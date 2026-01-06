América Latina

La dictadura de Miguel Díaz-Canel publicó la identidad de los 32 cubanos muertos en la captura de Maduro

Los nombres y fotografías de los fallecidos fueron publicados por el diario oficial Granma en un artículo titulado “¡Honor y gloria!“

Guardar
Algunos de los cubanos muertos
Algunos de los cubanos muertos en la captura de Maduro

Las autoridades del régimen de Cuba confirmaron la identidad de los 32 miembros de sus fuerzas muertos durante la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

Los nombres y fotografías de los muertos fueron publicados por el diario oficial Granma en un artículo titulado “¡Honor y gloria!“.

El texto, compartido por el Ministerio del Interior cubano en su cuenta en la red social Facebook, destacó que todos ellos “perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia” y agregó que “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos” de Venezuela.

De esta forma, especifica que 20 de los fallecidos eran “combatientes del Ministerio del Interior”, entre ellos dos coroneles, un teniente y cuatro mayores; así como 12 “combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias”, entre ellos un capitán, un primer suboficial y un suboficial mayor.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el domingo la muerte de 32 cubanos durante el operativo de captura de Maduro. Además, declaró “dos días de duelo nacional” y ordenó que la bandera cubana ondee a media asta.

Díaz-Canel destacó que los combatientes cubanos en cuestión “cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”.

Los nombres y fotografías de
Los nombres y fotografías de los muertos fueron publicados por el diario oficial Granma en un artículo titulado “¡Honor y gloria!“

Los combatientes del Ministerio del Interior

  • Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años)
  • Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años)
  • Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años)
  • Mayor Ismael Terrero Ge (47 años)
  • Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años)
  • Capitán Addriel Adrián Socartas Tamayo (32 años)
  • Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años)
  • Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años)
  • Mayor Hernán González Perera (43 años)
  • Capitán Bismar Mora Aponta (50 años)
  • Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36 años)
  • Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35 años)
  • Primer teniente Erdwin Rosabal Avalos (35 años)
  • Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años)
  • Primer teniente Yandrys González Vega (45 años)
  • Primer teniente Yordanys Marionis Núñez (43 años)
  • Primer teniente Yunior Estévez Samon (32 años)
  • Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años)
  • Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años)
  • Teniente Yoandys Rojas Pérez
  • Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años)
20 de los fallecidos eran
20 de los fallecidos eran “combatientes del Ministerio del Interior”, entre ellos dos coroneles, un teniente y cuatro mayores; y 12 eran “combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias”, entre ellos un capitán, un primer suboficial y un suboficial mayor

Los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

  • Capitán Adrián Pérez Beades (34 años)
  • Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años)
  • Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45 años)
  • Soldado (r) Alexander Noda Gutiérrez (48 años)
  • Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52 años)
  • Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años)
  • Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54 años)
  • Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font (35 años)
  • Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años)
  • Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro (59 años)
  • Soldado (r) Sandy Amita López (37 años)

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaCubacayó Nicolás MaduroMiguel Díaz-CanelÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Chile: masiva estafa a unos 200 turistas argentinos con falsos alquileres de departamentos en Reñaca

El responsable pidió disculpas mediante una cita bíblica, cerró el sitio web falso y se esfumó

Chile: masiva estafa a unos

La Central Obrera Boliviana inició bloqueo de caminos en rechazo al decreto de medidas económicas

La medida de presión arrancó en la madrugada de este martes con al menos cuatro piquetes. Aunque en el Gobierno afirman que están dispuestos a hacer ajustes, descartan su abrogación

La Central Obrera Boliviana inició

Paraguay simplificará los trámites para facilitar la importación de carne

El Gobierno alcanzó un acuerdo con frigoríficos y cadenas comerciales para reducir la burocracia

Paraguay simplificará los trámites para

Inflación en Uruguay cerró en su valor más bajo en 24 años: por qué es un riesgo sobrecumplir la meta

El Índice de Precios del Consumo (IPC) cerró el año en 3,65% y acumula 31 meses dentro del rango de meta fijado por las autoridades monetarias

Inflación en Uruguay cerró en

Críticas al gobierno de Yamandú Orsi por la postura sobre Venezuela y Maduro

En la oposición se consideró “vergonzosa” la postura de la Cancillería de condenar la “no intervención” de Venezuela y no referirse al régimen de Nicolás Maduro

Críticas al gobierno de Yamandú
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
En vez de hervir el

En vez de hervir el brócoli, cocínalo con esta sencilla receta asiática que lo hará mucho más sabroso

Mario Casas rompe su propia regla y publica la primera foto junto a su novia, Melyssa Pinto: sus románticas vacaciones en París

Empresa de transportes paraliza sus operaciones luego de asesinato a chofer en San Martín de Porres

Valor de apertura del dólar en México este 6 de enero de USD a MXN

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quién cobra hoy 6 de enero y de cuánto es el aumento?

INFOBAE AMÉRICA
Mirra: qué es, de dónde

Mirra: qué es, de dónde viene y por qué fue uno de los regalos de los Reyes Magos

AB InBev recomprará por 2.561 millones la mitad de sus operaciones de envases metálicos en Estados Unidos

Dell actualiza su gama UltraSharp con un monitor curvo 6K de 52 pulgadas y un QD-OLED 4K con control avanzado del color

Heridos once palestinos en una redada del Ejército de Israel en una importante universidad en Cisjordania

El partido de Machado pide la liberación de "todos los presos políticos" en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Kristen Stewart revela su deseo

Kristen Stewart revela su deseo de dirigir una nueva versión de ‘Crepúsculo’: “¡Estoy comprometida!”

Mickey Rourke negó haber aprobado una campaña de GoFundMe en su nombre: “Ese no soy yo”

Los 10 mejores kdramas del 2025 que puedes ver en streaming

Matt Damon y Ben Affleck se enfrentan al peligroso juego de la desconfianza en el thriller ‘“El botín” de Netflix

Cher reveló cómo fue su inicio en la actuación, con dislexia: “Puedo actuar o puedo leer, pero no puedo hacer ambas cosas a la vez”