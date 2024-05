Los cuatro fantásticos: Natasha Lyonne de ‘Muñeca rusa’ se suma a la película de Marvel Studios

Imagen del anuncio de 'Los cuatro fantásticos'

El reparto de Los cuatro fantásticos (The Fantastic Four) se amplía más allá de sus protagonistas y villano principal. Según un reciente informe, el próximo gran proyecto del Universo Cinematográfico Marvel a cargo del director Matt Shakman ha sumado a sus filas a la actriz Natasha Lyonne (Muñeca Rusa) en un rol por el momento no revelado.

Lyonne se incorpora a un elenco compuesto por Pedro Pascal (The Last of Us) como Reed Richards, Vanessa Kirby (Misión imposible: sentencia mortal) como Sue Storm, Joseph Quinn (Stranger Things) como Johnny Storm, Ebon Moss-Bachrach (The Bear) como Ben Grimm, Julia Garner en el rol de Shalla-Bal, una encarnación de Silver Surfer y Ralph Ineson como Galactus.

Técnicamente, no será la primera vez que Natasha Lyonne participa en una película de superhéroes. Anteriormente la intérprete le dio voz al personaje de Merton en la película animada de Warner Bros. y DC, La liga de las supermascotas (DC League of Super-Pets). A su vez, Lyonne no solo protagonizó sino también co-creó Muñeca rusa, la serie de Netflix que hasta ahora ha contado con dos temporadas. La intérprete también ha formado parte de las comedias American Pie y Scary Movie, al igual que de las producciones televisivas Orange is The New Black y Poker Face.

Natasha Lyonne en 'Muñeca rusa' (Créditos: Netflix)

Si bien los detalles del argumento de Los cuatro fantásticos son escasos ha trascendido que la historia se ambientará en la década de los sesenta y que tendrá a Galactus como su principal villano. En una entrevista previa, su director adelantó sobre el filme: “Es diferente en muchos sentidos. Ojalá pudiera decir más. Pero estamos haciendo las cosas de manera muy diferente desde el punto de vista de la historia, desde un enfoque cinematográfico que realmente se ajusta al material. Pero creo que será diferente a todo lo que hayas visto antes, y ciertamente diferente a todo lo que hayas visto antes en Marvel”.

Está previsto que Los cuatro fantásticos inicie su rodaje a mitad de año en Inglaterra y se espera que llegue a salas de cine un año después, el 25 de julio de 2025.