Colapsó el techo de un hospital público en Guayaquil en medio de la crisis sanitaria de Ecuador

Tras el colapso, el Ministerio de Salud anunció que se reparó el techo. (MSP)

El colapso parcial del techo del Hospital General Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, volvió a poner en evidencia la fragilidad de la red pública de salud de Ecuador, en un contexto marcado por denuncias de desabastecimiento, deterioro de infraestructura y alertas de riesgo operativo en hospitales estatales. El incidente ocurrió la noche del viernes 6 de febrero, durante un fuerte aguacero, y quedó registrado en videos difundidos en redes sociales que mostraron agua cayendo sobre camillas, pacientes y personal médico dentro de una de las áreas del establecimiento.

Las imágenes provocaron una rápida reacción pública y obligaron al Ministerio de Salud Pública (MSP) a pronunciarse. La cartera de Estado informó que se activaron “acciones correctivas inmediatas” para garantizar espacios seguros de atención y que los trabajos de reparación se ejecutaron en las horas posteriores al colapso. Según el MSP, cuadrillas intervinieron el techo afectado y el sistema de tuberías, mientras que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos desplegó personal para la remoción de escombros y la intervención en las áreas dañadas.

El evento no dejó personas heridas, de acuerdo con la información oficial, pero sí generó preocupación entre pacientes y trabajadores de la salud. Fuentes médicas consultadas por medios locales señalaron que, tras el colapso, se solicitó no derivar nuevos pacientes al hospital debido a las afectaciones en su infraestructura, una medida que evidenció las limitaciones operativas que enfrentan varios centros públicos durante la temporada invernal.

🆘 URGENTE Esto ocurre en el Hospital Monte Sinaí del Ministerio de Salud en Guayaquil. Un techo se desplomó por la fuerte lluvia de ayer @Salud_Ec. Las autoridades piden no referir pacientes a esta casa de salud por lo ocurrido. Pero qué pasará con las emergencias????? @Salud_Ec pic.twitter.com/dC93SA2JUn — Bessy Granja Barriga (@bessygranjaOK) February 7, 2026

El Hospital Monte Sinaí es uno de los principales establecimientos públicos de Guayaquil y atiende a una población numerosa de sectores populares del noroeste de la ciudad. La caída del techo se produjo en medio de una crisis hospitalaria más amplia que, desde el 2025, ha estado marcada por reportes de escasez de medicamentos, cancelación de cirugías programadas y denuncias sobre el deterioro de servicios básicos como limpieza, mantenimiento y alimentación hospitalaria. Informes de la Contraloría y reportes periodísticos han advertido sobre el crecimiento de deudas y la falta de recursos para sostener la operación regular de la red pública.

En el caso de Monte Sinaí, el incidente coincidió con publicaciones previas que alertaban sobre perchas de medicamentos prácticamente vacías y sobre la presión que soporta el hospital por la alta demanda de atención. La combinación de infraestructura vulnerable y limitaciones presupuestarias ha convertido a la temporada de lluvias en un factor de riesgo adicional para establecimientos que ya operan al límite de su capacidad.

Imagen de archivo de personal de un hospital trabajando en una sala de aislamiento. EFE/EPA/Arshad Arbab

Tras la difusión de los videos, el MSP compartió fotografías de las reparaciones y reiteró que el hospital mantiene su atención a los pacientes. Sin embargo, el episodio reavivó cuestionamientos sobre el estado real de la infraestructura hospitalaria y la capacidad del sistema para prevenir incidentes similares. En redes sociales, los usuarios expresaron indignación por las condiciones en las que se atiende a pacientes en hospitales públicos y pidieron auditorías técnicas sobre el estado de techos, sistemas eléctricos y drenajes en centros de salud de zonas vulnerables a lluvias intensas.

El colapso del techo en Monte Sinaí se suma así a una serie de episodios que han puesto bajo escrutinio al sistema público de salud y a la gestión gubernamental. Aunque las autoridades aseguran que el área afectada fue reparada y que se tomaron medidas inmediatas, el incidente dejó al descubierto la vulnerabilidad de la infraestructura hospitalaria en un momento en que la red pública enfrenta una de sus etapas más críticas. La pregunta que queda abierta y aún no ha sido respondida por las autoridades pertinentes es si las acciones adoptadas serán suficientes para evitar nuevos colapsos o episodios de angustia en medio de una crisis que ya trasciende lo coyuntural y se perfila como un problema estructural del sistema sanitario ecuatoriano.