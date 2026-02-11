Un estudio concluyó que el cambio climático preparó el terreno para incendios forestales devastadores en Argentina y Chile

Bomberos combaten incendios forestales en el Parque Nacional Los Alerces, Argentina, el sábado 31 de enero de 2026. (Foto AP/Victor R. Caivano)

El cambio climático provocado por el hombre tuvo un impacto importante en los recientes y feroces incendios forestales que asolaron partes de Chile y la Patagonia argentina, haciendo que las condiciones de riesgo extremadamente alto que llevaron a incendios generalizados sean hasta tres veces más probables que en un mundo sin calentamiento global, advirtió el miércoles un equipo de investigadores.

El clima cálido, seco y racheado que alimentó los incendios forestales mortales del mes pasado en el centro y sur de Chile se hizo alrededor de un 200% más probable por las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el hombre, mientras que las condiciones de alto riesgo de incendio que alimentaron los siniestros que aún avanzan por el sur de Argentina se hicieron un 150% más probables, según World Weather Attribution, una iniciativa científica que investiga los fenómenos meteorológicos extremos poco después de que ocurren.

Esa probabilidad sólo aumentará a medida que los humanos sigan quemando combustibles fósiles y cubriendo el planeta con más gases que atrapan el calor, añadieron los investigadores.

Los incendios que arrasaron las regiones chilenas del Biobío y Ñuble a mediados de enero causaron la muerte de 23 personas, destruyeron más de 1.000 casas y otras estructuras, y obligaron a decenas de miles de personas a huir de sus hogares. Todos fueron causados ​​por la actividad humana, ya sea por incendios provocados o negligencia.

Manuel Lagos acaricia a su perro mientras la casa familiar es consumida por un incendio forestal en Lirquen, Chile, el 18 de enero de 2026. (Foto AP/Javier Torres, Archivo)

En el sur de Argentina, los incendios provocados inicialmente por rayos obligaron a la evacuación de miles de turistas y residentes y quemaron más de 45.000 hectáreas (174 millas cuadradas) de bosque nativo, incluidas vastas franjas del Parque Nacional Los Alerces, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, hogar de árboles de 2.600 años de antigüedad.

Encontrar huellas humanas en los desastres

El estudio, que confirma lo que se había sospechado ampliamente, aporta la primera evaluación científica del papel del calentamiento global en la intensificación de algunas de las emergencias de incendios forestales más graves que han afectado a Chile y Argentina en años.

Es el último avance de un subcampo emergente de la ciencia del clima conocido como atribución meteorológica, que está evolucionando rápidamente en respuesta a una creciente sed de información pública sobre cómo el cambio climático influye en los desastres naturales.

El informe World Weather Attribution aún no ha sido revisado por pares ni publicado en una revista científica, pero se basa en métodos ampliamente aceptados, incluido el análisis de datos y simulaciones de modelos de computadora para comparar el clima actual con los patrones climáticos pasados.

Un automóvil avanza a toda velocidad por una carretera mientras el humo de los incendios forestales tiñe de rojo el cielo cerca de Cholila, Argentina, el domingo 1 de febrero de 2026. (Foto AP/Victor R. Caivano)

“En general, podemos afirmar con certeza que el principal factor de este aumento del riesgo de incendios es el calentamiento antropogénico”, declaró Clair Barnes, investigadora asociada de World Weather Attribution, en una sesión informativa con periodistas. “Se prevé que estas tendencias se mantengan en el futuro mientras sigamos quemando combustibles fósiles”.

Los bosques cálidos y secos se convierten en un polvorín

El estudio halló que sequías récord y temperaturas abrasadoras crearon condiciones propicias para incendios forestales en Chile y Argentina, mientras que las plantaciones de especies únicas de árboles altamente inflamables, como los pinos, facilitaron la propagación de los incendios en ambas zonas. Las especies invasoras han reemplazado ecosistemas nativos, más resistentes al fuego, en la región, convirtiendo arbustos, matorrales y pastos en leña.

En la Patagonia argentina, la localidad de El Bolsón registró la temperatura más alta registrada en enero: 38,4 grados Celsius (101 grados Fahrenheit). La localidad de Esquel, cerca del Parque Nacional Los Alerces, registró 11 días consecutivos de temperaturas máximas en enero, su segunda ola de calor más larga en 65 años. Las temperaturas en Chile antes de los incendios eran altas, pero no récord.

Los investigadores estimaron que las precipitaciones estacionales de noviembre a enero, antes del período pico de quemas, fueron alrededor de un 25% más débiles en Chile y un 20% menos intensas en la Patagonia argentina de lo que habrían sido sin un aumento de las temperaturas globales de al menos 1,3 grados Celsius (2,3 grados Fahrenheit) desde tiempos preindustriales.

Jonathan Escalona, sobre el tejado de su casa, dañada por los incendios en Lirquen, Chile, el 20 de enero de 2026. (AP Foto/Javier Torres)

“Esto, sumado a temperaturas superiores a la media, provocó que la vegetación se viera sometida a estrés y a una humedad del suelo muy baja”, afirmó Juan Antonio Rivera, investigador argentino y autor del estudio. “Una vez que comenzaron los incendios forestales, se acumuló suficiente combustible para extenderse y mantenerse en el tiempo”.

Menos recursos tienen un impacto

Chile ha aumentado su presupuesto para combatir incendios forestales en un 110% en los últimos cuatro años bajo el presidente izquierdista Gabriel Boric, mejorando la previsión de incendios e invirtiendo en nuevos equipos.

Sin embargo, en Argentina, un severo programa de austeridad bajo el presidente libertario Javier Milei podría haber afectado la capacidad del país para responder a los incendios, según investigadores, citando recortes presupuestarios a los equipos de extinción de incendios, falta de planificación y la desregulación de las actividades turísticas en los parques nacionales de la Patagonia. Esta afirmación fue compartida con The Associated Press por bomberos, guardabosques y funcionarios involucrados en las labores de socorro.

Milei, al igual que su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, ha negado que el cambio climático esté relacionado con la presencia humana. Su oficina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Bomberos trabajan con miembros de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) para extinguir un incendio forestal en la región del Biobío, donde múltiples incendios forestales han provocado evacuaciones de emergencia, en Florida, Chile, el 21 de enero de 2026. REUTERS/Juan Gonzalez/Foto de archivo

“Desafortunadamente, con un gobierno que no comprende el cambio climático y su conexión con las actividades humanas, donde la naturaleza ocupa un lugar secundario en cuanto a prioridades, estas situaciones se agravan y los incendios forestales terminan teniendo un impacto mayor del que deberían”, dijo Rivera. “La situación aún no está bajo control”.

(con información de AP)