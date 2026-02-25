América Latina

Tragedia en el sureste de Brasil: ascienden a 36 las muertes por las lluvias torrenciales en Minas Gerais

Un temporal persistente en la región mantiene desplegados a equipos de emergencia que buscan a personas desaparecidas. Hay miles de familias desplazadas y daños materiales por las inundaciones

Recuperan cadáveres tras un deslizamiento de tierra mortal en el sureste de Brasil

El número de víctimas mortales causado por las lluvias que azotan el sureste de Brasil aumentó a 36 en el estado de Minas Gerais, mientras que los equipos de rescate buscan a 33 desaparecidos, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Los bomberos encontraron la pasada madrugada los cuerpos de cinco personas en el municipio de Juiz de Fora, el más afectado por el fuerte temporal que empezó el lunes y aún amenaza con causar estragos en la región.

Trabajadores de rescate recuperan un
Trabajadores de rescate recuperan un cadáver después de que el Gobierno de Brasil reconociera el estado de calamidad debido a las fuertes lluvias que han matado a residentes y dejado desaparecidos, en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil. 24 de febrero de 2026. REUTERS/Pilar Olivares

En Juiz de Fora, que posee alrededor de medio millón de habitantes, se han registrado hasta el momento 30 fallecidos y aún se intenta localizar a otras 31 personas.

El resto de víctimas se concentraron a unos cien kilómetros de distancia, en la localidad de Ubá, que contabiliza al menos 6 óbitos y 2 desaparecidos.

Un dron muestra los escombros
Un dron muestra los escombros de un edificio derrumbado en el barrio de JK tras las fuertes lluvias, en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil. 24 de febrero de 2026. REUTERS/Pilar Olivares

Otros seis municipios de la región también han registrado daños importantes, aunque sin lamentar pérdidas humanas.

Las fuerzas de seguridad trabajan actualmente en nueve frentes de trabajo y han rescatado a 208 personas con vida en la región.

La gente palea el barro
La gente palea el barro después de que el Gobierno de Brasil reconociera el estado de calamidad debido a las fuertes lluvias que han matado a residentes y dejado personas desaparecidas, en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil. 24 de febrero de 2026. REUTERS/Pilar Olivares

Las precipitaciones torrenciales han dejado un reguero de destrucción en esta zona verde y montañosa del estado de Minas Gerais.

Se han producido multitud de deslizamientos de tierra, graves inundaciones que han anegado barrios enteros y daños estructurales en infraestructuras.

Vecinos observan cómo los rescatistas
Vecinos observan cómo los rescatistas operan después de que el gobierno de Brasil reconoció un estado de calamidad debido a las fuertes lluvias que han matado a residentes y dejado personas desaparecidas, en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Pilar Olivares

Alrededor de 700 personas en Juiz de Fora y Ubá tuvieron que abandonar sus hogares.

El bombero Demetrius Bastus Goulart dijo que la magnitud de la zona afectada estaba complicando la búsqueda.

Los rescatistas buscan víctimas entre
Los rescatistas buscan víctimas entre los escombros después de que el gobierno de Brasil reconoció el estado de calamidad debido a las fuertes lluvias que han matado a residentes y dejado personas desaparecidas, en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Pilar Olivares

“El mayor reto es el área, que es muy grande, incluye 12 residencias y una gran cantidad de vecinos que estaban dentro de sus casas porque estaba lloviendo por la noche”, dijo.

Además, las previsiones meteorológicas dibujan un escenario preocupante, ya que se espera que las lluvias continúen de manera intensa en los próximos días, aumentando el riesgo de nuevos deslizamientos y torrentes de agua.

Una vista aérea muestra los
Una vista aérea muestra los escombros de un edificio derrumbado después de que el gobierno de Brasil declarara el estado de calamidad debido a las fuertes lluvias que han matado a residentes y dejado personas desaparecidas, en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Pilar Olivares

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, aseguró en la víspera que los equipos de salvamento estarán sobre el terreno el tiempo que sea necesario.

Afirmó que ahora la prioridad es prestar ayuda humanitaria y rescatar a las víctimas y que, solo después, se empezará a pensar en la reconstrucción de la zona, momento en el que espera contar con la colaboración del Gobierno federal.

Una vista aérea muestra los
Una vista aérea muestra los escombros de un edificio derrumbado después de que el gobierno de Brasil declarara el estado de calamidad debido a las fuertes lluvias que han matado a residentes y dejado personas desaparecidas, en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Pilar Olivares

Con todo, el Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que ya va a liberar 800 reales (155 dólares / 130 euros al cambio de hoy) para cada persona que se haya quedado sin hogar tras las lluvias. El dinero será transferido a las Alcaldías.

También negocia anticipar una serie de beneficios de la Seguridad Social para los habitantes de la zona.

(con información de EFE y Reuters)

