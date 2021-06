Cómo el COVID-19 cambiará para siempre nuestra relación con las pantallas

Los demógrafos que nombran generaciones sugieren que podríamos querer nombrar a los niños que crecen durante la pandemia de COVID-19 “Generación COVID” o simplemente Generación C (REUTERS)

¿Será COVID-19 la experiencia definitoria de los niños que crecen en la década de 2020? Según expertos como Jason Dorsey del Center for Generational Kinetics y Haim Israel de Bank of America, “es probable que el COVID-19 deje su huella mucho después de que desaparezca”, tal como lo hicieron la Gran Depresión, la Guerra Fría y el 11 de septiembre en años anteriores.

Los demógrafos que nombran generaciones (Generación Z, millennials, Generación X y baby boomers) sugieren que podríamos querer nombrar a los niños que crecen durante la pandemia de COVID-19 “Generación COVID” o simplemente Generación C. La membresía en la Generación C afectará todos los aspectos de la vida de los niños a medida que crezcan. Las cosas simples, como dar la mano a otras personas o pasar tiempo entre multitudes, se verán afectadas. Es probable que más personas se aíslen, trabajen desde casa y limiten sus compromisos sociales.

“Dada la dependencia de las computadoras y las pantallas durante la pandemia, Gen C también podría significar ‘Generation Connected’ porque el uso de la pantalla pasó de ser opcional a indispensable -sugiere Randy Kulman, psicólogo clínico infantil, fundador de LearningWorks for Kids-. Mientras que antes de COVID-19, el tiempo frente a la pantalla se consideraba problemático y, a menudo, excesivo, la Generación C y muchos de sus padres lo han encontrado normal, omnipresente y esencial, pero a menudo excesivo”.

La Generación C ya estaba muy conectada a sus pantallas. En 2019, el 40% de los niños de 10 años en los Estados Unidos tenía sus propios teléfonos celulares y casi un tercio de todos los niños estaban usándolos antes de que tuvieran 4. El tiempo de recreo en pantalla ya se había convertido en un problema de salud importante para los padres en el mundo. Un estudio de 2019 de Common Sense Media encontró que los niños de 8 a 12 años tenían un promedio de cinco horas de tiempo frente a la pantalla por día, y los adolescentes aproximadamente siete horas y media.

Un estudio de 3.000 padres realizado por ParentsTogether Foundation encontró que el tiempo de pantalla aumentó en un 500 por ciento entre los niños de todas las edades (REUTERS)

Los datos de nuestros propios estudios -dice Kulman- indican que el 85% de los estudiantes y adultos informaron que estaban pasando un mínimo de dos horas más por día con pantallas durante la pandemia que en el pasado. El 36% informó pasar cuatro o más horas adicionales por día con pantallas. Un estudio de 3.000 padres realizado por ParentsTogether Foundation encontró que el tiempo de pantalla aumentó en un 500 por ciento entre los niños de todas las edades. Los niños más pequeños (también mostraron aumentos dramáticos en su tiempo de pantalla durante la pandemia. Quizás lo más interesante es que el porcentaje de niños que evitaban las pantallas o pasaban menos de una hora al día frente a ellas disminuyó vertiginosamente. El 70% de los padres dice que sus hijos pasan al menos cuatro horas con dispositivos electrónicos todos los días, lo que marca un cambio en medio de la pandemia. YouTube fue la plataforma de entretenimiento más popular entre los niños de todas las edades, y el 62% de los padres dijo que sus hijos usan la plataforma de video.

El tiempo frente a la pantalla se ha convertido en una experiencia cotidiana y en todas partes para los miembros de Generation COVID. ¿Seguirá la Generación C aún más conectada a sus pantallas que en el pasado? El tiempo de pantalla fue promocionado como una herramienta esencial para el distanciamiento social y la reducción de la propagación de COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud en 2020. Los médicos, educadores y padres apoyaron la mayor conexión de los niños con las pantallas durante la pandemia.

Las pantallas facilitaron la conexión con los demás, las oportunidades de juego y un escape de los miedos y la ansiedad de la pandemia. Y para muchos niños y adultos, las pantallas hicieron posible el aprendizaje y el trabajo. Y aunque hubo muchos problemas con el aprendizaje remoto, especialmente para los niños más pequeños, está muy claro que llegó para quedarse.

Los psicólogos se preguntan si el COVID-19 ha cambiado nuestra relación con las pantallas. Durante la pandemia, muchos adultos y niños buscaban diversiones para reemplazar ir a un restaurante, un shopping o el gimnasio, salir con amigos, tomar lecciones o practicar deportes. Las actividades recreativas sustitutas, así como la comunicación con amigos y familiares, con frecuencia se llevaban a cabo en la pantalla más que en contacto directo. Las citas con el médico, la psicoterapia, las conferencias de padres y maestros y las reuniones de trabajo ocurrieron exclusivamente frente a las pantallas.

Si bien es difícil predecir la relación de la Generación C con las pantallas en el futuro, es evidente que sus experiencias con la pandemia de COVID-19 tendrán un impacto a largo plazo (REUTERS)

Las actividades recreativas se volvieron más orientadas a la pantalla: más personas se emborracharon de Netflix y consumieron noticias diarias en pantalla. Incluso muchos de los pasatiempos y lecciones que los niños y adultos tomaron durante la pandemia tenían un componente basado en la pantalla. Cocinar, abrir un negocio en eBay y el compromiso político implicaban pasar tiempo frente a una pantalla. “Nuestro tiempo y nuestra relación con las pantallas se volvieron más constantes, habituales y convencionales, lo que le dio un significado adicional a la ‘C’ en la Generación C”, indica Kulman.

Para algunos niños, sin embargo, sus relaciones con las pantallas cambiaron de una manera diferente. Estaban abrumados por el tiempo extra con dispositivos que usaban para satisfacer las demandas de la escuela. Los jóvenes expresaron en las encuestas que luego de tanto tiempo frente a la pantalla forzado por el COVID-19, mirar una computadora los hace sentir en la escuela, y el tiempo frente a la pantalla se ha convertido en un inductor de migraña.

Si bien es difícil predecir la relación de la Generación C con las pantallas en el futuro, es evidente que sus experiencias con la pandemia de COVID-19 tendrán un impacto a largo plazo. “Algunos miembros de la Generación C pueden volverse más introspectivos sobre su relación con las pantallas -advierte Kulman-. Otros pueden volverse más dependientes de ellos que en el pasado; es posible que deseen que las pantallas se integren aún más en sus vidas y quizás en sus cuerpos. Para algunos, habrá un resurgimiento del aprecio por las actividades que no se basan en el tiempo frente a la pantalla”. Pase lo que pase, está claro que la Generación COVID cambiará para siempre y se definirá por su conexión pandémica y su relación con el mundo digital.

SEGUIR LEYENDO: