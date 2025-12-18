Choferes de Bolivia plantean aumentar el precio del pasaje tras la liberación del subsidio al combustible

Fotografía de archivo en la que se registró a decenas de vehículos al bloquear uno de los accesos a La Paz (Bolivia). EFE/Marín Alipaz

Dirigentes del transporte en Bolivia anunciaron este jueves que sostendrán reuniones a nivel nacional para analizar el incremento de los pasajes tras la eliminación de la subvención de los combustibles.

El dirigente sindical Lucio Gómez señaló que la decisión supone un golpe para el sector y considera que las medidas paliativas que se plantean, como la eliminación de los aranceles a los repuestos vehiculares, no son significativas

“Estoy seguro de que nuestros compañeros están planteando la nivelación de los pasajes al porcentaje que subieron los combustibles. El incremento será tanto para el provincial, intermunicipal, interdepartamental como también los de pasajeros y carga”, sostuvo.

En tanto, el dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, anunció que el pasaje en la sede de Gobierno se duplicará. “Queremos decirle a nuestros usuarios, ustedes también manifiéstense, el culpable está en la Casa Grande del Pueblo” y afirmó que no retrocederán “ni un centímetro” en su determinación.

El miércoles por la noche, el presidente Rodrigo Paz anunció un decreto de medidas económicas para estabilizar la economía que incluye la eliminación del subsidio a los combustibles. Con esta medida de aplicación inmediata, la gasolina registró un incremento del 86,1% y el diésel del 163% por seis meses.

Al respecto, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, aseguró que el Gobierno está abierto al diálogo con los transportistas pero advirtió que no permitirán que los choferes se “aprovechen” de la situación. “Está absolutamente claro que si un chofer quiere subir el precio del transporte va tener que justificar por qué”, señaló el ministro en conferencia de prensa e informó que bajaron otros costos como el precio de las llantas y los repuestos, además de haber recibido beneficios tributarios.

“También bajó el costo de tiempo, de los amigos transportistas, al hacer colas”, acotó el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en referencia al tiempo de espera para comprar combustible en los periodos de escasez. “Muchos de ellos (choferes) trabajan siete días y perdían dos a tres días solo haciendo cola, es una pérdida de dinero y ese costo también se rebajó”, agregó.

Los nuevos precios de la gasolina y el diésel se aplican a todos los sectores, una decisión que algunos choferes consideran contradictoria con lo planteado en la campaña electoral, cuando Paz había propuesto un plan gradual para levantar la subvención que contemplaba un régimen especial para “sectores vulnerables”.

Los precios fueron fijados por un periodo transitorio de seis meses y luego se harán nuevos ajustes. El plan del Gobierno es progresivamente aumentar la importación de petróleo para refinarlo en el país y bajar el precio de la gasolina.

En paralelo a la nivelación de precios del combustible, el gobierno diseñó un esquema de compensaciones sociales que aumenta el salario mínimo en 20% -y lo fija en 3.300 bolivianos, equivalente a 300 dólares al tipo de cambio del mercado-, y aumenta algunos bonos como la Renta Dignidad para adultos mayores (43%) y un bono anual para estudiantes (50%).

En un mensaje televisado, el presidente calificó el decreto como “una decisión histórica de salvataje de la patria” que permitirá “actuar rápido, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo”.