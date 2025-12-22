América Latina

Bolivia renueva vocales del Tribunal Supremo Electoral y Gustavo Ávila asume la presidencia del organismo

La Asamblea Legislativa posesionó a los nuevos vocales cuando está en marcha el proceso electoral autonómico previsto para el 22 de marzo

Frontis del Tribunal Supremo Electoral
Frontis del Tribunal Supremo Electoral en La Paz, Bolivia. Foto: APG

Bolivia renovó a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras un proceso acelerado de elección en la Asamblea Legislativa Plurinacional luego del cambio de legislatura realizado a inicios de noviembre.

Los seis vocales titulares y sus suplentes fueron posesionados el sábado por el vicepresidente Edmand Lara, con el compromiso de generar consensos y ejercer funciones de manera imparcial durante los cinco años de su mandato.

Al tomar el juramento de las nuevas autoridades electorales, el vicepresidente les pidió trabajar con “imparcialidad” y cumplir la Constitución Política del Estado. “Desde el momento (en) que asumen el rol no se deben a partidos políticos, se deben a la Constitución y al pueblo boliviano”, manifestó Lara.

Los vocales titulares elegidos por el Legislativo son Ximena Camacho Goyzueta, Ramiro Canedo Chávez, Silvia Chávez Reyes, Celedonia Cruz Ayna, Carlos Goitia Caballero y Carlos Ortiz Quezada. Mientras que los suplentes son Herlan Coimbra, José Miguel Callejas, María Claros Castro, Clara Ramos, Fátima Tardío y Carlos Pol.

Las nuevas autoridades reemplazan a seis vocales electos en 2020, quienes culminaron su mandato el viernes. La nueva Sala Plena del organismo electoral deberá complementarse con la designación presidencial de un séptimo vocal, que actualmente recae en Gustavo Ávila, cuyo nombramiento lo hizo el exmandatario Luis Arce (2020-2025) en abril de 2024 y quien fue recientemente elegido como presidente del organismo.

El vocal del Tribunal Supremo
El vocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Gustavo Avila, durante una conferencia de prensa. Imagen de archivo. Foto: Prensa local

Los nuevos vocales del TSE se encargarán de administrar el proceso de las elecciones autonómicas previstas para el 22 de marzo, en las que los bolivianos renovarán a más de 5.000 autoridades, entre gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales para el periodo 2026-2031.

La primera acción de la nueva Sala Plena fue ampliar el plazo para el registro de candidatos que estaba previsto para este lunes 22 de diciembre y lo fijó para el viernes 26, en medio de cuestionamientos por la alteración del calendario electoral. Con la ampliación de este plazo se modifican otros como la sustitución de candidaturas por renuncia, la verificación de requisitos y el control de paridad y alternación.

Aunque aún no se han registrado las candidaturas que van a participar en las elecciones de marzo, hay señales de competencia abierta: decenas de partidos y agrupaciones políticas están cerrando alianzas para configurar el mapa político del próximo quinquenio, luego de las elecciones nacionales.

La agrupación política regional del presidente Rodrigo Paz firmó alianzas con otros frentes, entre ellos el del empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina, para conformar Patria, con el que disputará espacios de poder a nivel local. En tanto, el vicepresidente Lara anunció que presentará “candidatos propios” mediante acuerdos con alguna sigla política debido a que la suya, Nuevas Ideas con Libertad, aún no obtuvo personería jurídica.

Imagen de archivo. La Paz,
Imagen de archivo. La Paz, Bolivia, 19 de octubre de 2025. REUTERS/Adriano Machado

Estos dos anuncios suponen una ruptura implícita con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con el que ambos gobernantes llegaron al poder a inicios de noviembre.

De las elecciones autonómicas también quedó fuera el frente Evo Pueblo, del expresidente Evo Morales (2006-2019), que no obtuvo vigencia legal. Sin embargo, el líder cocalero no descarta postular a sus candidatos a través de otros partidos mediante alianzas regionales.

A menos de cinco días de que se conozcan las candidaturas, varias figuras políticas asoman como posibles postulantes: el exalcalde de La Paz, Luis Revilla; el exgobernador y expresidente de Diputados, Mario Cossío; la exdiputada Luciana Campero y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, entre otros.

