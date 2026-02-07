José Antonio Kast presentó a la “segunda línea” de su futuro gabinete en Chile: “No será un periodo fácil, pero será de buen servir”

José Antonio Kast anunció la designación de 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales para su gobierno

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, comunicó la designación de la segunda línea de su próximo gobierno al anunciar este sábado la composición de 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que asumirán funciones desde el 11 de marzo.

Este anuncio marca la conformación del primer gabinete encabezado por un representante de la ultraderecha desde el retorno a la democracia en el país. La ceremonia se realizó en el Hotel Radisson Blu, en Las Condes, Santiago, durante la temporada de vacaciones del verano austral.

Kast subrayó que los integrantes del nuevo equipo tendrán que enfrentar un periodo complejo, pero que cada uno asume el compromiso de abordar las urgencias sociales. “Todos ya tienen claro que no será un periodo fácil, pero será un periodo de buen servir, y está cada uno comprometido con estas urgencias sociales para reconstruir nuestra nación”, afirmó.

El mandatario electo priorizó la seguridad y el control fronterizo en la estructura de su gabinete (Reuters)

El evento se desarrolló con la ausencia de varios ministros designados y de algunos nominados para las subsecretarías, hecho atribuido al contexto estival.

El grupo de subsecretarios está integrado por 29 hombres y 11 mujeres, la mayoría con trayectorias independientes y perfiles técnicos, sin predominio de militantes de la derecha tradicional ni de partidos de centro.

Entre los nombramientos, destacan el abogado Máximo Pávez en la Subsecretaría del Interior (afiliado a la Unión Demócrata Independiente, UDI), la politóloga Constanza Castillo en la Subsecretaría General de la Presidencia (vinculada a Renovación Nacional, RN) y el vicepresidente del Partido Republicano, Luis Silva, en Justicia.

A su vez, la exfiscal Ana Victoria Quintana fue nombrada en la Subsecretaría de Prevención del Delito bajo el Ministerio de Seguridad Pública, tras congelar su militancia en el Partido Nacional Libertario (PNL), organización excluida de la nueva administración por su alineamiento más a la derecha que los republicanos.

Quintana es exfiscal y congeló su militancia en el Partido Nacional Libertario para asumir el cargo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quedó pendiente la definición de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, aún en discusión con el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, mientras que el exmilitar Rodrigo Álvarez fue confirmado para liderar la repartición de Defensa.

Fernando Barros será el próximo ministro de Defensa en el gobierno de José Antonio Kast (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Kast evalúa la creación de un comisionado especial para la zona norte, encargado de coordinar la estrategia de seguridad e implementación del plan “Escudo Fronterizo”.

Por otro lado, definió que los lunes se organizarán comités de trabajo temáticos en el Palacio de La Moneda: Seguridad, Económico y Político, priorizando la lucha contra la delincuencia y el control fronterizo, una orientación que busca responder a los desafíos actuales del país.

El gabinete incluye figuras con experiencia previa en la administración pública. Carlos Lobos regresa a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, cargo que ocupó durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y donde coordinó la transición institucional hacia la estructura ministerial actual.

Lobos, abogado de la Universidad Andrés Bello, también fue asesor externo en la Cámara Alta y forma parte del directorio de la Fundación Ibáñez-Atkinson. Su trayectoria incluye un paso por Renovación Nacional y la fundación de Amplitud.

Carlos Lobos regresa a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes tras su gestión en el primer gobierno de Piñera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se completa con la designación de Emilio de la Cerda en la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, cargo que ocupó entre 2018 y 2022, aportando continuidad y experiencia.

(Con información de EFE)