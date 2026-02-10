América Latina

LATAM volverá a conectar Santiago de Chile y Caracas

A partir del 23 de febrero habrá cuatro vuelos a la semana y desde abril, uno al día

La aerolínea informó que los pasajes ya se encuentran a la venta.

Buena noticia para los ciudadanos venezolanos en Chile: a partir del 23 de febrero, la aerolínea LATAM volverá a conectar Santiago y Caracas con cuatro vuelos a la semana.

Mediante un comunicado, desde la empresa detallaron que las salidas serán los días lunes, miércoles, viernes y domingo y que el trayecto contempla una escala en Bogotá. Desde el 1 de abril, en tanto, la frecuencia de vuelos se elevará a uno diario, una vez conseguidos los permisos de la autoridad aeronáutica de Chile y Colombia, actualmente en trámite.

También informaron que los pasajes ya se encuentran a la venta y aquellos viajeros que vieron sus vuelos cancelados el 24 de noviembre del año pasado, cuando se cerró la ruta Bogotá-Caracas que permitía la conexión tras una alerta de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) sobre el espacio aéreo venezolano, pueden ahora reagendar sus viajes.

Cabe recordar que en esa fecha más de una decena de aerolíneas cancelaron sus vuelos a Caracas, ruta que ahora, tras la caída de Nicolás Maduro, vuelve a estar operativa.

La aerolínea colombiana Wingo volvió a volar desde Bogotá a Caracas el 16 de enero pasado,

Otras aerolíneas que vuelven a operar

En paralelo, la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo informó que otras seis empresas volverán a viajar a Venezuela entre febrero y marzo.

La primera será la española Air Europa -el 17 de febrero-, y un día después será el turno de la venezolana Laser. El 3 de marzo, en tanto, lo hará la también española Plus Ultra. A ellas se sumarán más adelante la portuguesa TAP, la turca Turkish Airlines y la brasileña GOL.

Cabe recordar que la línea colombiana Wingo volvió a volar desde Bogotá a Caracas el 16 de enero pasado, y a contar del 1 de marzo también tendrá disponible la ruta desde Medellín. Avianca, por su parte, también retomará este jueves los vuelos entre la capital colombiana y la venezolana.














