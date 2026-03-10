América Latina

Daniel Noboa viajará a Chile para la asunción de José Antonio Kast

El dirigente chileno ya visitó Quito en diciembre de 2025 como presidente electo

Guardar
El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, le da la mano al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de Carondelet en Quito, Ecuador, el 23 de diciembre de 2025. Presidencia de la República del Ecuador/Folleto vía REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. SIN REVENTAS. SIN ARCHIVOS.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará a Chile para asistir a la ceremonia de posesión del mandatario electo de ese país, José Antonio Kast, prevista para el 11 de marzo de 2026 en Santiago. La visita fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 324, firmado el 9 de marzo en Guayaquil, en el que el jefe de Estado dispuso que una comitiva lo acompañe en esta misión internacional.

El decreto establece que el viaje se realizará entre el 10 y el 11 de marzo y que la delegación oficial estará integrada por representantes de ministerios, secretarías u otras entidades del Estado que participen en las actividades previstas en la agenda presidencial. Estas instituciones serán notificadas por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia, conforme a lo dispuesto en el documento.

La disposición también señala que los gastos derivados del desplazamiento serán cubiertos por las instituciones a las que pertenecen los integrantes de la comitiva y que el viaje será comunicado a la Asamblea Nacional, en cumplimiento de lo que establece la Constitución ecuatoriana respecto a las salidas del presidente del país.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali; el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, posan para una foto familiar durante la Cumbre del Escudo de las Américas en Miami, Florida, EE. UU., el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

La investidura de Kast marcará el inicio de un nuevo periodo político en Chile tras su triunfo electoral. A la ceremonia han sido invitados distintos líderes internacionales y figuras políticas de la región y de Europa, entre ellos el rey Felipe VI de España, además de mandatarios y representantes de varios países latinoamericanos.

La presencia de Noboa en la ceremonia ocurre en un contexto de acercamiento político entre ambos gobiernos. El presidente ecuatoriano y Kast han mantenido contactos recientes en distintos espacios internacionales y han coincidido en foros regionales vinculados a temas de seguridad, cooperación hemisférica y relaciones con Estados Unidos.

Uno de los encuentros más recientes entre ambos se produjo a finales de 2025 en Quito. El 23 de diciembre de ese año, el entonces presidente electo de Chile visitó el Palacio de Carondelet, donde sostuvo una reunión con Noboa. Durante ese encuentro, los dos líderes dialogaron sobre la posibilidad de fortalecer la cooperación bilateral en áreas como seguridad, comercio y movilidad humana, además de explorar mecanismos de coordinación política en la región.

Antonio Kast, en su visita
Antonio Kast, en su visita como presidente electo a Ecuador.

La visita de Kast a Ecuador se produjo semanas después de su victoria electoral y fue interpretada por analistas como un gesto diplomático para establecer una relación temprana con el gobierno ecuatoriano. En ese momento, ambas delegaciones destacaron la necesidad de reforzar la integración entre los dos países y de impulsar iniciativas conjuntas frente a desafíos regionales como el crimen organizado transnacional y las dinámicas migratorias.

Desde la perspectiva del Gobierno ecuatoriano, la participación de Noboa en la ceremonia de posesión se enmarca en la agenda de política exterior orientada a mantener vínculos con gobiernos de la región y a participar en los principales eventos diplomáticos del continente. En este tipo de actos, la presencia de jefes de Estado suele considerarse un gesto protocolario que reafirma las relaciones bilaterales y permite sostener reuniones paralelas entre delegaciones.

El desplazamiento a Santiago se suma a la agenda internacional del mandatario ecuatoriano, que en los últimos meses ha participado en encuentros multilaterales y foros regionales centrados en seguridad, economía y cooperación hemisférica.

El presidente saliente de Chile,
El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, saluda al presidente electo José Antonio Kast durante una ceremonia de cambio de mando del ejército, donde el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, entrega el mando al general Pedro Varela, en Santiago, Chile, el 9 de marzo de 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

La investidura de Kast será uno de los primeros eventos diplomáticos regionales de alto perfil en el nuevo ciclo político chileno. El viaje se realizará en un contexto regional marcado por debates sobre seguridad, migración y crecimiento económico, temas que han estado presentes en los intercambios recientes entre Quito y Santiago. En ese escenario, la asistencia del mandatario ecuatoriano a la ceremonia también permitirá contactos diplomáticos con otros líderes presentes en el acto oficial.

La Cancillería de Ecuador aún no ha confirmado si, además del acto de investidura, Noboa desarrollará alguna otra actividad oficial en Chile.

Temas Relacionados

Antonio KastDaniel NoboaChileEcuador

Últimas Noticias

Los cubanos piden cambios pero sienten que es imposible: “El pueblo no tiene cómo defenderse”

Aunque han expresado su frustración por los prolongados apagones, golpeando ollas de cocina para pedir que se restablezca la luz, muchos creen improbable que se repitan protestas como las del 11J

Los cubanos piden cambios pero

Declaran alerta meteorológica en Bolivia ante el posible desborde de ríos de cinco regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió una alerta naranja por crecida de ríos y posibles desbordes en cinco de nueve departamentos del país. Está vigente hasta el viernes 13 de marzo.

Declaran alerta meteorológica en Bolivia

Bolivia presenta en la ONU su política antidrogas basada en cinco ejes

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, manifestó el compromiso de su país con el sistema internacional contra el narcotráfico y el crimen organizado. Lo hizo en el marco de una convención de la ONU en Viena, Austria

Bolivia presenta en la ONU

Crece la polémica por los billetes anulados tras el accidente de avión en Bolivia

La Asamblea Legislativa busca aprobar la circulación de las piezas a través de una ley y el Gobierno defiende su anulación: “no se puede legalizar lo robado”

Crece la polémica por los

Panamá pone en marcha plan para rescatar a sus grandes cazadores del bosque

El primer censo nacional del jaguar utilizó 794 cámaras trampa distribuidas en 355 estaciones de monitoreo en áreas protegidas del país

Panamá pone en marcha plan
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cáncer de vejiga: los cinco

Cáncer de vejiga: los cinco síntomas que nunca debes de ignorar si eres hombre y cuentas con más de 50 años

Falleció el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Una ex Gran Hermano confirmó una relación con Alberto Fernández y contó que le adjudicaron obras públicas durante su mandato

“Yo cumplí con la gente”: Sheinbaum deja la presión de la reforma electoral al Congreso en día clave

Mega inversión en Vaca Muerta: Pampa Energía pidió ingresar al RIGI con un proyecto de USD 4500 millones

INFOBAE AMÉRICA
Joel Schwartz habló en Infobae

Joel Schwartz habló en Infobae TV sobre la estrategia de Irán: “El régimen mantiene la presión sobre los países árabes”

Raiffeisen ultima un acuerdo para comprar la filial de BBVA en Rumanía

Xi felicita a Seguro por asumir la presidencia y destaca la relación con Portugal

SATSE, CCOO, UGT y CSIF lamentan "tanto ruido externo y desinformación interesada" en torno al Estatuto Marco

La guerra bloquea la exportación española de alfalfa para caballos y camellos de Arabia

ENTRETENIMIENTO

La tumba de Gene Hackman

La tumba de Gene Hackman y Betsy Arakawa permanece sin identificar

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine

La directora del documental "Britney vs. Spears" pidió compasión para Britney Spears tras su detención

Así fue la reacción de Rihanna al tiroteo en su casa de Beverly Hills

El protagonista de ‘Perdidos’ explica por qué se alejó de la actuación: “Me perdí parte de mi infancia y eso me afectó”