América Latina

Desbarataron en Chile una banda dedicada al lavado de dinero: lograron enviar a Colombia más de USD 93 millones

15 sujetos están presos, pero el líder sigue prófugo en el país cafetero

Guardar
Se incautaron USD 220 mil
Se incautaron USD 220 mil en monedas de oro y otros USD 2 millones en dinero, autos, propiedades y artículos varios.

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público dieron más detalles este martes de la operación de larga data “Los Monarcas de Cali”, banda acusada de lavado de activos provenientes principalmente del tráfico de drogas que logró ganancias por $84 mil millones (USD 93 millones), dineros que fueron enviados a Colombia donde aún permanece prófugo su líder, identificado como William Ramírez.

Hasta ahora hay 15 detenidos -12 colombianos y tres chilenos-, y de acuerdo al subprefecto Luis Navarrete, jefe de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac), las detenciones se sucedieron el pasado 26 de febrero, logrando la policía civil desbaratar esta banda “liderada por un ciudadano colombiano que, con sus brazos operativos en Chile, lograba gestionar un modelo de negocio delictual, el cual le permitía recoger, ocultar y enviar dinero de procedencia ilícita”.

“Para poder cumplir el objetivo, esta organización criminal utilizaba distintos tipos y maniobras de lavado activo, como por ejemplo establecer una red de sociedades de pantallas que le permitía a través de botillerías, un salón de belleza, un centro deportivo, una empresa remesadora de dinero, poder inyectar estos dineros de procedencia ilícita al sistema bancario formal (...) y enviarlo específicamente a Colombia, dándole una apariencia de legalidad a estas transferencias y dificultando la trazabilidad del dinero”, explicó Navarrete.

Se espera que esta jornada
Se espera que esta jornada los 15 detenidos queden en prisión preventiva.

Audiencia de formalización

Las incautaciones fueron millonarias y entre ellas se cuentan el decomiso de $1.800 millones (USD 2 millones) en dinero, autos, propiedades y artículos diversos, y otros $200 millones (USD 220 mil) en monedas de oro.

Según el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, se trata de “una de las operaciones donde más dinero hemos podido detectar en una estructura criminal que está dedicada principalmente al lavado activo (...) Lo que hacían era tratar de legalizar los dineros que provenían de diferentes actividades ilícitas, de homicidios, de tráfico de droga, de delitos de estafa”, complementó.

Así las cosas, los 15 detenidos comenzaron a ser formalizados este martes y se espera que esta jornada queden en prisión preventiva, acusados por delitos de asociación ilícita para lavado activo, lavado de activo, infracción a la ley de armas y tráfico de drogas.

Temas Relacionados

Chile“Los Monarcas de Cali”Lavado de activosWilliam RamírezLuis NavarreteHéctor Barros

Últimas Noticias

La redefinición de la diplomacia latinoamericana tras la salida de Bolivia y Honduras del Grupo de La Haya

El jefe de la diplomacia israelí expresó públicamente su reconocimiento tras la medida tomada por el Estado boliviano, resaltando la postura adoptada frente a los recientes desarrollos del conflicto en Medio Oriente

La redefinición de la diplomacia

Crisis de combustible en Bolivia: YPFB despide a 410 funcionarios en un proceso de “reestructuración” de la empresa

La estatal petrolera está en el ojo de la tormenta por la distribución de carburante contaminado. Tras denunciar sabotaje, el presidente Rodrigo Paz ordenó la militarización de las plantas de refinería

Crisis de combustible en Bolivia:

Filas en el Banco Central de Bolivia para cambiar billetes serie B: el robo masivo en la tragedia aérea y las dudas por su validez

La afluencia de personas se mantiene en las oficinas de La Paz ante la confusión sobre la vigencia del dinero. El avión estrellado en El Alto trasladaba enormes cantidades de papel moneda

Filas en el Banco Central

La justicia chilena declaró culpables a cuatro comuneros mapuches por el brutal crimen de tres carabineros

Los hermanos Antihuen y Nicolás Rivas Paillao, condenado como colaborador, podrían ser condenados a cadena perpetua

La justicia chilena declaró culpables

El concurso para Fiscal General en Ecuador cerró con 74 postulantes, entre ellos un fiscal subrogante, jueces y un exministro

El listado de los postulantes incluye perfiles del sistema judicial, funcionarios del Ejecutivo y académicos

El concurso para Fiscal General
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vicky Dávila afirmó que el

Vicky Dávila afirmó que el caricaturista Matador “debería estar preso por maltratar mujeres” y él le respondió: qué dijo

La reina Sofía ilumina su luto con una blusa blanca en su visita al Museo Naval de Madrid para repasar el origen de la bandera española

Menor asesina a balazos a su vecino porque perro callejero le ladró a su tío, en Puente Piedra

Qué es la ira y cómo gestionarla para evitar los ataques de furia

¿A millones y de contado? Ésta es la exhorbitante suma en la que venden la casa de Paquita la del Barrio en la Guerrero

INFOBAE AMÉRICA
Starmer afirma que "no estaba

Starmer afirma que "no estaba dispuesto" a sumarse a una guerra sin base legal en repuesta a los ataques de Trump

El Rey protagoniza una "cercana" visita a los usuarios de Aspace en Dos Hermanas(Sevilla): "Conoceros ha sido un regalo"

Eduardo Coudet, nuevo entrenador de River Plate

QatarEnergy declara "fuerza mayor" para los compradores afectados tras detener el suministro de GNL

Abascal pide a Feijóo que presente una moción de censura contra Sánchez, "el carroñero que se alimenta de las guerras"

ENTRETENIMIENTO

BTS reveló el tracklist de

BTS reveló el tracklist de "Arirang" y pone fecha a su esperado regreso mundial

Megan Fox reapareció en Instagram con nuevas fotos subidas de tono: “Estoy viva”

Netflix apuesta fuerte por el cine argentino con El último gigante, protagonizada por Oscar Martínez y rodada en Misiones

Paul Bettany en la mira para ser el nuevo Voldemort en la serie de "Harry Potter"

David y Victoria Beckham celebran el cumpleaños de su hijo Brooklyn en medio de la polémica: “Te amamos”