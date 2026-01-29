América Latina

El Banco Central de Brasil abrió una investigación interna sobre el caso de Banco Master

La pesquisa examina el manejo y control sobre la institución financiera tras el estallido de un escándalo y la liquidación ordenada en noviembre pasado

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un guardia de seguridad frente al Banco Master en San Pablo, Brasil. 18 noviembre de 2025 (REUTERS/Amanda Perobelli)

El Banco Central de Brasil abrió una investigación interna para esclarecer posibles fallas en la supervisión y liquidación del Banco Master, una entidad controlada por Daniel Vorcaro.

El proceso, según informó el periódico O Globo, busca determinar si existieron errores en las labores de inspección y en el cierre definitivo del banco, que fue ordenado tras el estallido de un escándalo financiero en noviembre de 2025.

La pesquisa, iniciada a finales del año pasado bajo decisión del presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, es conducida de manera reservada por la corregiduría interna. La autoridad monetaria confirmó al diario que la alternancia de nombres en cargos de confianza es habitual en la administración pública.

Durante el avance de la investigación, dos altos funcionarios del Departamento de Supervisión Bancaria, Belline Santana y Paulo Sérgio Neves de Souza, dejaron sus cargos. Hasta el momento, no existen acusaciones formales en su contra, según detalló O Globo.

Souza, quien había autorizado la compra del antiguo Banco Máxima por Vorcaro, era jefe adjunto del departamento y se encargaba de vigilar la solidez del sistema financiero. Santana, jefe del área, firmó comunicaciones oficiales del caso remitidas al Ministerio Público Federal.

Manifestantes del grupo Movimento Brasil
Manifestantes del grupo Movimento Brasil Livre (MBL) protestan frente al Banco Master contra presuntos escándalos, exigiendo investigación y rendición de cuentas, en San Pablo, Brasil, el 22 de enero de 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)

El caso se centra en el crecimiento acelerado del Banco Master a partir de 2024, cuando comenzó a captar depósitos mediante Certificados de Depósito Interbancario (CDI) con tasas muy superiores a las del mercado.

Mientras otras entidades ofrecían hasta 98% del índice CDI, Master llegó a prometer hasta 140% de rendimiento, lo que atrajo rápidamente capital, pero llevó a dificultades para cumplir sus compromisos financieros.

El deterioro de la situación forzó la vigilancia intensiva por parte del Banco Central y, finalmente, la liquidación de la entidad y el bloqueo patrimonial de sus administradores el 18 de noviembre de 2025.

La liquidación desencadenó investigaciones paralelas de la Policía Federal y del propio Banco Central sobre presuntas irregularidades en la venta de carteras de créditos, por un valor de 12.200 millones de reales, especialmente en operaciones con el Banco de Brasilia (BRB). Tanto Master como el BRB niegan cualquier irregularidad y afirman que los portafolios bajo sospecha fueron sustituidos.

Asimismo, la investigación interna revisa relaciones entre el Banco Master y la gestora de fondos Reag DTVM, la cual fue liquidada este mes. De acuerdo con lo publicado por O Globo, las autoridades detectaron operaciones trianguladas donde el banco de Vorcaro concedía préstamos a empresas que, después, transferían fondos destinados a inflar rendimientos de los fondos de inversión administrados por Reag.

Posteriormente, parte de esos recursos regresaba al Master mediante inversiones en sus propios Certificados de Depósito Interbancario.

El logo de Banco Master
El logo de Banco Master (REUTERS/Amanda Perobelli)

Entre los episodios investigados destaca un préstamo de 459 millones de reales concedido por Master a Brain Realty Consultoria e Participações Imobiliárias, dirigida por una ex funcionaria de Reag.

O Globo señala que estos fondos circularon velozmente a través de varios vehículos de inversión asociados con Reag, lo que culminó en la revalorización artificial de activos por 10.800 millones de reales y una rentabilidad atípica registrada en 2024.

En respuesta a las acusaciones, tanto Master como BRB y Reag insisten en que no existieron irregularidades y subrayan que colaboran con las investigaciones. Por ahora, las pesquisas continúan bajo secreto de sumario, tal como remarcó O Globo.

Según integrantes del Banco Central consultados por el mismo medio, el propósito fundamental de la investigación interna no es buscar responsables individuales, sino comprender de manera exhaustiva las causas del colapso bancario. El objetivo es mejorar las reglas y controles para prevenir crisis similares en el futuro, reconstruyendo con precisión el proceso que llevó a la quiebra de la entidad y defendiendo la integridad del sistema financiero brasileño.

Temas Relacionados

Banco Central de BrasilBanco MasterGabriel GalípoloDaniel VorcaroEscándalo financiero BrasilLiquidación bancariaInvestigación internaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Fraude y escándalo de impacto político y judicial en Brasil: quién es quién en el caso Banco Master

El expediente revela una trama de relaciones que atraviesa el Congreso, el Ejecutivo y el Supremo Tribunal Federal, con múltiples figuras bajo la lupa de la justicia

Fraude y escándalo de impacto

Una herramienta digital agilizará el control y la prevención de la malaria en Costa Rica

El plan piloto prevé implementar en 2026 una plataforma que permita supervisión y reporte eficiente del trabajo en campo, involucrando a inspectores y colaboradores para evitar retrocesos y sostener la eliminación de la enfermedad

Una herramienta digital agilizará el

Más de 70,000 casos de infecciones respiratorias agudas registra El Salvador, en las primeras semanas de 2026

El reporte sanitario correspondiente a las primeras semanas del año registra un aumento notable en los casos de enfermedades respiratorias, afectando especialmente a grupos vulnerables

Más de 70,000 casos de

Un repunte de siniestros viales dejó múltiples heridos entre personal militar y población civil en El Salvador

Las recientes emergencias viales, atribuidas a factores como la imprudencia y el exceso de velocidad, están impactando a comunidades y cuerpos de seguridad en diversas regiones, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Un repunte de siniestros viales

Iglesia Católica panameña establece comisión independiente sobre casos de abuso entre 2001 y 2025

La evaluación abarcará más de 20 años de gestión y concluirá con un informe previsto para septiembre de 2026

Iglesia Católica panameña establece comisión
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de la borrasca

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | La Aemet activa para el viernes el aviso rojo por el temporal marítimo en gran parte de la costa de Galicia

Quinta víctima mortal en un mes en Aragón: un montañero muere y otro queda herido en un alud en Huesca

Mercados: las acciones y los bonos operan en baja por el arrastre negativo de Wall Street

¿Cómo corregir mi CURP antes del registro biométrico?

Las lluvias de enero y febrero mermarán la producción del olivo y los expertos auguran que habrá “menos aceite virgen extra”

INFOBAE AMÉRICA
Fraude y escándalo de impacto

Fraude y escándalo de impacto político y judicial en Brasil: quién es quién en el caso Banco Master

La tractorada del sector primario alavés ocasiona afecciones al tráfico y al transporte público en Vitoria-Gasteiz

IU apoya las protestas agrícolas y afirma que acuerdo UE-Mercosur y recortes de la PAC "asfixian al campo murciano"

ElPozo Alimentación, nuevo patrocinador de la selección española de fútbol hasta el Mundial de 2030

El pívot estadounidense Matt Costello se perderá por lesión los próximos partidos del Valencia Basket

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney lanza su propia

Sydney Sweeney lanza su propia marca de lencería

La ex novia de Brooklyn Beckham recibió advertencias: Hana Cross no hablará sobre su año con los Beckham

La esposa de Bruce Willis comparte cómo el traslado del actor a un “segundo hogar” impactó a su familia: “Fue un momento muy duro”

La transformación física de Barry Keoghan anticipa su rol como Ringo Starr en las próximas biopics de los Beatles

Michael J. Fox reveló por qué decidió volver a la actuación luego de ver “Shrinking”