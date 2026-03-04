Desbarataron en Chile una banda dedicada al lavado de dinero: lograron enviar a Colombia más de USD 93 millones

Se incautaron USD 220 mil en monedas de oro y otros USD 2 millones en dinero, autos, propiedades y artículos varios.

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público dieron más detalles este martes de la operación de larga data “Los Monarcas de Cali”, banda acusada de lavado de activos provenientes principalmente del tráfico de drogas que logró ganancias por $84 mil millones (USD 93 millones), dineros que fueron enviados a Colombia donde aún permanece prófugo su líder, identificado como William Ramírez.

Hasta ahora hay 15 detenidos -12 colombianos y tres chilenos-, y de acuerdo al subprefecto Luis Navarrete, jefe de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac), las detenciones se sucedieron el pasado 26 de febrero, logrando la policía civil desbaratar esta banda “liderada por un ciudadano colombiano que, con sus brazos operativos en Chile, lograba gestionar un modelo de negocio delictual, el cual le permitía recoger, ocultar y enviar dinero de procedencia ilícita”.

“Para poder cumplir el objetivo, esta organización criminal utilizaba distintos tipos y maniobras de lavado activo, como por ejemplo establecer una red de sociedades de pantallas que le permitía a través de botillerías, un salón de belleza, un centro deportivo, una empresa remesadora de dinero, poder inyectar estos dineros de procedencia ilícita al sistema bancario formal (...) y enviarlo específicamente a Colombia, dándole una apariencia de legalidad a estas transferencias y dificultando la trazabilidad del dinero”, explicó Navarrete.

Se espera que esta jornada los 15 detenidos queden en prisión preventiva.

Audiencia de formalización

Las incautaciones fueron millonarias y entre ellas se cuentan el decomiso de $1.800 millones (USD 2 millones) en dinero, autos, propiedades y artículos diversos, y otros $200 millones (USD 220 mil) en monedas de oro.

Según el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, se trata de “una de las operaciones donde más dinero hemos podido detectar en una estructura criminal que está dedicada principalmente al lavado activo (...) Lo que hacían era tratar de legalizar los dineros que provenían de diferentes actividades ilícitas, de homicidios, de tráfico de droga, de delitos de estafa”, complementó.

Así las cosas, los 15 detenidos comenzaron a ser formalizados este martes y se espera que esta jornada queden en prisión preventiva, acusados por delitos de asociación ilícita para lavado activo, lavado de activo, infracción a la ley de armas y tráfico de drogas.