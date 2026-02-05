Millicom compró Telefónica Colombia por USD 214 millones

FOTO DE ARCHIVO: El logo de la compañía de red de telefonía móvil Tigo se ve en una tienda en Bogotá, Colombia 16 de diciembre 2019 REUTERS/Luisa González

Millicom (Tigo) completó la adquisición del 67,5% de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Coltel), la empresa que opera bajo la marca Movistar en Colombia, en manos de Telefónica por USD 214,4 millones. El cierre de la operación se concretará mañana, según anunció la compañía luxemburguesa este jueves. Con esta compra, consolida su posición como el segundo operador más grande de Colombia, acercándose a Claro, el líder del mercado.

La transacción se ejecutó mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que estuvo abierta entre el 22 de enero y el 4 de febrero de 2026. La Bolsa de Valores de Colombia informó que el total de acciones demandadas alcanzó exactamente el 67,5% de las acciones en circulación de Coltel, cumpliendo el objetivo de la operación.

La compra forma parte de una estrategia más amplia de Millicom en Colombia. Días antes, el 27 de enero, la compañía había adquirido el 100% de las acciones de UNE EPM Telecomunicaciones que estaban en manos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) por aproximadamente USD 571 millones. Esa operación le permitió a Millicom tomar el control total de Tigo Colombia, que hasta entonces compartía con EPM en partes iguales.

Con ambas adquisiciones, Millicom reúne bajo su control a Tigo y Movistar, las dos marcas que ahora conformarán un solo operador en Colombia. Según datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones a septiembre de 2025, Tigo tenía 15,1 millones de líneas móviles y Movistar contaba con 21 millones. La fusión de ambas operaciones alcanza aproximadamente 41 millones de líneas, una cifra muy cercana a los 42 millones de Claro, que mantiene el liderazgo del mercado colombiano.

Principales operadores de Colombia, Claro, Tigo, Movistar, WOM (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración entre Tigo y Movistar recibió la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en noviembre de 2025, con condiciones específicas para garantizar la competencia en el sector. La autoridad regulatoria impuso medidas para evitar que la concentración del mercado afecte a los usuarios en términos de precios, calidad o cobertura.

Tras la fusión, el mercado colombiano de telecomunicaciones quedará dominado por dos grandes jugadores que concentrarán entre el 87% y el 90% del total de líneas móviles: Claro, con alrededor del 44% de participación, y el nuevo operador Tigo-Movistar, con aproximadamente el 43%. El resto del mercado está distribuido entre operadores más pequeños como WOM (6,7%), Virgin Mobile (3,4%), Móvil Éxito (2,4%) y ETB (0,2%).

La salida de Telefónica de Colombia

Telefónica cerró la venta de su filial en Colombia

La venta de Coltel cierra la presencia de Telefónica en Colombia tras casi dos décadas de operaciones. La empresa española llegó al país en 2005 con la adquisición del segundo operador móvil, y un año después compró la mayoría de las acciones de Colombia Telecomunicaciones. Durante esos años, Telefónica impulsó la expansión de la banda ancha, la fibra óptica y las redes móviles 4G y 5G en el territorio colombiano.

Esta operación forma parte de una estrategia más amplia de Telefónica para reducir su exposición en América Latina. En los últimos dos años, la compañía española ha vendido sus filiales en Argentina (al grupo Clarín por unos 1.190 millones de euros), Uruguay (a Millicom por 389 millones de euros), Ecuador (a Millicom por 329 millones de euros) y Perú (a Integra Tec International). De toda la región, Telefónica solo mantiene operaciones en Brasil, que considera un mercado estratégico.

Según informó Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, la venta de su participación en Colombia le permitirá reducir su deuda financiera neta en aproximadamente 1.550 millones de euros, además de los 182 millones de euros (214,4 millones de dólares) que recibe directamente por la venta de las acciones.

Fase 2: la participación del Estado colombiano

FOTO DE ARCHIVO. La bandera de Colombia ondea en la fachada del edificio del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Bogotá, Colombia, 8 de noviembre, 2023. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Aunque Millicom ya controla el 67,5% de Colombia Telecomunicaciones, aún resta una segunda fase de la operación. El Estado colombiano posee el 32,5% restante de las acciones de Coltel, una participación que el gobierno ha decidido enajenar. El Ministerio de Hacienda fijó el precio en 772 pesos colombianos por acción, lo que representaría un ingreso de al menos 855.000 millones de pesos (aproximadamente USD 200 millones) para las arcas públicas.

Según el comunicado de Millicom, la Fase 2 del proceso de privatización está prevista para abril de 2026. Si se concreta esa venta, Millicom alcanzaría prácticamente el 100% de la propiedad de Colombia Telecomunicaciones, completando su control sobre lo que fue Movistar en el país.

Objetivos de la fusión

Marcelo Benítez, CEO de Millicom, señaló que la adquisición busca crear un operador con mayor escala, resiliencia y capacidad de inversión en un momento crítico para el sector de telecomunicaciones en Colombia. La compañía se comprometió a acelerar el despliegue de redes de fibra óptica y tecnología 5G, expandir la cobertura a zonas actualmente desatendidas y mejorar la calidad del servicio para millones de colombianos.

El sector de las telecomunicaciones en Colombia atraviesa un periodo de baja rentabilidad y presión financiera. Según declaraciones del CEO de Claro Colombia, Rodrigo de Gusmao, el mercado experimentó una caída deflacionaria del 2% en 2024, lo que ha presionado la liquidez y el flujo de caja de los operadores. En ese contexto, la consolidación de jugadores más grandes con mayor capacidad de inversión aparece como una respuesta a las dificultades estructurales del sector.

Millicom opera actualmente en 11 países de América Latina bajo las marcas Tigo y Tigo Business. La compañía emplea aproximadamente 14.000 personas y presta servicios móviles y de fibra óptica a más de 46 millones de clientes en la región, con un alcance de 14 millones de hogares pasados con infraestructura de fibra.

Colombia se consolida como un mercado central en la estrategia de Millicom para América Latina. Con las adquisiciones de UNE y Coltel, la empresa luxemburguesa apuesta por construir un operador capaz de competir de manera más efectiva con Claro y de impulsar la transformación digital del país mediante inversiones significativas en infraestructura de nueva generación.