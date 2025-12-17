América Latina

Juan Orlando Hernández descartó regresar a Honduras en medio de la crisis electoral

El ex presidente, condenado por narcotráfico e indultado por Trump, rechazó las acusaciones de la presidenta Xiomara Castro, quien denunció un intento de golpe de Estado mientras el país espera resultados electorales

Guardar
El ex presidente hondureño Juan
El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández pronuncia un discurso en un lugar desconocido tras ser indultado por el presidente estadounidense Donald Trump de una condena de 45 años en Estados Unidos por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. (JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ/Handout vía REUTERS)

El ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, indultado por Donald Trump mientras cumplía una condena por narcotráfico en Estados Unidos, negó el martes que vaya a regresar a su país, en medio de una creciente crisis política por los resultados en suspenso de las elecciones presidenciales.

“No existe ningún plan de ingreso al país”, afirmó Hernández en la red social X, respondiendo a acusaciones de la presidenta saliente Xiomara Castro, quien denunció que el ex presidente “planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones” del 30 de noviembre.

Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022 y purgaba una pena de 45 años por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, reiteró que no tiene “intención de regresar a Honduras en este momento” porque su seguridad y la de su familia “estarían en grave riesgo” ante la “persecución” e “instrumentalización de la justicia”.

La denuncia de Castro forma parte de sus señalamientos de que “está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra” su gobierno. Desde hace varios días, la mandataria denuncia un “golpe electoral” por la “injerencia” de Trump y la “manipulación” de resultados.

La presidenta Castro llamó a sus seguidores a “concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa (...) para rechazar cualquier intento golpista”.

El resultado definitivo de las elecciones permanece en suspenso a la espera de la revisión de actas de votación con “inconsistencias”. El candidato Nasry Asfura, del mismo partido que Hernández y apoyado por Trump, lidera la votación con menos de dos puntos porcentuales de ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla.

La semana pasada, el fiscal general Johel Zelaya, afín al gobierno, pidió a Interpol cumplir una orden de captura contra Hernández librada en 2023 por “lavado de activos y fraude”.

La presidenta saliente Xiomara Castro
La presidenta saliente Xiomara Castro denunció que el ex presidente “planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones” del 30 de noviembre. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

En una entrevista difundida el miércoles pasado por la cadena One American News, Hernández defendió el indulto otorgado por Trump y afirmó que el presidente estadounidense le “abrió los ojos a mucha gente en Honduras” al declarar su simpatía por Asfura.

“El pueblo hondureño mandó un claro mensaje. De manera aplastante rechazaron la ideología fallida de la izquierda radical, del socialismo proveniente de Venezuela”, declaró el ex presidente desde un paradero desconocido, presumiblemente en Estados Unidos.

Hernández insiste en que su condena fue un “montaje” perpetrado por el gobierno del demócrata Joe Biden debido a sus políticas conservadoras. Fue extraditado en 2022 y condenado por narcotráfico en 2024.

El ex presidente advirtió que de regresar a Honduras no solo enfrentaría cargos políticos, sino que “también hay documentos del FBI y de otras agencias estadounidenses que dicen que hay gente que quiere atentar contra mi vida y mi familia”.

Hernández no desveló qué piensa hacer ahora ni si intentará pedir asilo en Estados Unidos. “Mi prioridad ahora es cómo poderme reunir con mi familia”, declaró. “No los he visto en cuatro años”.

Cuando se le preguntó sobre si estaría dispuesto a pedir asilo en Israel, un país con el que tejió fuertes vínculos al reconocer Jerusalén como capital del Estado hebreo, Hernández dijo que ir allá “es una decisión complicada” y que no tiene “ningún apoyo financiero para hacerlo”.

Temas Relacionados

Juan Orlando HernándezHondurasElecciones en HondurasElecciones Honduras 2025Donald TrumpXiomara CastroNasry AsfuraSalvador NasrallaUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El cumpleaños de Julio María Sanguinetti en Uruguay reunió a Yamandú Orsi y a los expresidentes

Más allá de la pertenencia a distintos partidos, el sistema político uruguayo se reunió por el cumpleaños 90 de quien fue dos veces jefe de Estado de Uruguay; Lacalle Pou y Orsi volvieron a encontrarse tras el tenso encuentro que habían protagonizado

El cumpleaños de Julio María

El lujoso apartamento en Punta del Este de imputada por megaestafa ganadera será rematado

Daniela Cabral, la viuda del director de Conexión Ganadera Gustavo Basso, está en prisión preventiva en el inmueble ubicado frente a Los Dedos, lo que ha generado indignación de los damnificados

El lujoso apartamento en Punta

Los turistas argentinos se sorprenden cuando llegan a Uruguay y deben multas de hasta 10.000 dólares del verano pasado

Existe un decreto de 2024 que penaliza la salida del país con infracciones de tránsito impagas, pero muchos se enteran al realizar trámites para reingresar. Advierten que en el futuro no podrán hacerlo si no abonan antes

Los turistas argentinos se sorprenden

El Senado brasileño debatirá este miércoles el proyecto de ley que podría reducirle la pena de prisión al ex presidente Bolsonaro

La propuesta, que recibió el aval de la Cámara de Diputados la semana pasada, busca acortar el tiempo real de reclusión al redefinir sanciones para diversos delitos, entre ellos el de golpe de Estado

El Senado brasileño debatirá este

El Jurado Nacional de Perú confirmó la participación de 36 candidatos en las elecciones presidenciales de 2026

La autoridad electoral peruana oficializó la lista de aspirantes que competirán en los próximos comicios, tras la validación de los resultados internos de los partidos y la exclusión de una agrupación por irregularidades

El Jurado Nacional de Perú
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los trabajadores de la Línea

Los trabajadores de la Línea B del subte realizaron una medida de fuerza

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de diciembre de 2025

La calle soportalada más larga de Europa está en una ciudad española que es Patrimonio de la Humanidad

Victoria Federica vuelve a estar ilusionada: el conocido empresario de la noche madrileña que le habría robado el corazón

Comenzó el paro de controladores aéreos: hay más de 24.000 pasajeros afectados por demoras y cancelaciones

INFOBAE AMÉRICA
Un seísmo de magnitud 3,5

Un seísmo de magnitud 3,5 sacude la región del Alentejo en Portugal

Rusia reclama más de 193.000 millones a la belga Euroclear por los activos congelados

FEFCI califica de "avance histórico" la aprobación del plan de seguimiento de largos supervivientes de cáncer infantil

Club de Exportadores pide diversificar mercados y alianzas comerciales, pese al acuerdo entre la UE y EEUU

Repuntan los nacimientos, con 2.738 más en los 10 primeros meses del año, pero 34.000 menos que en mismo periodo de 2019

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Ciudad de sombras en Netflix: crímenes en la Barcelona de Gaudí, el duelo de Milo Malart y la transformación de Rebeca Garrido

Mariah Carey y la incógnita de cuánto dinero recibe por su hit de Navidad

La confesión íntima de Chris Hemsworth sobre su padre: “El diagnóstico nos obligó a conversaciones que nunca antes habíamos tenido”

James Cameron reflexionó sobre el mensaje de sus películas: “Estamos jodidos, pero el amor nos mantiene unidos”

La vez que Rob Reiner salvó a “Seinfeld” de ser cancelada