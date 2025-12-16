América Latina

Una misión del gobierno de Estados Unidos visita Bolivia para explorar oportunidades de inversión

La delegación representa agencias de desarrollo y financiamiento. El acercamiento surge tras el anuncio de restablecimiento de relaciones diplomáticas

Guardar
El entonces presidente electo Rodrigo
El entonces presidente electo Rodrigo Paz saluda a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de EEUU.

Una misión económica del Gobierno de Estados Unidos visita Bolivia esta semana para explorar oportunidades de cooperación e inversión.

“La visita refleja el renovado interés de Washington en fortalecer los vínculos económicos y comerciales con Bolivia, así como en explorar nuevos espacios de colaboración técnica”, señala la nota de prensa difundida por la Embajada de Estados Unidos en La Paz.

Los representantes de las agencias de financiamiento y desarrollo sostendrán reuniones con miembros del sector empresarial privado en Santa Cruz, con el objetivo de conocer las dinámicas del mercado y crear vínculos para impulsar la inversión. En La Paz, la delegación mantendrá encuentros con autoridades del gobierno del área económica y con el sector privado.

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz abre una oportunidad única para profundizar los lazos económicos entre Estados Unidos y Bolivia. Estamos preparados para conectar a los exportadores estadounidenses con oportunidades en todos los sectores de la economía boliviana, desde energía e infraestructura hasta agricultura y telecomunicaciones”, declaró Mark Teubl, representante del Banco de Exportación e Importación (EXIM) que integra la delegación.

16 de octubre de 2025.
16 de octubre de 2025. REUTERS/Adriano Machado

La visita se da en el marco del acercamiento entre Bolivia y Estados Unidos tras la posesión del presidente Rodrigo Paz, electo en el balotaje del 19 de octubre. Luego de su victoria, Paz y un equipo de asesores económicos viajaron a Washington para sostener reuniones y gestionar créditos de financiamiento para afrontar la crisis económica que atraviesa el país sudamericano desde hace más de dos años.

El vínculo continuó con la presencia del subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, en el acto de investidura del nuevo gobernante y reuniones posteriores en las que manifestaron su interés en restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Washington y La Paz no tienen relaciones a nivel de embajadores desde 2008, tras la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg, en medio de acusaciones de conspiración contra el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

En las últimas semanas, los ministros de Economía y Relaciones Internacionales, José Gabriel Espinoza y Fernando Aramayo, viajaron a Estados Unidos para “consolidar nuevas fuentes de financiamiento, atraer inversiones, diversificar mercados y fortalecer alianzas económicas que generan beneficios para Bolivia y para las familias bolivianas”, según un comunicado del Ministerio de Economía.

Landau camina en la Plaza
Landau camina en la Plaza Murillo el día de la posesión de Rodrigo Paz. 8 de noviembre de 2025. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

Si bien no se anunciaron públicamente nuevos acuerdos, el presidente Paz señaló que sus ministros estaban gestionando “washingtones” (dólares) en el país del norte. “Sin washingtones, parte de nuestra economía no funciona, es una realidad que no la hemos inventado nosotros, y eso hay que resolver. Por eso estamos haciendo una suerte de colchoncito para que Bolivia pueda ser autosustentable, sostenible en su economía, no depender de créditos, no depender de recursos externos”, manifestó Paz.

Hasta la fecha, la nueva administración gubernamental concretó un crédito de 3.100 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), de los cuales 550 millones serán desembolsados una vez que la Asamblea Legislativa apruebe el préstamo en una sesión que fue aplazada para esta semana.

La misión que visita actualmente el país está integrada por representantes de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM), la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado.

“El propósito central de la misión es realizar un diagnóstico sobre la situación comercial del país e identificar áreas con potencial de inversión, cooperación bilateral e iniciativas conjuntas”, finaliza el comunicado de la Embajada.

Temas Relacionados

BoliviaEstados UnidosEmbajada de Estados UnidosLa PazSanta CruzmisiónMark TeublBanco de Exportación e ImportaciónEXIMCorporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC)Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA)Departamento de ComercioDepartaento de Estado

Últimas Noticias

La ONU registró un incremento del cultivo de la hoja de coca en Bolivia durante 2024

La superficie cultivada a nivel nacional es de 34 mil hectáreas, cuando lo permitido es de 22.000. El registro supone un aumento del 10% en relación al 2023

La ONU registró un incremento

Los Cuatro de Guayaquil: la Fiscalía pidió hasta 34 años de prisión para los militares

Los alegatos finales concluyeron y el Tribunal Penal anunció que dará a conocer su decisión en el juicio contra 17 militares por la presunta desaparición forzada de cuatro menores

Los Cuatro de Guayaquil: la

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, calificó a Nicolás Maduro como “un narcodictador”

En tanto, Chile envió una nota de protesta a Colombia tras dichos del presidente Petro contra el mandatario electo chileno

El presidente electo de Chile,

Ecuador incrementará en 12 dólares su salario básico para el 2026

La suba fue definida en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios con consenso entre Gobierno, empleadores y trabajadores

Ecuador incrementará en 12 dólares

La economía uruguaya cayó e interrumpió ocho trimestres seguidos de crecimiento

La disminución de la actividad industrial por la rotura de una boya petrolera, la menor producción de rolos de madera y menos inversiones en la construcción explicaron la caída de del PIB de Uruguay

La economía uruguaya cayó e
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La nueva norma de la

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados

Conavi publica lista de aspirantes que entran al primer sorteo de Vivienda para el Bienestar

Gripe H3N2 en Perú: ¿hay vacunas suficientes en Lima? Este es el panorama en los centros del Minsa

Megaoperativo en Maranguita: incautan celulares y tecnología oculta en requisa policial

Receta de paleta de cerdo a la naranja, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Meloni sobre Ucrania: La paz no se construye con canciones de Lennon sino con la disuasión

La ONU alerta de un ahondamiento de la crisis alimentaria en Afganistán por el recorte de las ayudas

Juan de Salas, Premio 'El Ojo Critico' de Poesía de RNE por su obra 'El siglo'

CESM y SMA amenazan a Sanidad con una huelga indefinida si no atienden las demandas de los médicos en el Estatuto Marco

La catalana RawData introduce en Perú su 'software' agrícola

ENTRETENIMIENTO

Nick Reiner fue localizado cerca

Nick Reiner fue localizado cerca de la Universidad del Sur de California tras la muerte de sus padres

Lily Collins revela cómo ‘Emily en Paris’ quedó en medio de una disputa entre París y Roma: “Nunca imaginé que seríamos parte de un triángulo amoroso político europeo”

Nick, hijo de Rob Reiner, destrozó la casa de sus padres durante una crisis de drogas: “Estuve despierto durante días”

Rob Reiner y Anthony Geary coincidieron en la pantalla décadas antes de morir el mismo día

El hijo mayor de Trump se comprometió con la modelo e influencer Bettina Anderson