Uruguay incorpora las pistolas taser para la Policía como un nuevo armamento contra el crimen

Uruguay inicia plan piloto para incorporar las pistolas taser como arma contra el crimen (Ministerio del Interior)

El Ministerio del Interior de Uruguay –a cargo de la ciudad del país– ingresó en un período de prueba de las armas taser, un dispositivo de electrochoque que busca evitar recurrir a medios letales para la prevención del delito.

Lo que hacen estas armas es lanzar un dardo que se conecta con un cable a la pistola, que libera una descarga. Este shock es lo que provoca que en la persona un parálisis muscular durante algunos segundos. La inmovilización permite que los policías detengan a la persona.

Los funcionarios policiales fueron capacitados para el uso de este tipo de armas. La semana pasada, la Dirección Nacional de Educación Policial llevó adelante una instancia de capacitación dirigida a los efectivos sobre el uso del dispositivo portátil menos que letal taser.

Policías uruguayos prueban arma taser (Ministerio del Interior)

Es un arma que se agrega a las que ya tiene la policía. Se puede disparar de una distancia de hasta 20 metros. Sin embargo, la recomendación es hacerlo con una distancia menor y apuntando a las piernas o los brazos, informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

La descarga dura cinco segundos.

Las armas taser no queman. Lo que hacen es interferir en el sistema nervioso de forma de provocar una contracción muscular involuntaria. En general, la persona cae al suelo sin poder coordinar los movimientos.

Los policías, además, tendrán incorporada una cámara en su cuerpo que se activa cuando el funcionario le quita el seguro a la pistola taser. De esta forma, en audio y en video, queda el operativo registrado. También envía una señal para los policías que están en el Centro de Comando Unificado –donde están las cámaras de videovigilancia–, para que sepan dónde está ocurriendo el episodio.

“Esta tecnología es auditable, queda todo registrado en el propio dispositivo. Tenemos también cámaras corporales que lo que hacen es registrar todo lo que está sucediendo en ese momento”, explicó a Telemundo Víctor Torres, el director general del Centro de Comando Unificado. “Vamos a ver de inmediato qué es lo que está sucediendo en la calle”, explicó.

Según Torres, esta pistola tiene ventajas respecto a otros dispositivos que se utilizan actualmente. “La bala de goma tiene el problema de que se puede introducir en la cavidad ocular y puede hacer mucho daño”, señaló el jerarca.

Armas de electrochoque tienen el objetivo de evitar utilizar medios letales (Ministerio del Interior)

En un comunicado, el gobierno informó que la capacitación fue impartida por instructores de la empresa Axon, en el marco del plan piloto que el Ministerio del Interior prevé implementar en los próximos meses. El objetivo es evaluar una eventual adquisición e incorporación de estos dispositivos a gran escala para despegar operativos policiales en todo el país.

¿Cuándo se puede utilizar este armamento? Una alternativa es cuando una persona se desacata y tiene algún elemento cortante. O cuando alguien agrede a los policías. Hay un ejemplo concreto que fue mencionado por el noticiero. Ocurrió en el Hospital de Clínicas en junio del año pasado.

En ese mes, un paciente murió luego de que un policía le efectuara un disparo en el tórax en los pasillos del centro de salud. Era un usuario que tenía patologías psiquiátricas, conocido por el personal médico y que había estado internado varias veces en un hospital psiquiátrico.

Ese día, el hombre intentó agredir al personal de salud utilizando un elemento cortante. Como puso en riesgo la vida de los trabajadores, actuó la policía. La emergencia pidió un refuerzo y, en medio de las acciones para intentar controlarlo, le dispararon.

La pistola taser se podrá utilizar en este tipo de situaciones.

Cada vez que se utilice la pistola taser, la persona será trasladada hacia un centro de salud. La Policía Científica, además, deberá concurrir a la zona para hacer un relevamiento.

Este armamento es utilizado en otros países, inclusos vecinos de Uruguay, como Argentina.