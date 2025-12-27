Bukele destacó la recuperación del Centro Histórico de San Salvador tras años azotado por la violencia: “Es una muestra del renacimiento de El Salvador”

El video que compartió Nayib Bukele en X

La transformación del Centro Histórico de San Salvador se consolidó como uno de los principales símbolos del proceso de renovación urbana en El Salvador.

El presidente Nayib Bukele subrayó que la recuperación de esta zona, históricamente marcada por la violencia y el abandono, representa una evidencia “innegable” del renacimiento del país. La declaración del mandatario fue publicada en su cuenta oficial de X, donde recordó que el área central de la capital estuvo durante décadas asociada con el deterioro, la inseguridad y la presencia de pandillas.

Según reportes de elsalvador.com, la apertura de nuevos espacios públicos y la restauración de plazas históricas forman parte de una estrategia que busca devolverle a la ciudad su vitalidad cultural y económica.

El 27 de noviembre, la Plaza Bolívar reabrió al público tras cinco años de cierre, luego de completar un proceso de remodelación que incluyó la reorganización del espacio y la instalación de nuevas áreas peatonales. La inversión destinada a este proyecto osciló entre 2 y 2,4 millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales.

El mensaje de Nayib Bukele en X

En diciembre, la capital sumó la Plaza Universitaria, un espacio construido en el antiguo campus de la Universidad de El Salvador. Esta plaza reúne cafeterías, kioscos de comida internacional y local, un carrusel para niños y áreas verdes, según detalló elsalvador.com. El lugar se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para familias y turistas, ampliando la oferta de recreación en el centro de la ciudad.

El mandatario Bukele remarcó en su publicación: “El Salvador siempre fue un país subdesarrollado, pero el peor lugar, el más peligroso, abandonado y golpeado, era el Centro Histórico de San Salvador”.

Agregó que la zona fue impactada por terremotos, la guerra civil, largos periodos de desorden y más de 30 años de dominio de pandillas. “Recuperarlo es mucho más caro y difícil que simplemente desarrollar un área nueva, pero lograrlo es una muestra clara e innegable del renacimiento de El Salvador”, destacó.

De acuerdo con información de Diario La Página, la Alcaldía de San Salvador informó que más de 200 cuadras han sido recuperadas, lo que permitió fortalecer el orden, la seguridad y la actividad comercial en el centro. Las mejoras incluyeron la renovación de corredores viales, la ampliación de aceras, la instalación de cableado subterráneo y la iluminación LED, acciones coordinadas por la Dirección Nacional de Obras Municipales.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele (REUTERS/José Cabezas/Archivo)

El proceso de revitalización alcanzó también al Corredor Rubén Darío, donde se construyó una ciclovía de 2 kilómetros para conectar zonas turísticas y comerciales. La iniciativa fue respaldada por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, que financió el Proyecto PlanES en colaboración con la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador, según el sitio oficial centrohistorico.gob.sv.

La nueva dinámica urbana motivó a la inversión privada, con la apertura de restaurantes, cafeterías y emprendimientos liderados por salvadoreños retornados, de acuerdo con el Ministerio de Turismo. Uno de los casos destacados es el de “La Espada Restaurante”, que sumó una alternativa culinaria diversa al renovado circuito gastronómico del Centro Histórico.

Según reportó elsalvador.com, las autoridades buscan que la transformación del centro capitalino se convierta en un ejemplo de desarrollo sostenible y conservación del patrimonio. La estrategia oficial contempla la integración de más espacios públicos, la promoción del turismo y la generación de oportunidades económicas para residentes y comerciantes.