Los abogados de Jair Bolsonaro pidieron autorización para que reciba fisioterapia en su celda

Jair Bolsonaro (REUTERS/Mateus Bonomi)

La defensa de Jair Bolsonaro presentó una solicitud a la Corte Suprema para que el ex presidente de Brasil reciba fisioterapia en la celda de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple condena.

La petición, dirigida al juez Alexandre de Moraes, se fundamenta en la recomendación de un médico particular, quien consideró esencial la realización de sesiones de fisioterapia respiratoria y motora para mantener la condición física y la readecuación postural del ex mandatario, así como para prevenir posibles complicaciones clínicas derivadas de su estado actual.

El equipo legal de Bolsonaro propuso que las sesiones de fisioterapia se realicen diariamente, exclusivamente en días hábiles y dentro del horario estándar de funcionamiento de la sede policial.

Esta solicitud se suma a otras peticiones recientes relacionadas con la salud del ex mandatario, quien fue condenado en septiembre a 27 años y tres meses de prisión por golpismo.

En los últimos meses, Bolsonaro, de 70 años, ha experimentado crisis de hipo, vómitos y mareos, síntomas que atribuye a las secuelas de la puñalada sufrida durante la campaña electoral de 2018.

La tobillera de Jair Bolsonaro dañada por un soldador (Fiscalía Federal de Brasil/Europa Press)

Estos problemas de salud han motivado la intervención de especialistas y la presentación de informes médicos ante las autoridades judiciales.

El ex jefe de Estado permanece en la sede de la Policía Federal desde finales de noviembre, tras ser detenido por intentar librarse, con ayuda de un soldador, de la tobillera electrónica que le había sido impuesta previamente por la Corte Suprema.

Este miércoles, fue sometido a una pericia médica por parte de expertos de la Policía Federal, procedimiento ordenado por el juez De Moraes, para evaluar si se autoriza una salida temporal de prisión con el fin de someterse a una cirugía por una hernia inguinal bilateral recientemente diagnosticada.

Desde su detención, la defensa y la familia del ex mandatario han insistido ante las autoridades en la necesidad de que se le conceda la prisión domiciliaria humanitaria debido a los problemas de salud que ha presentado de forma reiterada.

Vista general de una sesión para votar un proyecto de ley que propone reducir las penas para las condenas por disturbios del 8 de enero de 2023, incluyendo la del ex presidente Jair Bolsonaro, en el Senado Federal en Brasilia, Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

El Congreso aprobó una ley que recorta la condena a Bolsonaro

El Senado brasileño dio este miércoles un paso crucial en la revisión de las penas del ex presidente Jair Bolsonaro y los responsables de los ataques del 8 de enero de 2023 en Brasilia, con la aprobación de una ley que facilita reducciones en el tiempo de prisión y acelera la transición a regímenes menos restrictivos.

La norma, avalada por 48 votos a favor y 25 en contra, llegó al pleno tras un acuerdo de procedimiento entre el oficialismo y la oposición para agilizar su votación antes del cierre del año legislativo.

El texto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados y ahora pasa al despacho del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien podrá sancionarlo o vetarlo, en una decisión que tendrá fuertes repercusiones políticas y jurídicas. Si es promulgada, la ley aún puede enfrentar demandas ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF).

La ley modifica los criterios de cálculo de penas cuando hay más de un crimen cometido en el contexto de los disturbios de 2023. A partir de ahora, los jueces podrán aplicar solo la pena más grave, con aumentos proporcionales, en lugar de sumar automáticamente condenas por cada delito.

El texto también permite que quienes estén presos por primera vez progresen a regímenes más benignos después de cumplir aproximadamente el 16% de la sentencia y no el 25% requerido hasta ahora.

En el caso de Jair Bolsonaro, condenado como líder en la intentona golpista, podría salir de prisión cerrada en poco más de tres años, si se aplican todos los descuentos previstos.