América Latina

El barrio Marconi de Montevideo, una zona marcada por las balaceras entre bandas que imponen su poder a los tiros

El lugar de la periferia de la capital uruguaya está atravesado por el enfrentamiento de dos grupos criminales, uno conformado por adolescentes; algunos vecinos eligen mudarse

Operativo policial en el barrio
Operativo policial en el barrio Marconi de Montevideo (Archivo/Ministerio del Interior)

Balacera en el Marconi. El título, así o con formulaciones similares, se reitera de forma periódica en Uruguay. Sin ir muy lejos, el jueves pasado hubo al menos 100 disparos de armas de fuego en la zona. El sonido de las balaceras se extendió durante varios minutos y las calles quedaron llenas de vainas.

El barrio Marconi está ubicado en el noreste de Montevideo, en la periferia de la capital uruguaya.

La semana pasada, un joven de 29 años fue asesinado en ese lugar, en el marco de un incremento de violencia que se viene registrando. El crimen se dio tras varios balazos.

En esa semana, se encontraron unos 500 casquillos. Además, el sistema de ShotSpotter, que es el software de sonido que detecta los disparos, registra entre seis y siete alertas por día, según datos informados días atrás por el noticiero Subrayado de Canal 10. Los casquillos corresponden a armas de fusil de asalto y a una pistola nueve milímetros.

El barrio Marconi, de Montevideo
El barrio Marconi, de Montevideo (Intendencia de Montevideo)

¿Pero qué es lo que pasa en el barrio? La Policía identificó a dos bandas. Una de estas es la de Los Bartolo, que disputa el poder de venta de droga en ese territorio y que ya es conocida por las autoridades. Si bien es la que tiene el dominio de la venta en el Marconi, han aparecido otras bandas a disputarle el poder.

Un grupo nuevo en el lugar está integrado por adolescentes dispuestos a darle pelea a los Bartolo. Estos menores suelen disparar al aire, en general en la noche, para mostrar el poder de fuego que tienen.

El informe del noticiero relató que, ante este escenario, vecinos deciden dejar el lugar. Se dio el caso de un almacenero, por ejemplo, que decidió dejar el barrio en el que vivía con su hija de dos años luego de que su comercio fuera baleado.

El barrio Marconi, una zona
El barrio Marconi, una zona crítica de Montevideo (Intendencia de Montevideo)

También allí una mujer que estaba en el patio de su casa fue herida por una bala perdida.

La Policía incrementó el patrullaje en la zona y desplegó fuerzas especiales en el lugar. El foco está puesto en calles como Enrique Castro, Burgueño y Guarapirú, que son las más complejas en asuntos de seguridad, consignó Subrayado. El Ministerio del Interior –a cargo de la seguridad del país– desplegó en el lugar la Dirección General de Operaciones Especiales, que es el brazo armado para situaciones críticas.

El problema en el Marconi no es nuevo, como ya lo ha reflejado Infobae en el pasado. En 2024, un grupo de profesores de la Escuela de Oficios Don Bosco escribieron una carta tras la muerte de tres alumnos.

Un patrullero en el barrio
Un patrullero en el barrio Marconi de Montevideo (Archivo/Ministerio del Interior)

Allí se viven “tiroteos constantes, narcotráfico y tráfico de armas” y “enfrentamientos entre bandas que toman lugar en todo el barrio”. Todo sucede a pocos metros de los centros educativos de la zona, adonde asisten los niños y los adolescentes del barrio.

“La violencia del barrio se reproduce también en una creciente represión policial desmedidamente violenta y estas medidas estatales de repliegue generan un círculo vicioso en el que el más poderoso es el más violento”, expresan en el texto.

La escuela cuenta con un extenso predio que tiene dos canchas de cemento y muchos espacios verdes. Antes podían hacer actividades allí, pero comenzaron a ser canceladas por los problemas de la seguridad, que llevaron a que se redujeran al máximo las salidas al exterior.

El barrio Marconi de Montevideo
El barrio Marconi de Montevideo está atravesado por situaciones de violencia por peleas entre bandas delictivas (Presidencia)

Antes los tiroteos eran a la noche, ahora pasan a cualquier hora”, señalaron ese año las docentes Noel Giudici y Elena Castellanos. En algunas ocasiones, los disparos se escucharon en el medio de la clase, lo que obliga a profesores y alumnos a quedarse “cuerpo a tierra” hasta que termine el ruido.

La fiscal de Homicidios Adriana Edelman aseguró que el trabajo allí “bajó enormemente” luego de varias investigaciones de finales del 2023 producto del enfrentamiento entre la banda de El Arce y la del Betito. Estas bandas acumularon varios homicidios entre 2022 y 2023. En septiembre de 2023, Telemundo informó que la lucha en el barrio se recrudeció cuando El Arce fue acribillado a balazos a la salida de un boliche en el barrio histórico de Montevideo, la Ciudad Vieja.

