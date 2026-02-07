América Latina

José Antonio Kast presentó a la “segunda línea” de su futuro gabinete en Chile: “No será un periodo fácil, pero será de buen servir”

El presidente electo, quien asumirá el mando el próximo 11 de marzo, anunció este sábado a 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales

Guardar
José Antonio Kast anunció la
José Antonio Kast anunció la designación de 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales para su gobierno

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, comunicó la designación de la segunda línea de su próximo gobierno al anunciar este sábado la composición de 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que asumirán funciones desde el 11 de marzo.

Este anuncio marca la conformación del primer gabinete encabezado por un representante de la ultraderecha desde el retorno a la democracia en el país. La ceremonia se realizó en el Hotel Radisson Blu, en Las Condes, Santiago, durante la temporada de vacaciones del verano austral.

Kast subrayó que los integrantes del nuevo equipo tendrán que enfrentar un periodo complejo, pero que cada uno asume el compromiso de abordar las urgencias sociales. “Todos ya tienen claro que no será un periodo fácil, pero será un periodo de buen servir, y está cada uno comprometido con estas urgencias sociales para reconstruir nuestra nación”, afirmó.

El mandatario electo priorizó la
El mandatario electo priorizó la seguridad y el control fronterizo en la estructura de su gabinete (Reuters)

El evento se desarrolló con la ausencia de varios ministros designados y de algunos nominados para las subsecretarías, hecho atribuido al contexto estival.

El grupo de subsecretarios está integrado por 29 hombres y 11 mujeres, la mayoría con trayectorias independientes y perfiles técnicos, sin predominio de militantes de la derecha tradicional ni de partidos de centro.

Entre los nombramientos, destacan el abogado Máximo Pávez en la Subsecretaría del Interior (afiliado a la Unión Demócrata Independiente, UDI), la politóloga Constanza Castillo en la Subsecretaría General de la Presidencia (vinculada a Renovación Nacional, RN) y el vicepresidente del Partido Republicano, Luis Silva, en Justicia.

A su vez, la exfiscal Ana Victoria Quintana fue nombrada en la Subsecretaría de Prevención del Delito bajo el Ministerio de Seguridad Pública, tras congelar su militancia en el Partido Nacional Libertario (PNL), organización excluida de la nueva administración por su alineamiento más a la derecha que los republicanos.

Quintana es exfiscal y congeló
Quintana es exfiscal y congeló su militancia en el Partido Nacional Libertario para asumir el cargo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quedó pendiente la definición de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, aún en discusión con el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, mientras que el exmilitar Rodrigo Álvarez fue confirmado para liderar la repartición de Defensa.

Fernando Barros será el próximo
Fernando Barros será el próximo ministro de Defensa en el gobierno de José Antonio Kast (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Kast evalúa la creación de un comisionado especial para la zona norte, encargado de coordinar la estrategia de seguridad e implementación del plan “Escudo Fronterizo”.

Por otro lado, definió que los lunes se organizarán comités de trabajo temáticos en el Palacio de La Moneda: Seguridad, Económico y Político, priorizando la lucha contra la delincuencia y el control fronterizo, una orientación que busca responder a los desafíos actuales del país.

El gabinete incluye figuras con experiencia previa en la administración pública. Carlos Lobos regresa a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, cargo que ocupó durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y donde coordinó la transición institucional hacia la estructura ministerial actual.

Lobos, abogado de la Universidad Andrés Bello, también fue asesor externo en la Cámara Alta y forma parte del directorio de la Fundación Ibáñez-Atkinson. Su trayectoria incluye un paso por Renovación Nacional y la fundación de Amplitud.

Carlos Lobos regresa a la
Carlos Lobos regresa a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes tras su gestión en el primer gobierno de Piñera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se completa con la designación de Emilio de la Cerda en la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, cargo que ocupó entre 2018 y 2022, aportando continuidad y experiencia.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Jose Antonio KastChile

Últimas Noticias

El Consejo Presidencial de Haití renunció tras dos años de gestión marcados por el aumento de la violencia y la pobreza

“Necesitamos dejar de lado nuestro interés personal y continuar el progreso por la seguridad”, dijo el presidente saliente, Laurent Saint-Cyr. La transición quedó en manos del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé

El Consejo Presidencial de Haití

Violencia psicológica será castigada con hasta ocho años de cárcel tras reforma legal en Panamá

El proyecto de ley 278 modifica el Código Penal para sancionar amenazas, intimidación y acoso sin distinción de sexo o edad

Violencia psicológica será castigada con

Crisis en Cuba: el apagón volverá a afectar a más de la mitad de la isla en el horario de mayor consumo este sábado

Ante el desabastecimiento de combustible, el régimen adelantó que racionará la venta de gasolina, priorizará el teletrabajo e implementará clases semipresenciales como parte de su plan de emergencia

Crisis en Cuba: el apagón

La Caravana del Zorro reúne a más de 80 mil motociclistas en peregrinación a Esquipulas, Guatemala

La edición número 65 congrega a miles de conductores y devotos, quienes participan en actos religiosos, siguen recomendaciones preventivas y abordan un trayecto que cada año combina espiritualidad y cultura motociclista

La Caravana del Zorro reúne

Dos accidentes dejan víctimas fatales y lesionados en carreteras principales de El Salvador

Un niño y un peatón fallecieron en incidentes distintos ocurridos en vías concurridas, mientras los cuerpos de emergencia y la policía realizan trabajos para recabar información sobre los hechos

Dos accidentes dejan víctimas fatales
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
SRE da recomendaciones para asistentes

SRE da recomendaciones para asistentes al Super Bowl LX

Elecciones Generales 2026: ¿qué es el voto preferencial y cómo funciona este mecanismo al momento de marcar la cédula?

Exregistrador pidió a la Registraduría excluir del tarjetón las listas del Pacto Histórico tras revocatoria del CNE

Estas serían las alineaciones del Toluca vs Cruz Azul

Tribunal de Antioquia abrió incidente de desacato contra funcionarios del Gobierno por deudas a hospitales

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El All Star de la NBA recupera el 'Shooting Stars' y anuncia nombres del concurso de mates

Registran 131 especies de anfibios y 52 de reptiles en cuenca de río amazónico de Ecuador

Los Cowboys, uno de los equipos escogidos para el juego de la NFL en Río de Janeiro en 2026

Mayorga destaca la gallardía de los Federales pese a la eliminación en la Serie del Caribe

Tras la primera ronda de negociaciones con Irán, Steve Witkoff visitó el portaaviones desplegado por EEUU en Medio Oriente

ENTRETENIMIENTO

Murió Brad Arnold, voz y

Murió Brad Arnold, voz y fundador de la banda 3 Doors Down, tras luchar contra el cáncer renal

North West, hija de Kim y Kanye, desafía a las críticas con más “piercings” en la mano

El rapero A$AP Rocky imparte clase de rap en una escuela de Harlem

Bella Hadid y Adan Banuelos se habían reconciliado antes del arresto del vaquero en Texas: “Quieren que esto funcione”

Super Bowl 2026 con Bad Bunny: fecha, horarios y dónde ver el show de medio tiempo en vivo