América Latina

Mal momento para Gabriel Boric: se fue de gira por Isla de Pascua y lo recibieron con abucheos

La alcaldesa, Elizabeth Arévalo Pakarati, fustigó la visita a “última hora” del mandatario

Boric fue recibido con bailes
Boric fue recibido con bailes y el tradicional collar de flores.

Decenas de isleños recibieron con pifias y gritos de abucheo al presidente Gabriel Boric, quien este miércoles comenzó una minigira de tres días por la Isla de Pascua -Rapa Nui, en lengua vernácula-, a tres semanas de terminar su gobierno.

Y aunque la idea es reunirse con autoridades locales y entregar subsidios a sus habitantes, lo cierto es que la visita del mandatario se produce luego del rechazo de la comunidad al Estatuto Especial para un Gobierno Autónomo -iniciativa del gobierno-, y la remoción de la embajadora en Nueva Zelanda de origen rapanui, Manahí Pakarati, tras sus declaraciones sobre la autodeterminación de la isla.

El tradicional recibimiento con flores y bailes en el Aeropuerto de Mataveri estuvo a cargo de la alcaldesa, Elizabeth Arévalo Pakarati, quien este martes criticó la visita a “última hora” del mandatario al territorio insular, calificándola como “tardía”.

“Cuando hablamos de un presidente que desde el inicio instaló la importancia de la descentralización (…) la percepción acá colectiva y generalizada es que fue meramente un discurso”, señaló a La Tercera.

Por su parte, el Mandatario publicó en su cuenta de X:

“En estos tres días abordaremos avances en el mejoramiento del terminal de pasajeros del aeropuerto, pavimentación, vivienda, empleo y apoyo a jefas de hogar, además de desafíos relevantes para la comunidad y autoridades locales”.

Una treintena de isleños abucheó al mandatario a su llegada a al aeropuerto.

“No lo queremos acá”

Así las cosas, una treintena de isleños, algunos bastante exaltados, se agolparon tras la reja del aeropuerto para expresar su descontento con el mandatario a punta de pifias y abucheos, y hasta intentaron golpear el auto presidencial a su salida.

Una de ellas, Ana Pakarati, señaló a la prensa apostada en el lugar que “hoy día ya no lo necesitamos, no lo queremos acá. No lo vamos a dejar transitar por la calle, absolutamente. Que se quede ahí como un ratón, porque de ahí no va a salir de su madriguera”.

De la misma opinión fue David Araki, quien sostuvo que el mandatario tuvo “más de tres años para ver los problemas de nuestro pueblo. Queremos que devuelva nuestra tierra y que nosotros manejemos nuestra tierra como un país independiente”.

Finalmente, otro isleño que se identificó como Rafael Tuki, le envió un mensaje al presidente electo, José Antonio Kast:

“Este es un mensaje también para el nuevo presidente, que no haga lo mismo que hizo Boric: llegar a la isla cuando se está yendo de su cargo. Lo invitamos a que venga a Rapa Nui lo más rápido posible”, manifestó.

