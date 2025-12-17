Juan Orlando Hernández descartó regresar a Honduras en medio de la crisis electoral

El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández pronuncia un discurso en un lugar desconocido tras ser indultado por el presidente estadounidense Donald Trump de una condena de 45 años en Estados Unidos por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. (JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ/Handout vía REUTERS)

El ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, indultado por Donald Trump mientras cumplía una condena por narcotráfico en Estados Unidos, negó el martes que vaya a regresar a su país, en medio de una creciente crisis política por los resultados en suspenso de las elecciones presidenciales.

“No existe ningún plan de ingreso al país”, afirmó Hernández en la red social X, respondiendo a acusaciones de la presidenta saliente Xiomara Castro, quien denunció que el ex presidente “planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones” del 30 de noviembre.

Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022 y purgaba una pena de 45 años por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, reiteró que no tiene “intención de regresar a Honduras en este momento” porque su seguridad y la de su familia “estarían en grave riesgo” ante la “persecución” e “instrumentalización de la justicia”.

La denuncia de Castro forma parte de sus señalamientos de que “está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra” su gobierno. Desde hace varios días, la mandataria denuncia un “golpe electoral” por la “injerencia” de Trump y la “manipulación” de resultados.

La presidenta Castro llamó a sus seguidores a “concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa (...) para rechazar cualquier intento golpista”.

El resultado definitivo de las elecciones permanece en suspenso a la espera de la revisión de actas de votación con “inconsistencias”. El candidato Nasry Asfura, del mismo partido que Hernández y apoyado por Trump, lidera la votación con menos de dos puntos porcentuales de ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla.

La semana pasada, el fiscal general Johel Zelaya, afín al gobierno, pidió a Interpol cumplir una orden de captura contra Hernández librada en 2023 por “lavado de activos y fraude”.

La presidenta saliente Xiomara Castro denunció que el ex presidente “planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones” del 30 de noviembre. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

En una entrevista difundida el miércoles pasado por la cadena One American News, Hernández defendió el indulto otorgado por Trump y afirmó que el presidente estadounidense le “abrió los ojos a mucha gente en Honduras” al declarar su simpatía por Asfura.

“El pueblo hondureño mandó un claro mensaje. De manera aplastante rechazaron la ideología fallida de la izquierda radical, del socialismo proveniente de Venezuela”, declaró el ex presidente desde un paradero desconocido, presumiblemente en Estados Unidos.

Hernández insiste en que su condena fue un “montaje” perpetrado por el gobierno del demócrata Joe Biden debido a sus políticas conservadoras. Fue extraditado en 2022 y condenado por narcotráfico en 2024.

El ex presidente advirtió que de regresar a Honduras no solo enfrentaría cargos políticos, sino que “también hay documentos del FBI y de otras agencias estadounidenses que dicen que hay gente que quiere atentar contra mi vida y mi familia”.

Hernández no desveló qué piensa hacer ahora ni si intentará pedir asilo en Estados Unidos. “Mi prioridad ahora es cómo poderme reunir con mi familia”, declaró. “No los he visto en cuatro años”.

Cuando se le preguntó sobre si estaría dispuesto a pedir asilo en Israel, un país con el que tejió fuertes vínculos al reconocer Jerusalén como capital del Estado hebreo, Hernández dijo que ir allá “es una decisión complicada” y que no tiene “ningún apoyo financiero para hacerlo”.