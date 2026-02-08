América Latina

La dictadura de Cuba informó a las aerolíneas que a partir del lunes se queda sin combustible para aviones

El colapso de suministros petroleros deja a la isla sin recursos para garantizar operaciones de aviación comercial

Un avión de Cubana de
Un avión de Cubana de Aviación despega del aeropuerto José Martí, en La Habana (REUTERS/Reuters TV)

La dictadura cubana informó a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedará sin combustible para aviación, según confirmó la agencia EFE desde fuentes del sector.

La medida es consecuencia directa de la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 29 de enero, que amenaza con aranceles a cualquier país que suministre petróleo al régimen de Miguel Díaz-Canel, argumentando que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La advertencia sobre el agotamiento del combustible aeronáutico supone un colapso adicional para una economía que atraviesa su peor crisis desde el desplome del bloque soviético en los años noventa. Cuba, cuya producción nacional apenas cubre el 40% de sus necesidades energéticas, importaba hasta hace pocas semanas cerca de 60.000 barriles diarios de combustibles de países como Venezuela, México, Rusia y Argelia.

La orden ejecutiva de Trump, titulada “Haciendo frente a las amenazas del Gobierno de Cuba a Estados Unidos”, establece un sistema de aranceles adicionales para países que suministren petróleo a la isla de forma directa o indirecta. El mecanismo otorga al Departamento de Comercio la potestad de determinar qué naciones incurren en esta práctica, mientras que el Departamento de Estado decidirá la magnitud de las tarifas. Washington acusa al régimen cubano de alinearse con adversarios estratégicos como Rusia, China e Irán, de facilitar infraestructura de inteligencia para potencias extranjeras y de albergar organizaciones como Hezbollah y Hamas.

El buque petrolero Ocean Mariner,
El buque petrolero Ocean Mariner, de bandera liberiana, navega por la bahía de La Habana (REUTERS/Norlys Perez)

El impacto de las medidas estadounidenses se acumuló sobre una crisis energética de larga data. Desde diciembre pasado, la isla no recibe envíos petroleros de Venezuela, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. México, que en 2025 proporcionó alrededor del 44% de las importaciones petroleras cubanas con unos 17.200 barriles diarios, prácticamente detuvo sus envíos en enero bajo la presión de Trump.

Como respuesta, el régimen de Díaz-Canel anunció esta semana un duro plan de emergencia para subsistir sin combustibles importados. Las medidas, que entran en vigor este lunes, incluyen el fin de la venta de diésel al público, la reducción de jornadas laborales estatales a cuatro días por semana, recortes drásticos en horarios de hospitales y oficinas públicas, cierre de hoteles turísticos en cayos del norte de la isla, suspensión de cirugías no urgentes en centros sanitarios y restricciones severas al transporte público interprovincial.

El turismo, sector históricamente protegido por el régimen como motor económico, sufrió una caída del 18% en visitantes durante 2025 respecto al año anterior, según datos oficiales. El sector registró además una baja del 62% frente al récord histórico de 4,7 millones de viajeros alcanzado en 2018. El cierre de complejos hoteleros por falta de combustible es inédito en la isla, donde estos establecimientos permanecían operativos incluso durante desastres naturales.

Un hombre pasa junto a
Un hombre pasa junto a una gasolinera sin combustible, ubicada cerca de la embajada de Estados Unidos (al fondo), el sábado 7 de febrero de 2026, en La Habana, Cuba (AP Foto/Ramón Espinosa)

La dictadura culpa exclusivamente al embargo estadounidense de la catástrofe energética, evitando mencionar el desplome económico de Venezuela tras más de una década de chavismo, las limitaciones productivas de México, la incapacidad estructural del régimen para generar divisas y la dependencia energética perpetuada por décadas de gestión totalitaria.

La crisis de combustible para aviación ya había generado alertas similares en diciembre. Entonces, la Empresa Cubana de Aviación advirtió sobre la “no disponibilidad” de combustible JET-A1 en aeropuertos de la red nacional, aunque la emergencia se resolvió temporalmente con la llegada de un buque cisterna.

Expertos en energía como Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, han advertido que sin nuevos envíos de petróleo Cuba enfrentará en marzo un colapso económico total. El régimen, que produce apenas 40.000 barriles diarios de crudo pesado destinados principalmente a termoeléctricas obsoletas, necesita importar al menos 60.000 barriles adicionales para sostener la generación eléctrica, el transporte y servicios esenciales.

