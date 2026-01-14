América Latina

Los argentinos volvieron a ser los principales turistas en Uruguay: dejaron 1.175 millones de dólares en 2025

El sector creció un 8% en cantidad de visitantes y un 16,6% en gasto total respecto al año anterior, reafirmándose como uno de los motores de la economía nacional. Pese a las fluctuaciones regionales, Argentina se mantuvo como el mercado emisor más fuerte, aportando más de 2,4 millones de turistas

Uruguay recibió 3,6 millones de
Uruguay recibió 3,6 millones de turistas en 2025 (RS Fotos)

Cuando la temporada de verano se acerca, los empresarios del turismo de Uruguay empiezan a mirar hacia la vecina orilla. Saben que lo que pasa en Argentina tiene un efecto rebote en Uruguay. Les importa la cotización del dólar, las medidas que tome el gobierno y hasta las elecciones de medio término. Cuando se presentan los datos oficiales de ingreso de turistas, los números le dan la razón a ese comportamiento: los argentinos son el principal cliente del turismo uruguayo.

Es un comportamiento que se da año a año, incluso cuando Argentina está en crisis o cuando la diferencia cambiaria no favorece los viajes al exterior. Y los datos de 2025 consolidan esta tendencia.

Uruguay recibió en 2025 un total de 3.604.488 visitantes, lo que representa un aumento del 8% con respecto a 2024. Estos visitantes generaron divisas por USD 2.040 millones, lo que refleja un crecimiento tanto en la cantidad como en el gasto total. Esto “consolida al turismo como uno de los sectores más importantes para la economía nacional”, evaluó la cartera en un comunicado.

El ministro de Turismo de
El ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni (EFE/ Diego Lafalche)

En cuanto a ese impacto económico, el gasto turístico en total creció un 16,6% respecto al 2024. Asimismo, el gasto promedio por persona aumentó 8,1%, lo que refleja una “mejora en el nivel de consumo de los visitantes”, de acuerdo con la evaluación oficial.

Los principales turistas de Uruguay fueron los vecinos. Desde Argentina, hubo 2.403.720 ingresos y el gasto total de sus turistas fue de USD 1.175 millones. Las llegadas desde Brasil, en tanto, fueron 489.677 y el gasto estimado fue de USD 336 millones.

Si se analiza el gasto por turista en promedio, los paraguayos fueron los que gastaron más: fue de USD 1.163.

Montevideo, la ciudad más visitada
Montevideo, la ciudad más visitada por los turistas que llegan desde el exterior (Alexis Noquet)

Desde el mercado norteamericano, en tanto, hubo 130.782 ingresos, mientras que los europeos sumaron 199.038 arribos. Desde otros mercados –por fuera de la región– se registraron 212.793 ingresos.

El Ministerio de Turismo de Uruguay también destacó la llegada de visitantes de Chile (88.109) y de Paraguay (80.370). Desde otros lugares, como Colombia, la cantidad de arribos fue menor (42.498).

Montevideo fue el destino preferido por los turistas para visitar en Uruguay, seguido de Punta del Este y Colonia. Le siguen en el ranking el litoral termal, la Costa de Oro, la costa de Rocha y Piriápolis.

La Playa de los Pescadores
La Playa de los Pescadores en Punta del Diablo, Rocha (Uruguay) (@alejoumpierrez)

La proyección para el 2026

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, estima que el 2026 será también un buen año en el flujo de llegada de turistas. Los datos de la secretaría de Estado indican que está previsto recibir entre 3,3 millones y 3,5 millones de turistas durante 2026, informó días atrás la web de Presidencia. “Estamos esperando una temporada tan buena o incluso mejor que la del año pasado”, señaló el jerarca.

Para argumentar su optimismo, Menoni dijo que su gestión ha aumentado la promoción en el sur de Brasil e incluyó a San Pablo, una región en la que residen 51 millones de habitantes. La apuesta de las autoridades uruguayas también es a captar más público de las ciudades argentinas de Rosario y Córdoba. Desde esos lugares, solo arriba el 3% de la población.

El inicio de la temporada
El inicio de la temporada 2026 fue con playas llenas en Uruguay (RS Fotos)

El ministro señaló que los turistas no residentes tienen devolución total del IVA en los servicios de alojamiento, la gastronomía y los vehículos de alquiler sin chofer. Esta política, señaló, es “altamente valorada por los turistas extranjeros”: en las encuestas realizadas por el ministerio alcanza una calificación de 8,5 en una escala del 1 al 10.

El turismo genera en Uruguay unos 120.000 puestos laborales directos. En general, da empleo a jóvenes menores de 29 años.

El ministro Menoni también señaló que hay una “mayor conectividad” en el país: destacó la inauguración de un vuelo estival entre San Pablo y Punta del Este, así como la operativa de vuelos de temporada entre Córdoba y Punta del Este, y entre Porto Alegre y Punta del Este.

