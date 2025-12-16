Una misión del gobierno de Estados Unidos visita Bolivia para explorar oportunidades de inversión

El entonces presidente electo Rodrigo Paz saluda a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de EEUU.

Una misión económica del Gobierno de Estados Unidos visita Bolivia esta semana para explorar oportunidades de cooperación e inversión.

“La visita refleja el renovado interés de Washington en fortalecer los vínculos económicos y comerciales con Bolivia, así como en explorar nuevos espacios de colaboración técnica”, señala la nota de prensa difundida por la Embajada de Estados Unidos en La Paz.

Los representantes de las agencias de financiamiento y desarrollo sostendrán reuniones con miembros del sector empresarial privado en Santa Cruz, con el objetivo de conocer las dinámicas del mercado y crear vínculos para impulsar la inversión. En La Paz, la delegación mantendrá encuentros con autoridades del gobierno del área económica y con el sector privado.

“El Gobierno del presidente Rodrigo Paz abre una oportunidad única para profundizar los lazos económicos entre Estados Unidos y Bolivia. Estamos preparados para conectar a los exportadores estadounidenses con oportunidades en todos los sectores de la economía boliviana, desde energía e infraestructura hasta agricultura y telecomunicaciones”, declaró Mark Teubl, representante del Banco de Exportación e Importación (EXIM) que integra la delegación.

16 de octubre de 2025. REUTERS/Adriano Machado

La visita se da en el marco del acercamiento entre Bolivia y Estados Unidos tras la posesión del presidente Rodrigo Paz, electo en el balotaje del 19 de octubre. Luego de su victoria, Paz y un equipo de asesores económicos viajaron a Washington para sostener reuniones y gestionar créditos de financiamiento para afrontar la crisis económica que atraviesa el país sudamericano desde hace más de dos años.

El vínculo continuó con la presencia del subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, en el acto de investidura del nuevo gobernante y reuniones posteriores en las que manifestaron su interés en restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Washington y La Paz no tienen relaciones a nivel de embajadores desde 2008, tras la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg, en medio de acusaciones de conspiración contra el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

En las últimas semanas, los ministros de Economía y Relaciones Internacionales, José Gabriel Espinoza y Fernando Aramayo, viajaron a Estados Unidos para “consolidar nuevas fuentes de financiamiento, atraer inversiones, diversificar mercados y fortalecer alianzas económicas que generan beneficios para Bolivia y para las familias bolivianas”, según un comunicado del Ministerio de Economía.

Landau camina en la Plaza Murillo el día de la posesión de Rodrigo Paz. 8 de noviembre de 2025. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

Si bien no se anunciaron públicamente nuevos acuerdos, el presidente Paz señaló que sus ministros estaban gestionando “washingtones” (dólares) en el país del norte. “Sin washingtones, parte de nuestra economía no funciona, es una realidad que no la hemos inventado nosotros, y eso hay que resolver. Por eso estamos haciendo una suerte de colchoncito para que Bolivia pueda ser autosustentable, sostenible en su economía, no depender de créditos, no depender de recursos externos”, manifestó Paz.

Hasta la fecha, la nueva administración gubernamental concretó un crédito de 3.100 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), de los cuales 550 millones serán desembolsados una vez que la Asamblea Legislativa apruebe el préstamo en una sesión que fue aplazada para esta semana.

La misión que visita actualmente el país está integrada por representantes de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM), la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado.

“El propósito central de la misión es realizar un diagnóstico sobre la situación comercial del país e identificar áreas con potencial de inversión, cooperación bilateral e iniciativas conjuntas”, finaliza el comunicado de la Embajada.