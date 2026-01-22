América Latina

Mercosur acelera la ratificación del acuerdo comercial con la UE ante la resistencia europea y la amenaza judicial

Los cuatro socios permanentes del bloque iniciarán los trámites parlamentarios en febrero con amplio consenso político, mientras Paraguay presiona desde Davos para una implementación transitoria que sortee el veto de Francia y la demanda de la Eurocámara

Las reglas que conforman el nuevo régimen determinan el origen de los bienes con el fin de aplicar aranceles preferenciales dentro del bloque (Foto: Shutterstock)

Los Parlamentos y Gobiernos de los países del Mercosur coincidieron este jueves en que quieren una ratificación rápida del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), con miras a influir en Bruselas para que apruebe su entrada en vigor provisional.

Los cuatro miembros permanentes del Mercosur iniciarán los trámites para la ratificación interna del acuerdo a partir de febrero, tan pronto concluya el receso parlamentario estival, y todos ellos se proponen ser los primeros en concluir el trámite.

Paraguay, país donde el sábado pasado se celebró la ceremonia de firma del acuerdo, parece ser el que tiene más prisa: el presidente Santiago Peña quiere una ratificación exprés que esté lista en marzo, aunque Brasil, Uruguay y Argentina también prevén tenerlo todo firmado en pocos meses.

Desde Davos, en Suiza, Peña llamó este jueves a la UE a implementar de “manera transitoria” el acuerdo, para solventar la nueva traba que supuso la decisión adoptada este miércoles por la Eurocámara de llevarlo a la justicia.

La Comisión puede tomar la iniciativa de solicitar la entrada en vigor provisional del acuerdo y le compete al Consejo Europeo, integrado por los Estados miembros, votar su aprobación, para lo que sería necesaria una mayoría cualificada.

Pero esa vía rápida puede generar grandes resistencias políticas. Francia, principal opositor al acuerdo, la ve como “una forma de violación democrática”, en palabras de la portavoz del Gobierno galo, Maud Bregeon.

Santiago Peña, presidente de Paraguay, durante la conferencia de prensa que brindó en Davos (Infobae)

Un mensaje a Europa

La manera de contribuir a vencer resistencias en la Comisión Europea, según apuntó este jueves el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, es precisamente enviar un mensaje desde Suramérica con la ratificación rápida del acuerdo.

Cuanto más rápido actuemos, mejor. Y eso ayudará —entiendo que ayudará— en la Comisión Europea a que haya una aplicación provisional, mientras se desarrolla la discusión en el ámbito judicial”, afirmó Alckmin en declaraciones a periodistas.

En el Parlamento brasileño existe un amplio consenso entre las fuerzas políticas de todo el arco parlamentario, con lo que el trámite debería de ser cuestión de meses.

“Vamos a aprovechar este ambiente de armonía, que podría cambiar, para que se pueda tramitar lo más rápido posible y lleguen cuanto antes los beneficios del acuerdo a la población brasileña”, dijo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Nelsinho Trad.

Agricultores franceses de los sindicatos agrícolas FNSEA y Jeunes Agriculteurs caminan junto a sus tractores durante una manifestación para protestar contra el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, en Estrasburgo, Francia. 20 de enero de 2026 (REUTERS/Yves Herman)

Consenso en Argentina y Uruguay

En Argentina, el Congreso se prepara para debatir el acuerdo tras el receso de enero por vacaciones estivales, con el objetivo de ser el primer país en ratificarlo, dado el consenso que hay entre las distintas fuerzas políticas, según confirmaron a EFE fuentes oficiales.

Según la Presidencia argentina, el proyecto de ratificación en el Congreso Nacional se presentará a partir del 2 de febrero, cuando comiencen las sesiones extraordinarias.

La senadora Carolina Losada, de Unión Cívica Radical (UCR), de centro-derecha, dijo a EFE que no ve impedimento para que la ratificación del acuerdo tenga consenso en la Cámara Alta, pero “depende del trabajo que haga el oficialismo (La Libertad Avanza de Javier Milei) con los que tiene que convencer”, en referencia a parlamentarios que podrían rechazar el proyecto.

Losada consideró que incluso el peronismo, la principal oposición al Gobierno de Milei, podría apoyar el acuerdo en ambas Cámaras del Congreso en respuesta al histórico apoyo que ha dado este movimiento político al Mercosur.

Pero reconoció que la judicialización del acuerdo en Europa impone un manto de incertidumbre al proyecto en general.

El diputado socialista Esteban Paulón afirmó a EFE que el pacto podría necesitar algunas modificaciones para atender los reclamos de algunos sectores productivos argentinos, pero consideró que es un “acuerdo positivo” tanto en términos comerciales como institucionales, ya que incluye “estándares ambientales y democráticos que dan un marco interesante para ponerle un límite al Gobierno” de Milei.

En Uruguay también hay consenso entre las fuerzas políticas, y por ello el oficialismo pretende instalar un mecanismo de “fast track” en ambas cámaras, para que el acuerdo sea ratificado lo antes posible, según dijo a EFE el senador Daniel Caggiani, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

(Con información de EFE)

