Kast asumió la presidencia de Chile y prometió un “gobierno de emergencia” con medidas duras en seguridad e inmigración (REUTERS)

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, prometió aplicar reformas radicales para enfrentar lo que definió como “emergencias” nacionales en seguridad, salud, educación y empleo, durante su discurso inaugural tras asumir el cargo el miércoles.

El dirigente conservador, de 60 años, prestó juramento en una ceremonia celebrada en la ciudad costera de Valparaíso y luego habló desde el balcón del palacio presidencial en Santiago, donde presentó su programa de gobierno centrado en el restablecimiento del orden público y el control de la inmigración ilegal. “Para enfrentar las emergencias en seguridad, salud, educación y empleo, Chile necesita un gobierno de emergencia, y eso es lo que vamos a tener... no es un eslogan”, declaró el mandatario.

Kast pidió a sus ministros iniciar auditorías sobre el estado de las instituciones estatales después del mandato del ex presidente izquierdista Gabriel Boric. El mandatario explicó que la revisión permitirá evaluar la situación de la administración pública tras el gobierno anterior. “Había pedido a todos los ministros que realizaran ‘auditorías exhaustivas’ para evaluar el estado de la nación”, indicó.

La inmigración ilegal ocupó un lugar central en los primeros anuncios de su administración. Kast solicitó a las Fuerzas Armadas que construyan barreras fronterizas a lo largo de la frontera con Bolivia y firmó tres decretos relacionados con ese objetivo durante su primer día en el cargo.

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, y su esposa, María Pía Adriásola, saludan a sus seguidores desde el balcón del Palacio de La Moneda en Santiago (REUTERS)

El nuevo jefe de Estado derrotó en diciembre en segunda vuelta a Jeannette Jara, candidata comunista de la coalición gobernante, en su tercer intento por alcanzar la presidencia. Su llegada al poder marca un giro político en Chile, que se suma a otros movimientos políticos en América Latina donde los votantes respaldan a candidatos que priorizan la seguridad pública y el combate al crimen organizado.

La ceremonia de investidura contó con la presencia de varios dirigentes de la región, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa y la líder opositora venezolana en el exilio María Corina Machado.

El nuevo presidente chileno también estrechó vínculos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien coincidió recientemente en Florida durante el lanzamiento de la Coalición Anticarteles de las Américas.

Durante la campaña presidencial, Kast prometió deportar a cientos de miles de inmigrantes indocumentados y reforzar la frontera norte, una agenda que reflejó parte de la estrategia política de Trump.

El nuevo mandatario sostuvo que su administración actuará con rapidez para contener el aumento de asesinatos, secuestros y extorsiones, delitos que generaron preocupación en la población pese a que Chile sigue entre los países más seguros de América Latina.

Sus planes incluyen aumentar el poder de fuego de la policía, desplegar tropas en zonas con altos niveles de criminalidad y expulsar a un gran número de inmigrantes indocumentados.

Durante la campaña presidencial, Kast prometió deportar a cientos de miles de inmigrantes indocumentados y reforzar la frontera norte, una agenda que reflejó parte de la estrategia política de Trump (REUTERS)

La transición presidencial también estuvo marcada por tensiones con Boric por un proyecto de cable submarino de fibra óptica que busca conectar Hong Kong con Chile. Washington sostuvo que la iniciativa representa una amenaza para la seguridad regional. Kast acusó a su antecesor de ocultar información sobre el proyecto, una afirmación que Boric rechazó.

Antes de asumir la presidencia, Kast anunció su renuncia al Partido Republicano, la fuerza política que fundó en 2019, un gesto simbólico que suelen adoptar los presidentes chilenos para proyectar independencia frente a la política partidista.

(Con información de AFP)