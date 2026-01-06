La dictadura de Miguel Díaz-Canel publicó la identidad de los 32 cubanos muertos en la captura de Maduro

Las autoridades del régimen de Cuba confirmaron la identidad de los 32 miembros de sus fuerzas muertos durante la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro.
Los nombres y fotografías de los muertos fueron publicados por el diario oficial Granma en un artículo titulado “¡Honor y gloria!“.
El texto, compartido por el Ministerio del Interior cubano en su cuenta en la red social Facebook, destacó que todos ellos “perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia” y agregó que “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos” de Venezuela.
De esta forma, especifica que 20 de los fallecidos eran “combatientes del Ministerio del Interior”, entre ellos dos coroneles, un teniente y cuatro mayores; así como 12 “combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias”, entre ellos un capitán, un primer suboficial y un suboficial mayor.
El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el domingo la muerte de 32 cubanos durante el operativo de captura de Maduro. Además, declaró “dos días de duelo nacional” y ordenó que la bandera cubana ondee a media asta.
Díaz-Canel destacó que los combatientes cubanos en cuestión “cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”.
Los combatientes del Ministerio del Interior
- Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años)
- Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años)
- Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años)
- Mayor Ismael Terrero Ge (47 años)
- Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años)
- Capitán Addriel Adrián Socartas Tamayo (32 años)
- Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años)
- Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años)
- Mayor Hernán González Perera (43 años)
- Capitán Bismar Mora Aponta (50 años)
- Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36 años)
- Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35 años)
- Primer teniente Erdwin Rosabal Avalos (35 años)
- Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años)
- Primer teniente Yandrys González Vega (45 años)
- Primer teniente Yordanys Marionis Núñez (43 años)
- Primer teniente Yunior Estévez Samon (32 años)
- Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años)
- Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años)
- Teniente Yoandys Rojas Pérez
- Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años)
Los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
- Capitán Adrián Pérez Beades (34 años)
- Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años)
- Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45 años)
- Soldado (r) Alexander Noda Gutiérrez (48 años)
- Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52 años)
- Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años)
- Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54 años)
- Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font (35 años)
- Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años)
- Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro (59 años)
- Soldado (r) Sandy Amita López (37 años)