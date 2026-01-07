El presidente del BID visitará Bolivia para reunirse con el Gobierno y los empresarios privados

El presidente del organismo participa en un evento en Rio de Janeiro, Brasil. 16 de noviembre de 2024. REUTERS/Aline Massuca

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, tiene programado un viaje oficial a Bolivia los días 13 y 14 de enero, en lo que representará la primera visita de la máxima autoridad de ese organismo al país en los últimos 15 años.

La agenda de actividades contempla el primer día un encuentro en la sede de Gobierno con el presidente Rodrigo Paz y ministros vinculados a áreas económicas estratégicas. Durante esas reuniones, se discutirá el apoyo financiero y técnico que el BID podría brindar al país, tanto en términos de financiamiento como de asesoría.

Al día siguiente, el 14 de enero, la comitiva viajará a Santa Cruz de la Sierra, la principal región productiva del país, para sostener un diálogo con representantes del sector privado. Según los medios locales, en este encuentro se explorarán nuevas opciones de financiamiento para proyectos que impulsen la inversión y la actividad productiva.

La visita se produce en un contexto en el que el Gobierno boliviano busca consolidar relaciones con organismos multilaterales para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país.

Imagen de archivo. La Paz, Bolivia. 22 de marzo de 2020. REUTERS/David Mercado

Tras ganar el balotaje del 19 de octubre, Paz y un equipo de asesores económicos viajaron a Estados Unidos para sostener reuniones con funcionarios del Gobierno y organismos internacionales.

El 31 de octubre, Goldfajn informó que conversaron sobre los planes del entonces presidente electo y la colaboración que podría ofrecer el BID y otros bancos de desarrollo, a través de un acompañamiento de tres etapas: “transición a corto plazo, estabilización con protección social y reformas para el crecimiento sostenido”, según explico en un mensaje publicado en X. “Cuente con el Grupo BID para construir un futuro más próspero para Bolivia”, finalizó Goldfajn.

Por su parte, Paz manifestó que “valora profundamente el trabajo del BID” y “su compromiso con el desarrollo de la región”.

Más tarde, el presidente del organismo respaldó públicamente el paquete de reformas económicas promulgado por Paz el 17 de diciembre. Goldfajn las calificó como un “paso oportuno y necesario” para restablecer la estabilidad financiera del país y “sentar las bases de un crecimiento sostenible”.

El anuncio de la visita de Goldfajn se produce en un contexto económico adverso para Bolivia, marcado por desequilibrios fiscales persistentes y una caída sostenida de las reservas internacionales. Diversos organismos internacionales —como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial— han advertido que la economía boliviana mantendrá una desaceleración prolongada al menos hasta el 2027.

En este escenario, el nuevo Gobierno ha impulsado un cambio de enfoque en la política económica del país y su relacionamiento internacional, orientado a recomponer vínculos con organismos financieros multilaterales y con gobiernos como el de Estados Unidos, con quien se habían roto relaciones en 2008 durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Pese a que durante la campaña electoral, Paz descartó acudir a organismos internacionales para solicitar créditos hasta “no ordenar la casa”, tras su victoria electoral priorizó el diálogo con organismos en busca de apoyo financiero y asistencia técnica para encarar reformas estructurales que apunta a recuperar credibilidad externa, atraer inversiones y acceder a nuevas fuentes de financiamiento.

En esa línea, antes de asumir el Gobierno logró concretar un programa de apoyo financiero de hasta 3.100 millones de dólares que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe -CAF con un desembolso inicial de 550 millones de dólares que ya fueron aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional.