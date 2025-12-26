Marco Rubio habló con Nasry Asfura para felicitarlo por su triunfo en las elecciones de Honduras

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este viernes al presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, por su triunfo en las recientes elecciones generales, subrayando la coincidencia entre su proyecto político y la agenda del Gobierno de Donald Trump. El Departamento de Estado afirmó que Rubio destacó la defensa de los objetivos estratégicos de Estados Unidos por parte de Asfura, entre los que se incluyen el impulso a la cooperación bilateral y regional en seguridad y el fortalecimiento de los lazos económicos entre ambos países. En el comunicado oficial, se indicó que ambas partes manifestaron su disposición a profundizar la cooperación y reforzar la alianza entre Estados Unidos y Honduras.

Durante la campaña, Trump expresó públicamente su respaldo a Asfura, calificándolo como “el único verdadero amigo de la libertad” y afirmando que juntos podrían “combatir a los narcocomunistas”.

El apoyo de Trump a Asfura provocó polémica tanto en Honduras como en varios países de la región, que acusaron una injerencia electoral extranjera. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el miércoles a Asfura presidente electo, 24 días después de los comicios celebrados el 30 de noviembre, retraso atribuido a un recuento lento afectado por problemas técnicos.

Asfura, ex alcalde de Tegucigalpa y candidato del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40,26 % de los votos, superando por un estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, quien alcanzó el 39,54% con el 99,93% de las actas escrutadas. Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y varios países latinoamericanos reconocieron rápidamente los resultados e hicieron un llamado a una transición pacífica en Honduras, donde Asfura asumirá el cargo el 27 de enero, en reemplazo de la presidenta saliente Xiomara Castro, del partido izquierdista Libre.

Felicitaciones internacionales

Nasry ‘Tito’ Asfura

La comunidad internacional reaccionó con numerosos mensajes de felicitación y llamados al respeto de los resultados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó a Asfura y, a través del secretario de Estado, Marco Rubio, instó a todas las partes a respetar la decisión confirmada por el CNE para garantizar una transición pacífica de poder. Rubio afirmó en un comunicado que las autoridades hondureñas deben asegurar una transferencia ordenada al presidente electo.

Desde América Latina, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó a través de su cuenta en la red social X su deseo de trabajar junto al nuevo mandatario hondureño “en beneficio de nuestros países y de la región”. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, también comunicó su disposición a colaborar con Asfura en la construcción de “un hemisferio más seguro y próspero”, tras felicitar el fin del prolongado recuento de votos.

El gobierno de Uruguay emitió un comunicado señalando su voluntad de profundizar las relaciones bilaterales tras la proclamación oficial del CNE. Por su parte, Chile manifestó su respeto por la declaración institucional que, según el gobierno chileno, otorgó certeza jurídica al proceso electoral y brindó tranquilidad a la población. Además, destacó la próxima conmemoración de 160 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, que se celebrará el 27 de enero de 2026.

Nasry Asfura, entonces candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, participa en una entrevista televisiva en Tegucigalpa, Honduras 26 de noviembre de 2021. REUTERS/Jose Cabezas

El Grupo Libertad y Democracia, conformado por ex presidentes latinoamericanos y otros representantes, consideró que el triunfo de Asfura constituye un avance relevante para la democracia hondureña y subrayó la expresión de la voluntad soberana del pueblo en favor de un nuevo comienzo, basado en el respeto a las instituciones y las libertades.

Desde Europa y Asia también llegaron reacciones. La Unión Europea felicitó a Asfura y manifestó su interés en trabajar con su administración en prioridades comunes para profundizar los vínculos bilaterales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España expresó su total disposición a continuar la cooperación con el pueblo y el Gobierno hondureños tras la conclusión del recuento oficial. El Reino Unido comunicó su deseo de promover el desarrollo y profundizar las relaciones bilaterales a partir del inicio del nuevo mandato presidencial.

Miembros del equipo del candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional de Honduras, participan en el recuento de actas electorales. REUTERS/Leonel Estrada

En Asia, el gobierno de China indicó que respeta la decisión del pueblo hondureño y está dispuesto a colaborar para impulsar el desarrollo de las relaciones bilaterales, pese a que Asfura había planteado durante la campaña la posibilidad de romper los lazos con Beijing para restablecerlos con Taipéi. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, reiteró en rueda de prensa la disposición de su país para avanzar en la cooperación con Honduras.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán aseguró en un comunicado que mantendrá una actitud abierta y pragmática respecto al futuro de sus lazos con Honduras y alentó la implementación de políticas favorables al bienestar de la población hondureña, sin precisar sobre el posible restablecimiento de relaciones diplomáticas.

Tras la confirmación de su triunfo, Asfura publicó en la red X: “Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”.

(Con información de EFE)