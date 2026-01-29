El Banco Central de Brasil abrió una investigación interna sobre el caso de Banco Master

Imagen de archivo de un guardia de seguridad frente al Banco Master en San Pablo, Brasil. 18 noviembre de 2025 (REUTERS/Amanda Perobelli)

El Banco Central de Brasil abrió una investigación interna para esclarecer posibles fallas en la supervisión y liquidación del Banco Master, una entidad controlada por Daniel Vorcaro.

El proceso, según informó el periódico O Globo, busca determinar si existieron errores en las labores de inspección y en el cierre definitivo del banco, que fue ordenado tras el estallido de un escándalo financiero en noviembre de 2025.

La pesquisa, iniciada a finales del año pasado bajo decisión del presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, es conducida de manera reservada por la corregiduría interna. La autoridad monetaria confirmó al diario que la alternancia de nombres en cargos de confianza es habitual en la administración pública.

Durante el avance de la investigación, dos altos funcionarios del Departamento de Supervisión Bancaria, Belline Santana y Paulo Sérgio Neves de Souza, dejaron sus cargos. Hasta el momento, no existen acusaciones formales en su contra, según detalló O Globo.

Souza, quien había autorizado la compra del antiguo Banco Máxima por Vorcaro, era jefe adjunto del departamento y se encargaba de vigilar la solidez del sistema financiero. Santana, jefe del área, firmó comunicaciones oficiales del caso remitidas al Ministerio Público Federal.

Manifestantes del grupo Movimento Brasil Livre (MBL) protestan frente al Banco Master contra presuntos escándalos, exigiendo investigación y rendición de cuentas, en San Pablo, Brasil, el 22 de enero de 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)

El caso se centra en el crecimiento acelerado del Banco Master a partir de 2024, cuando comenzó a captar depósitos mediante Certificados de Depósito Interbancario (CDI) con tasas muy superiores a las del mercado.

Mientras otras entidades ofrecían hasta 98% del índice CDI, Master llegó a prometer hasta 140% de rendimiento, lo que atrajo rápidamente capital, pero llevó a dificultades para cumplir sus compromisos financieros.

El deterioro de la situación forzó la vigilancia intensiva por parte del Banco Central y, finalmente, la liquidación de la entidad y el bloqueo patrimonial de sus administradores el 18 de noviembre de 2025.

La liquidación desencadenó investigaciones paralelas de la Policía Federal y del propio Banco Central sobre presuntas irregularidades en la venta de carteras de créditos, por un valor de 12.200 millones de reales, especialmente en operaciones con el Banco de Brasilia (BRB). Tanto Master como el BRB niegan cualquier irregularidad y afirman que los portafolios bajo sospecha fueron sustituidos.

Asimismo, la investigación interna revisa relaciones entre el Banco Master y la gestora de fondos Reag DTVM, la cual fue liquidada este mes. De acuerdo con lo publicado por O Globo, las autoridades detectaron operaciones trianguladas donde el banco de Vorcaro concedía préstamos a empresas que, después, transferían fondos destinados a inflar rendimientos de los fondos de inversión administrados por Reag.

Posteriormente, parte de esos recursos regresaba al Master mediante inversiones en sus propios Certificados de Depósito Interbancario.

El logo de Banco Master (REUTERS/Amanda Perobelli)

Entre los episodios investigados destaca un préstamo de 459 millones de reales concedido por Master a Brain Realty Consultoria e Participações Imobiliárias, dirigida por una ex funcionaria de Reag.

O Globo señala que estos fondos circularon velozmente a través de varios vehículos de inversión asociados con Reag, lo que culminó en la revalorización artificial de activos por 10.800 millones de reales y una rentabilidad atípica registrada en 2024.

En respuesta a las acusaciones, tanto Master como BRB y Reag insisten en que no existieron irregularidades y subrayan que colaboran con las investigaciones. Por ahora, las pesquisas continúan bajo secreto de sumario, tal como remarcó O Globo.

Según integrantes del Banco Central consultados por el mismo medio, el propósito fundamental de la investigación interna no es buscar responsables individuales, sino comprender de manera exhaustiva las causas del colapso bancario. El objetivo es mejorar las reglas y controles para prevenir crisis similares en el futuro, reconstruyendo con precisión el proceso que llevó a la quiebra de la entidad y defendiendo la integridad del sistema financiero brasileño.