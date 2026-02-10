Millicom y NJJ adquirieron Telefónica Chile en el marco de una operación estratégica

El logo de Millicom (Crédito: Millicom)

La firma luxemburguesa Millicom International Cellular SA y el grupo inversor NJJ concretaron la adquisición conjunta de la totalidad de las operaciones de Telefónica en Chile, en una maniobra estructurada para maximizar el valor estratégico y resguardar sus balances.

Según informaron las compañías en un comunicado, la operación implicó un pago inicial de 50 millones de dólares, con la posibilidad de una contraprestación adicional de hasta 150 millones de dólares, condicionada a la generación de valor futuro.

La transacción se formalizó a través de un vehículo controlado por NJJ (51%) y Millicom (49%). Este modelo de asociación permite a ambas compañías compartir el control operativo desde el primer día, mientras que el negocio adquirido se mantendrá fuera del balance consolidado de Millicom durante el período de propiedad conjunta.

De acuerdo con el texto, las obligaciones financieras de la empresa adquirida y de la operación no tendrán recurso sobre Millicom, lo que significa que la deuda y los compromisos asociados serán cubiertos exclusivamente con los flujos de caja del propio negocio chileno.

Telefónica, por su parte, deberá garantizar al cierre la provisión de 79 mil millones de pesos chilenos (aproximadamente 92 millones de dólares) para asegurar la estabilidad del balance.

Además, el acuerdo otorga a Millicom la opción de adquirir la participación de NJJ en el quinto y sexto año posteriores al cierre, aplicando un descuento del 10% sobre los múltiplos de negociación de Millicom. Si Millicom no ejerciera esa opción, NJJ podrá adquirir la participación de Millicom bajo criterios similares.

Telefónica (Europa Press)

El director ejecutivo de Millicom, Marcelo Benítez, remarcó: “Esta transacción refleja el enfoque disciplinado y pragmático de Millicom para la creación de valor a largo plazo en Latinoamérica. Asociarnos con NJJ nos permite combinar fortalezas complementarias, preservando al mismo tiempo la disciplina financiera, la protección del balance y la flexibilidad estratégica. Estamos tomando una opción en un mercado grande e importante a través de una estructura bien pensada que limita el riesgo inicial, aísla el apalancamiento y protege completamente a Millicom de cualquier recurso".

Y siguió: “Esto brinda a NJJ y Millicom control operativo desde el primer día y la capacidad de capturar el potencial de crecimiento a largo plazo a una valoración atractiva, sin comprometer nuestra solidez financiera. Chile es un mercado estratégico con fundamentos sólidos y una fuerte demanda de conectividad de alta calidad. Nos comprometemos a aplicar nuestra estrategia operativa, invertir con disciplina y apoyar el desarrollo digital de Chile a través de mejores redes, mejor ejecución y creación de valor sostenible a lo largo del tiempo”.

En el marco de la adquisición, Millicom operará la firma desde el primer día y aplicará su manual operativo para estabilizar y fortalecer el activo, aprovechando su experiencia regional.

Tanto NJJ como Millicom buscan aumentar la competitividad y la eficiencia operativa, capitalizando la modernización de la red y la innovación en los servicios, además de respaldar la inversión sostenida en infraestructura y servicios digitales en Chile.

La estrategia adoptada por Millicom responde a su política de asignación disciplinada de capital, priorizando la expansión en mercados con alto potencial de crecimiento y la preservación de la flexibilidad financiera. La operación no solo incrementa la presencia estratégica del grupo en Sudamérica, sino que además permite reposicionar un activo que enfrenta desafíos en uno de los mayores mercados de telecomunicaciones de la región, bajo condiciones de valoración consideradas atractivas.

Chile cuenta con un entorno macroeconómico estable, instituciones sólidas y finanzas públicas robustas, factores destacados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

En el sector de las telecomunicaciones, el país exhibe una de las mayores tasas de penetración de telefonía móvil y banda ancha de América Latina, junto con una demanda sostenida de calidad en los servicios. El mercado se caracteriza por una competencia basada en infraestructura y una estricta protección al consumidor, lo que presenta oportunidades permanentes de mejora operativa y modernización tecnológica.

La adquisición conjunta de Telefónica Chile por parte de Millicom y NJJ marca un movimiento relevante en el panorama regional de las telecomunicaciones, con impactos directos sobre la estructura competitiva y la oferta de servicios digitales en el país.