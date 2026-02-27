Un fiscal chileno fue secuestrado luego de reunirse con una mujer por una aplicación de citas

La Fiscalía no ha establecido ninguna relación entre el secuestro y el cargo que ostenta la víctima.

Prisión preventiva decretó el tribunal de la comuna de Tomé (500 kms al sur de Santiago) para dos hombres y dos mujeres que secuestraron y apuñalaron a un fiscal, tras contactar éste a una de las féminas por una aplicación de citas. A pesar de sus heridas, el persecutor logró huir y alertar a la policía.

Los hechos se remontan al 7 de febrero pasado, día en que el fiscal Freddy Benítez acordó reunirse con una chica con la que había hecho “match” en Tinder en un centro comercial del centro de esa ciudad.

Sin embargo, al llegar a la cita, se encontró con que ésta estaba acompañada de una amiga, por lo que los tres se subieron a un auto y fueron a dejarla a su casa. Una vez llegados a un edificio, la mujer se bajó y entró a uno de los departamentos, pero grande sería la sorpresa del persecutor al ver que de inmediato dos hombres que aparecieron de la nada se subieron al vehículo y procedieron a amenazarlo.

Entonces, la mujer que había entrado al edificio volvió portando un cuchillo, el que entregó a los hombres. Con el fiscal secuestrado, enfilaron hacia San Pedro de la Paz y en el camino obligaron a Benítez a entregar su teléfono celular y trasferirle a una de las secuestradoras la suma de $250 mil (USD 290).

Los dos hombres y las dos mujeres fueron formalizados por los delitos de robo con retención y lesiones graves.

La seremi de Seguridad Pública de la región del Bío Bío, Paulina Stuardo, señaló que el funcionario del Ministerio Público logró escapar a pesar de haber sido apuñalado en sus piernas, denunciando el hecho a la Policía de Investigaciones (PDI), que al día siguiente dio con los asaltantes.

“Los sujetos fueron detenidos al día siguiente y puestos a disposición del tribunal que determinó prisión preventiva para los cuatro”, detalló Stuardo, según consignó BioBíoChile.

La autoridad de gobierno hizo un llamado a tener “resguardo en las transacciones de cualquier naturaleza, ya sea de citas o ventas de productos que se realizan a través de medios digitales”, y explicó de paso que por ahora no se ha establecido ninguna relación entre el secuestro y el cargo que ostenta la víctima, por lo que el Ministerio Público no ha instruido ningún sumario al respecto.

Así las cosas, las dos mujeres -de 18 y 19 años de edad-, y los dos hombres -ambos de 21 años-, fueron imputados por los delitos de robo con retención y lesiones graves y permanecen en prisión preventiva mientras dure la investigación.