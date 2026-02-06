Insólito secuestro de un perro en Chile: pedían poco más de USD 100 por su rescate

El nombre del bulldog francés, eso sí, no fue revelado.

Sin un rasguño fue recuperado este jueves ​un bulldog francés que había sido sustraído de su hogar en la ciudad de Calama (1.530 kms al norte de Santiago). Los detenidos, todos ciudadanos bolivianos que pedían $100 mil (unos USD 115) para devolverlo a su dueña, fueron sorprendidos in fraganti cuando intentaban hacer el cambalache y serán formalizados por el delito de receptación y extorsión.

​Las diligencias a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzaron luego de que el 31 de enero pasado, una acongojada mujer estampara una denuncia por la desaparición de su mascota, un bulldog francés color barquillo, cuyo nombre no fue revelado.

Con el pasar de los días, la mujer decidió viralizar el robo mediante publicaciones en redes sociales hasta que un internauta le advirtió que un perro muy parecido al suyo estaba a la venta en el turístico poblado de San Pedro de Atacama, a pocos kilómetros de su casa, entregándole el teléfono de contacto.

Al marcar el número y hacerle ver al sujeto en la otra línea que la mascota era suya y pesaba sobre ella una denuncia por hurto, éste se allanó a devolverla previo pago de $100 mil (USD 115) y ambos fijaron una hora y lugar para el encuentro.

Detectives de la PDI detuvieron en flagrancia a los neófitos secuestradores.

Al llegar al lugar de la cita, detectives de civil detectaron al animal dentro de un automóvil con seis ocupantes, todos de nacionalidad boliviana, quienes tras el control de identidad respectivo fueron detenidos en flagrancia, tal como informó el jefe de la Brigada de Investigación Criminal Calama, subprefecto Eduardo Díaz.

“Gracias a la oportuna denuncia de la víctima y al trabajo investigativo desarrollado por nuestros detectives, fue posible coordinar un procedimiento que permitió recuperar la mascota y detener en situación de flagrancia a los responsables, quienes exigían dinero a cambio de su devolución”, detalló el uniformado.

Así las cosas, los neófitos secuestradores -cinco adultos y un menor de 16 años-, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Calama para su formalización por los delitos de receptación y extorsión, mientras que el bulldog francés, que en el comercio legal tiene un valor que supera los $1.500.000 (USD 1.750), fue devuelto a su dueña sano y salvo.