Daniel Noboa viajará a Chile para la asunción de José Antonio Kast

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, le da la mano al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de Carondelet en Quito, Ecuador, el 23 de diciembre de 2025. Presidencia de la República del Ecuador/Folleto vía REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. SIN REVENTAS. SIN ARCHIVOS.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará a Chile para asistir a la ceremonia de posesión del mandatario electo de ese país, José Antonio Kast, prevista para el 11 de marzo de 2026 en Santiago. La visita fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 324, firmado el 9 de marzo en Guayaquil, en el que el jefe de Estado dispuso que una comitiva lo acompañe en esta misión internacional.

El decreto establece que el viaje se realizará entre el 10 y el 11 de marzo y que la delegación oficial estará integrada por representantes de ministerios, secretarías u otras entidades del Estado que participen en las actividades previstas en la agenda presidencial. Estas instituciones serán notificadas por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia, conforme a lo dispuesto en el documento.

La disposición también señala que los gastos derivados del desplazamiento serán cubiertos por las instituciones a las que pertenecen los integrantes de la comitiva y que el viaje será comunicado a la Asamblea Nacional, en cumplimiento de lo que establece la Constitución ecuatoriana respecto a las salidas del presidente del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali; el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, posan para una foto familiar durante la Cumbre del Escudo de las Américas en Miami, Florida, EE. UU., el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

La investidura de Kast marcará el inicio de un nuevo periodo político en Chile tras su triunfo electoral. A la ceremonia han sido invitados distintos líderes internacionales y figuras políticas de la región y de Europa, entre ellos el rey Felipe VI de España, además de mandatarios y representantes de varios países latinoamericanos.

La presencia de Noboa en la ceremonia ocurre en un contexto de acercamiento político entre ambos gobiernos. El presidente ecuatoriano y Kast han mantenido contactos recientes en distintos espacios internacionales y han coincidido en foros regionales vinculados a temas de seguridad, cooperación hemisférica y relaciones con Estados Unidos.

Uno de los encuentros más recientes entre ambos se produjo a finales de 2025 en Quito. El 23 de diciembre de ese año, el entonces presidente electo de Chile visitó el Palacio de Carondelet, donde sostuvo una reunión con Noboa. Durante ese encuentro, los dos líderes dialogaron sobre la posibilidad de fortalecer la cooperación bilateral en áreas como seguridad, comercio y movilidad humana, además de explorar mecanismos de coordinación política en la región.

Antonio Kast, en su visita como presidente electo a Ecuador.

La visita de Kast a Ecuador se produjo semanas después de su victoria electoral y fue interpretada por analistas como un gesto diplomático para establecer una relación temprana con el gobierno ecuatoriano. En ese momento, ambas delegaciones destacaron la necesidad de reforzar la integración entre los dos países y de impulsar iniciativas conjuntas frente a desafíos regionales como el crimen organizado transnacional y las dinámicas migratorias.

Desde la perspectiva del Gobierno ecuatoriano, la participación de Noboa en la ceremonia de posesión se enmarca en la agenda de política exterior orientada a mantener vínculos con gobiernos de la región y a participar en los principales eventos diplomáticos del continente. En este tipo de actos, la presencia de jefes de Estado suele considerarse un gesto protocolario que reafirma las relaciones bilaterales y permite sostener reuniones paralelas entre delegaciones.

El desplazamiento a Santiago se suma a la agenda internacional del mandatario ecuatoriano, que en los últimos meses ha participado en encuentros multilaterales y foros regionales centrados en seguridad, economía y cooperación hemisférica.

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, saluda al presidente electo José Antonio Kast durante una ceremonia de cambio de mando del ejército, donde el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, entrega el mando al general Pedro Varela, en Santiago, Chile, el 9 de marzo de 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

La investidura de Kast será uno de los primeros eventos diplomáticos regionales de alto perfil en el nuevo ciclo político chileno. El viaje se realizará en un contexto regional marcado por debates sobre seguridad, migración y crecimiento económico, temas que han estado presentes en los intercambios recientes entre Quito y Santiago. En ese escenario, la asistencia del mandatario ecuatoriano a la ceremonia también permitirá contactos diplomáticos con otros líderes presentes en el acto oficial.

La Cancillería de Ecuador aún no ha confirmado si, además del acto de investidura, Noboa desarrollará alguna otra actividad oficial en Chile.