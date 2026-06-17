Así opera el “novo cangaço”: el método con el que una banda tomó una ciudad en Paraguay para asaltar tres bancos y una casa de cambio

El ataque reavivó la preocupación por la expansión regional del novo cangaço y por el avance de organizaciones criminales transnacionales desde Brasil hacia Paraguay

Un grupo de entre 20 y 30 personas tomó por asalto una localidad de Santa Rita, en Alto Paraná, Paraguay, durante la madrugada para atacar tres bancos y una casa de cambio, con el objetivo de robar dinero en efectivo. El operativo incluyó armamento de guerra, explosivos y una estrategia coordinada para bloquear la reacción policial. Las autoridades aún no informaron el monto sustraído y mantienen una investigación sobre los responsables.

El analista internacional, Andrei Serbin Pont sostuvo en Infobae en Vivo que el episodio responde a una modalidad criminal que ya registra antecedentes en Brasil y Paraguay. “Lo que hacen es una modalidad que viene importada desde Brasil”, afirmó al describir las características del ataque y el despliegue del grupo que ejecutó el robo.

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Las imágenes muestran personal equipado con “armamento bastante pesado. Se ven fusiles de asalto, se aprecia una R15, un FAL. Usan explosivos, en general sustraídos de la industria minera o desviados de la industria minera para detonar los elementos de seguridad”, explicó Serbin Pont al detallar el método utilizado para acceder al dinero.

El asalto en Santa Rita, Paraguay, siguió el método del novo cangaço para atacar tres bancos y una casa de cambio

El método de ataque y la planificación previa

La modalidad recibe el nombre de “novo cangaço” y tiene origen en Brasil. Según indicó Serbin Pont, las organizaciones criminales adaptaron sus operaciones para concentrarse en ciudades pequeñas, donde las fuerzas de seguridad cuentan con menos recursos para responder de manera inmediata.

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“Cada vez está más difícil poder robar bancos o llevar adelante este tipo de asaltos en las grandes ciudades”, expresó. También agregó que los grupos “empezaron a apuntar a ciudades mucho más pequeñas” para aumentar las posibilidades de éxito.

El analista describió una planificación extensa antes de cada operación. “Primero recurren a una profunda tarea de investigación, de inteligencia, para llevar adelante la operación y saber bien cuáles son los blancos que van a atacar”, afirmó.

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Según su descripción, las bandas identifican previamente los edificios que pretenden atacar, reclutan decenas de personas y organizan funciones específicas para cada integrante. Algunos integrantes bloquean los accesos mientras otros ingresan a las entidades financieras y utilizan explosivos para abrir las cajas de seguridad.

“Vos tenés que tener suficientes personas reclutadas”, explicó Serbin Pont. También indicó que los operativos suelen desarrollarse durante la madrugada para aprovechar la menor circulación de personas y el reducido patrullaje policial.

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El especialista remarcó que estas organizaciones también necesitan un plan de escape y una estructura para distribuir el dinero robado. “¿Qué hacés con los activos? ¿Cómo los distribuís? ¿Cómo los limpiás? Entonces, en general hay estructuras bastante avanzadas de fondo”, señaló.

La banda que tomó una ciudad en Alto Paraná actuó con armamento de guerra, explosivos y un bloqueo coordinado para frenar la reacción policial

Sospechas sobre organizaciones criminales

La investigación apunta a una banda integrada por ciudadanos paraguayos y brasileños. Además, existen sospechas sobre la participación de exintegrantes de fuerzas policiales. “Hay dos personas identificadas. Incluso uno de ellos había participado en el hecho de Naranjal previamente, que son expolicías”, aseguró.

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El especialista también vinculó este tipo de ataques con grandes organizaciones criminales de Brasil. Recordó que estructuras como el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho aparecen asociadas a este tipo de operaciones por distintos mecanismos.

“A veces son sus propios efectivos que aprovechan justamente que tienen ya la estructura criminal armada como para llevar adelante hechos delictivos altamente complejos, o a veces también son los proveedores del armamento”, explicó el analista.

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En relación con el caso de Santa Rita, sostuvo que existe la sospecha de que el grupo haya alquilado las armas utilizadas. “Se sospecha de que esta cuadrilla ha alquilado todo su armamento al Primer Comando de la Capital a cambio de un porcentaje del botín”, afirmó.

Antecedentes y preocupación por la expansión regional

Serbin Pont recordó un ataque contra una sede de Prosegur en Paraguay ocurrido en 2017 y señaló que aquella operación también exhibió un alto nivel de planificación. Según explicó, los delincuentes incluso llevaron ametralladoras calibre 50 para enfrentar una eventual intervención aérea.

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El analista indicó que esta modalidad resulta frecuente en el interior de Brasil, especialmente en los estados de San Pablo y Río de Janeiro. A su criterio, las localidades pequeñas enfrentan dificultades para prevenir ataques de esa magnitud debido a sus recursos limitados.

También mencionó que algunas ciudades brasileñas implementaron sistemas que destruyen los billetes cuando los delincuentes intentan forzar las cajas fuertes. La medida busca reducir el incentivo económico de este tipo de robos.

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El debate también incluyó la expansión geográfica de organizaciones criminales hacia otros países de la región. Serbin Pont sostuvo que el crecimiento del Primer Comando de la Capital genera preocupación por la posibilidad de que estas modalidades delictivas se reproduzcan en nuevos territorios. “Ya se saben de por lo menos cinco incidentes separados en Paraguay por parte de esta organización, emulando esta modalidad que viene desde Brasil”, afirmó.

El especialista advirtió sobre el desafío que representa este fenómeno para países sin experiencia en este tipo de ataques organizados. “La duda es qué significa eso para países como los nuestros, que no estamos ni remotamente acostumbrados a estos niveles de complejidad y violencia en el crimen organizado”, concluyó.

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