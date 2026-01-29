Un hombre es detenido por agentes de policía durante un operativo policial en la favela do Penha (REUTERS/Aline Massuca/Archivo)

La Policía Federal de Brasil detuvo este jueves en el interior del estado de San Pablo a un hombre sospechoso de preparar un atentado suicida y de mantener vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico (EI), en un operativo que contó con la cooperación de autoridades estadounidenses.

El arresto se produjo en la ciudad de Bauru, a unos 330 kilómetros de la capital paulista, y forma parte de una investigación en curso orientada a prevenir un posible ataque en territorio brasileño.

Según el comunicado de las autoridades, el hombre “se encontraba en actos preparatorios para el montaje de un chaleco con explosivos destinado a la práctica de un atentado terrorista suicida en territorio nacional”.

Los agentes incautaron materiales que serían utilizados para la fabricación de explosivos y accedieron a datos electrónicos y comunicaciones del sospechoso, previa autorización judicial.

La Policía de Brasil detuvo a un sospechoso vinculado al Estado Islámico que preparaba un atentado suicida cerca de San Pablo (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

La investigación, que continúa en curso, contó con información inicial proporcionada por la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos. Fuentes policiales indicaron que el seguimiento del sospechoso comenzó el año pasado, ante señales de radicalización y presuntos contactos con integrantes o simpatizantes del Estado Islámico.

El hombre fue arrestado bajo la acusación de “actos preparatorios de terrorismo” y por “integrar una organización terrorista internacional”. Las autoridades brasileñas ejecutaron órdenes de prisión temporal, allanamientos y la intervención de sus dispositivos electrónicos, con el objetivo de “profundizar la investigación de los hechos y prevenir la ocurrencia de actos que atenten contra la seguridad pública y el orden social”, según la nota oficial de la PF.

Hasta el momento, la policía no ha revelado la fecha ni el lugar exacto donde se planeaba ejecutar el atentado. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación indicaron que el sospechoso habría considerado atacar un evento público en la región de Bauru, lo que motivó el despliegue urgente de las fuerzas de seguridad.

La Policía de Brasil ejecutó órdenes de registro contra el fondo de pensiones de Río de Janeiro (Reprodução/TV Globo/Archivo)

Brasil, que hasta ahora no ha sido escenario de ataques yihadistas de gran magnitud, ha incrementado la cooperación internacional en materia de inteligencia antiterrorista en la última década, especialmente desde la organización de los Juegos Olímpicos de Río en 2016.

Las autoridades han reforzado el monitoreo de posibles simpatizantes de grupos radicales, ante la amenaza de que el país pueda ser objetivo de acciones extremistas.

El Estado Islámico, que ha perdido la mayor parte de sus territorios en Siria e Irak en los últimos años, ha mantenido su actividad mediante células insurgentes y propaganda online en distintas regiones del mundo. Los expertos en seguridad advierten que la organización ha cambiado su estrategia hacia atentados descentralizados y la captación de individuos para acciones aisladas, como los atentados suicidas.

El caso de Bauru se produce en un contexto regional de vigilancia reforzada, en el que países sudamericanos han colaborado con agencias estadounidenses y europeas para identificar posibles amenazas. El FBI, según fuentes consultadas, alertó a la Policía Federal brasileña sobre la actividad sospechosa del detenido, considerado un individuo potencialmente peligroso.

El FBI alertó a la Policía Federal brasileña sobre la actividad sospechosa del detenido, considerado un individuo potencialmente peligroso (REUTERS/Kevin Lamarque)

Tras la detención, el sospechoso fue trasladado a una dependencia federal bajo custodia y será interrogado por las autoridades judiciales. La policía brasileña no descarta la posibilidad de nuevos arrestos en el marco de la misma investigación, que apunta a determinar si existían cómplices, financiamiento internacional o planes para atacar otras ciudades.

El caso sigue bajo secreto de sumario y la Policía Federal reiteró que las investigaciones continuarán hasta esclarecer plenamente los hechos y desmontar cualquier estructura que pueda amenazar el orden interno del país.

(Con información de EFE, AFP y Reuters)