu voz te acompañó intacta.”

- “Mejórate primero tu salud te necesitamos bien y puesta para seguir”.

Hasta el momento se desconoce que variedad de Influenza padece la cantante mexicana, no obstante, se espera que se recupere muy pronto.