América Latina

La justicia investiga un segundo homicidio en 24 horas en una cárcel chilena

Ya van tres crímenes en lo que va del año en el penal de Valdivia

Los tres asesinatos han ocurrido
Los tres asesinatos han ocurrido en el módulo 54 del recinto penal.

El Ministerio Público y Gendarmería de Chile investigan tres asesinatos en lo que va del año ocurridos al interior del Complejo Penitenciario de Valdivia (850 kms al sur de Santiago), dos de los cuales ocurrieron en un lapso de 24 horas, en el mismo módulo, entre el domingo y el lunes recién pasado.

El primer caso se remonta el 23 de enero, cuando un interno de 22 años murió apuñalado en una pelea que se desató en el comedor del módulo 54 del recinto penal.

De acuerdo al subprefecto Hugo Leal, el sujeto fue “atacado con un sable de fabricación artesanal” y aunque el arma homicida no ha sido encontrada aún, el autor del ataque estaría plenamente identificado gracias a las cámaras de seguridad.

El segundo homicidio se registró el domingo alrededor de las 10:00 am, y la víctima es un hombre de 34 años y nacionalidad chilena, quien fue hallado con múltiples heridas cortopunzantes en el cuerpo, también en el módulo 54.

Finalmente, la mañana de este lunes autoridades del penal reportaron un tercer asesinato con arma blanca nuevamente en el mismo módulo, siendo la víctima un ciudadano chileno de 36 años que cumplía condena por homicidio.

El Ministerio Público instruirá para
El Ministerio Público instruirá para que las autopsias se realicen bajo el Protocolo de Minessota, guía internacional que rige la investigación de muertes ocurridas bajo custodia del Estado.

El abogado Joaquín Ramírez, de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, señaló que este último crimen fue “informado de inmediato al Ministerio Público por Gendarmería”, instruyendo éste “diligencias de investigación a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valdivia para el esclarecimiento de los hechos y la identificación del autor o los autores“, según consignó Meganoticias.

Desde Gendarmería de Chile, en tanto, informaron que abrieron sendos sumarios administrativos a fin de determinar responsabilidades al interior de la institución ya que, hasta ahora, no se registran detenidos mientras continúan las diligencias al interior del penal.

Finalmente, el fiscal Ramírez aseguró que instruirá al Servicio Médico Legal (SML) para que lleve a cabo las últimas dos autopsias bajo el Protocolo de Minnesota, guía internacional de la ONU que rige la investigación de muertes ocurridas bajo custodia del Estado.

ChileComplejo Penitenciario de ValdiviaAsesinatos

Honduras busca igualdad de condiciones

La oposición de Nicaragua le

Partidos del oficialismo chileno criticaron

Oficina de Hong Kong y

La llegada del Ironman 70.3
Cayetano Martínez de Irujo, su

Cayetano Martínez de Irujo, su sorprendente apoyo a Iñaki Urdangarín: "He sentido empatía y compasión"

Un vestido rosa y una

Un vestido rosa y una presencia atrevida: el curioso requisito que le permitió a Carey Lowell convertirse en chica Bond

