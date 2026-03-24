El Gobierno de Kast retiró su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

El presidente Kast y Bachelet se reunieron el viernes pasado, pero ninguno dio declaraciones a la salida.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó esta jornada que el gobierno retiró su apoyo a la postulación de la expresidenta, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Mediante un comunicado de prensa, desde la Cancillería aseguraron que su candidatura era “inviable”.

“El Gobierno de Chile informa que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas hecha en conjunto con Brasil y México”, informaron en una breve declaración.

La noticia se veía venir tras las críticas del oficialismo.

“Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”, agregaron.

“Junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”, complementaron.

Sin embargo, y “en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”, remataron desde Cancillería.

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