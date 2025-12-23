Elecciones en Honduras: el candidato Salvador Nasralla acusó al CNE de actuar bajo órdenes del “crimen organizado” (REUTERS)

El candidato del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, acusó el lunes a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) de actuar bajo órdenes del “crimen organizado” y señaló al ex presidente Juan Orlando Hernández como responsable de fraguar un fraude en las elecciones generales del 30 de noviembre, durante una protesta frente a la sede del organismo electoral en la capital hondureña.

“Los consejeros del CNE no se manejan solos, reciben instrucciones, pero están recibiendo instrucciones del crimen organizado”, afirmó Nasralla ante simpatizantes concentrados frente al ente electoral. El dirigente liberal sostuvo que la presunta manipulación del proceso electoral responde a una estrategia planificada fuera del país y no solo a decisiones internas del organismo.

El CNE está integrado por su presidenta Ana Paola Hall, del Partido Liberal; Cossette López, del Partido Nacional; y Marlon Ochoa, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador es el ex presidente Manuel Zelaya. Nasralla cuestionó la actuación del organismo y aseguró que la supuesta alteración de los resultados no obedece a errores técnicos.

“Yo no pertenezco al crimen organizado, yo no soy parte del narcotráfico”, enfatizó el candidato, al tiempo que desligó a su movimiento de cualquier vínculo con actividades ilícitas. En ese contexto, afirmó que el fraude “no solamente fue fraguado por los nacionalistas que están de candidatos”, sino que “fue fraguado desde los Estados Unidos por su líder, que es Juan Orlando Hernández”.

Nasralla vinculó sus denuncias con antecedentes electorales y recordó los comicios de 2017. “Él es el que está detrás de todo esto, es el mismo fraude que hicieron junto a David Matamoros en 2017, exactamente igual”, expresó, en referencia al ex miembro del CNE. El candidato liberal sostuvo que el esquema se repite y que los mecanismos utilizados presentan similitudes con aquel proceso.

Hernández cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico tras su extradición, que se produjo después de la victoria electoral de la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro. A finales de noviembre, el presidente recibió el indulto del mandatario estadounidense Donald Trump, quien anunció la medida poco antes de las elecciones en Honduras.

Trump justificó el perdón al asegurar que el Gobierno del ex presidente Joe Biden “tendió una trampa” a Hernández. En una carta dirigida al mandatario estadounidense, Hernández destacó la cooperación bilateral entre ambos países durante el primer mandato de Trump, en un mensaje que incluyó elogios al jefe de la Casa Blanca.

Los resultados mantienen la incertidumbre entre la población hondureña. Con el 99,92% de las actas escrutadas, Nasry Asfura encabeza el recuento con 1.391.989 votos, equivalentes al 40,34%, frente a los 1.362.358 sufragios de Salvador Nasralla, que representan el 39,48%. La diferencia entre ambos candidatos es inferior a un punto porcentual, de acuerdo con los datos difundidos por el órgano electoral.

En tercer lugar figura la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, del partido Libre, con 661.454 votos, el 19,17% del total. El estrecho margen entre los dos primeros aspirantes mantiene la tensión política en el país y alimenta las denuncias de irregularidades.

(Con información de EFE)