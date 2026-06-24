Guatemala: capturan al ciudadano estadounidense alias “El Gringo” por tener una plantación de marihuana y galletas con droga en su casa

La Policía Nacional Civil detalló que el arrestado, identificado como Richard “N”, fue llevado a un hospital bajo vigilancia por problemas médicos, luego de localizar ocho matas, 22 bolsas, cuatro frascos y una balanza (Foto cortesía PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala capturó a Richard “N”, un ciudadano estadounidense de 78 años conocido como “El Gringo”, tras un allanamiento en una vivienda de la zona 8 de Cobán, en Alta Verapaz, donde halló una plantación de marihuana.

Según la PNC, en el inmueble localizaron ocho matas de marihuana en fase de aprovechamiento, valoradas en Q3 mil (que equivalen a aproximadamente $385.00 dólares estadounidenses), además de 22 bolsas y cuatro frascos con marihuana, una balanza y trituradoras.

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Durante la inspección también encontraron galletas artesanales elaboradas a base de marihuana. La institución indicó que el detenido fue trasladado a un hospital bajo custodia policial por problemas de salud.

En el operativo colaboraron los integrantes del Departamento de Planificación de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) y de la Cruz Roja Guatemalteca.

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La inspección en la casa reveló una estimación económica y varias evidencias empaquetadas. Un dato inesperado del cateo marcó el relato del caso y dejó preguntas sobre el alcance de lo encontrado (Foto cortesía PNC)

El martes pasado, Investigadores de la División de Información Policial, junto con fiscales del Ministerio Público, capturaron a Julio “N”, alias “Canche Loco”, durante un allanamiento contra el narcomenudeo en la aldea El Manantial, Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, según informó este martes 16 de junio la Policía Nacional Civil.

En el operativo, las autoridades incautaron 48 bolsas con marihuana, 41 bolsas con metanfetamina, 25 piedras de crack y un teléfono celular. Los indicios quedaron para análisis dentro de pesquisas por posible distribución de droga al menudeo en el sector.

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Los agentes policiales identificaron al detenido como un hombre de 38 años, señalado por portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportivas. De acuerdo con registros policiales, tiene dos antecedentes por robo agravado.

En una acción paralela, agentes de la Comisaría 42 y fiscales realizaron otro allanamiento en San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, donde localizaron un revólver calibre .38 Special y 275 municiones del mismo calibre, en seguimiento a una denuncia por disparos injustificados. Las autoridades no reportaron capturas en ese procedimiento y los indicios quedaron bajo resguardo del Ministerio Público.

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El registro en Cobán dejó más que una plantación: aparecieron comestibles y varios recipientes con la sustancia. Por su estado físico, el capturado terminó en un centro asistencial mientras avanzan las diligencias (Foto cortesía PNC)

El 6 de junio, las fuerzas antinarcóticas de la Policía Nacional Civil erradicaron 115.416 matas de marihuana, con un avalúo estimado de Q57.708.000 (equivalen a aproximadamente $7,566,350 dólares estadounidenses), durante un operativo combinado con soldados del Ejército de Guatemala en zonas montañosas del municipio de Las Cruces, Petén, informó el Ministerio de Gobernación.

En otro procedimiento, la PNC desmanteló un punto de narcomenudeo que operaba dentro de un inmueble allanado en el cantón San Miguel, zona tres de San José Pinula, en coordinación con fiscales del Ministerio Público. El operativo dejó dos mujeres detenidas, identificadas como Valentín “N”, de 74 años, y Viki “N”, de 23.

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De acuerdo con el reporte oficial, en ese allanamiento se incautaron 50 bolsas con presunta marihuana, nueve colmillos con posible cocaína y dos dispositivos móviles que serán analizados dentro de la investigación. En Huehuetenango, la PNC detuvo a Ariel “N”, de 18 años, quien habría sido encontrado con tres bolsitas con presunta cocaína y quedó a disposición de un juzgado competente.

Constantemente, las autoridades guatemaltecas han realizado diversas quemas de plantas de marihuana en la zona de Petén.