Ecuador destina seis millones para obras y fortalecimiento de servicios en Galápagos

Fotografía de archivo del 23 de enero de 2021 de embarcaciones de pesca artesanal amarradas a un embarcadero de Puerto Ayora, en la isla de Santa Cruz del archipiélago de Galápagos (Ecuador). EFE/ Daniela Brik

El Gobierno Nacional anunció una inversión superior a USD 6,5 millones para la ejecución de obras y proyectos en la provincia de Galápagos, durante una visita oficial realizada el 12 de febrero por el presidente de la República, Daniel Noboa, a Puerto Baquerizo Moreno. Según información difundida por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el monto total asciende a USD 6,54 millones y está destinado a fortalecer servicios estratégicos en el archipiélago, así como a financiar infraestructura en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del territorio insular.

Uno de los principales componentes de la inversión corresponde a la suscripción de un convenio para el fortalecimiento del Sistema Aeromédico y de Rescate Naval en Galápagos. El acuerdo fue firmado a través del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos con el Ministerio de Defensa Nacional y la Armada del Ecuador y contempla una asignación de USD 2,2 millones. De acuerdo con el boletín oficial, estos recursos están orientados a reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias médicas en la provincia, con énfasis en traslados sanitarios y operaciones de búsqueda y rescate.

Los fondos permitirán asegurar la operación continua de aeronaves como el Super King Air 350 y el helicóptero Bell-430, así como el mantenimiento de la torre médica y de equipos considerados esenciales para las operaciones de Traslado Sanitario Aéreo (TSA), evacuaciones médicas (MEDEVAC) y misiones de búsqueda y rescate (SAR). Según lo informado, el objetivo es garantizar una respuesta rápida y eficiente frente a situaciones de emergencia en un territorio caracterizado por su condición insular y por las limitaciones logísticas que implica la distancia con el continente.

San Cristóbal (Galápagos), 12 de febrero del 2026.- El presidente de la República, Daniel Noboa, fue testigo de honor de la firma de convenios entre los GAD de las Islas de San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela para diferentes proyectos en beneficio de los habitantes de la provincia insular de Galápagos. (Carlos Silva/Presidencia de la República).

Durante el acto oficial, el presidente Noboa señaló que la inversión tiene como finalidad fortalecer la protección y atención de las personas que habitan en Galápagos, particularmente aquellas que requieren atención médica urgente o especializada. En su intervención, destacó que la política del Ejecutivo busca asegurar servicios oportunos y lo que definió como justicia territorial .

Además del componente aeromédico y de rescate naval, el Gobierno informó sobre la suscripción de acuerdos de cooperación con GAD locales para atender necesidades vinculadas a agua potable, saneamiento y gestión de residuos. En ese marco, se contempla la asignación de USD 323.971,81 al GAD de la Isla San Cristóbal para el mantenimiento de plantas potabilizadoras de agua ubicadas en la parroquia El Progreso y en el barrio Las Palmeras.

Asimismo, se destinarán USD 521.856,74 para mejorar el tratamiento de desechos y residuos sólidos en la misma localidad. Estas intervenciones buscan fortalecer servicios básicos en una provincia donde la gestión ambiental y sanitaria tiene un carácter estratégico debido a la fragilidad del ecosistema y a la necesidad de compatibilizar desarrollo local y conservación.

Se busca fortalecer la atención médica. (Armada de Ecuador/ X @armada_ecuador)

En la Isla Isabela, el Ejecutivo acordó una inversión de USD 1,5 millones para obras de alcantarillado y regeneración urbana en la avenida Antonio Gil, en Puerto Villamil. De manera paralela, se anunció una asignación superior a USD 2 millones para la construcción de la primera etapa del Mercado Municipal de Santa Cruz. Según la información oficial, estas obras forman parte de un esquema de cooperación interinstitucional orientado a impulsar infraestructura local y dinamizar la economía en el archipiélago.

En su discurso, el mandatario reiteró que el trabajo conjunto con autoridades locales constituye un eje de la gestión gubernamental en el territorio insular. Señaló que la coordinación con los GAD busca atender prioridades identificadas en cada isla y optimizar la ejecución de recursos públicos.

La inversión anunciada se enmarca en una visita oficial que incluyó la firma de convenios y la presentación de proyectos orientados a fortalecer capacidades operativas, servicios básicos e infraestructura comercial. De acuerdo con la información difundida por la Presidencia, el monto se distribuye en distintos frentes que abarcan salud, rescate, agua potable, saneamiento, alcantarillado y equipamiento municipal.