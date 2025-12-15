Una niña murió en su escuela de Ecuador por una fractura cervical traumática minutos después de ingresar

La niña tenía 11 años. (Captura de pantalla/ Ecuavisa)

Una niña de 11 años murió la mañana del viernes 12 de diciembre de 2025 en el interior de una escuela del cantón Milagro, en la provincia del Guayas, apenas minutos después de haber ingresado al plantel educativo. El caso ha generado conmoción y cuestionamientos, luego de que el certificado de defunción estableciera como causa de muerte una fractura de columna cervical por trauma raquimedular, un diagnóstico que, según la medicina, está asociado a lesiones traumáticas graves y no a descompensaciones espontáneas.

De acuerdo con los registros de una cámara de seguridad, la estudiante ingresó a la Unidad Educativa Simón Bolívar alrededor de las 07:10. Quince minutos después, cerca de las 07:25, fue sacada en brazos por un docente. Posteriormente fue trasladada a un hospital, donde los médicos únicamente confirmaron su fallecimiento. Según relataron familiares, en el plantel les indicaron que la menor “se habría descompensado”, sin proporcionar mayores detalles sobre lo ocurrido antes de su traslado.

El diagnóstico consignado en el certificado de defunción señala que la niña murió por una fractura de columna cervical asociada a un trauma raquimedular. En términos médicos, este tipo de lesión implica la ruptura de una o más vértebras del cuello acompañada de daño o compromiso de la médula espinal, estructura encargada de transmitir las señales nerviosas entre el cerebro y el resto del cuerpo. La literatura médica describe que este tipo de lesiones suele producirse por eventos traumáticos de alta energía, como caídas violentas, impactos directos o golpes bruscos que provocan flexión, extensión o rotación forzada del cuello.

La niña ingresó a su escuela y 15 minutos después murió.

Cuando el trauma afecta la región cervical alta, la lesión puede comprometer de forma inmediata funciones vitales, como la respiración, debido a la interrupción de los impulsos nerviosos hacia los músculos respiratorios. En estos casos, la evolución puede ser extremadamente rápida, con deterioro neurológico severo y muerte en cuestión de minutos si no se produce una intervención médica inmediata y especializada.

Los familiares de la niña han manifestado dudas sobre la versión inicial entregada por el personal docente y han anticipado acciones legales. “No creo que haya sido una caída”, afirmó un tío de la menor durante el velorio, según Ecuavisa, al señalar que la familia no recibió información completa sobre lo ocurrido ni en la escuela ni en el hospital, y que los detalles solo fueron conocidos cuando el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal.

Ante lo ocurrido, la familia presentó una denuncia en la Fiscalía para que se investiguen las circunstancias que provocaron la fractura cervical y el fallecimiento de la estudiante. El objetivo, según han señalado, es esclarecer si existió un evento traumático previo, cómo se produjo y si se activaron de manera adecuada los protocolos de atención de emergencias dentro de la institución educativa.

La familia de la menor pide que se esclarezcan las causas de la muerte. (Captura de pantalla/ Ecuavisa)

Por su parte, la Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Educación lamentó la muerte de la niña y aseguró, en un comunicado, que el personal del plantel actuó con inmediatez y activó los protocolos establecidos, incluyendo llamadas al ECU 911 y la notificación a los representantes legales. La entidad indicó además que brindará todas las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre el lugar exacto donde ocurrió el incidente dentro del establecimiento ni sobre la mecánica que habría provocado la lesión cervical. Tampoco se ha informado si existen informes periciales adicionales o resultados de la autopsia médico-legal que permitan establecer con mayor precisión la secuencia de los hechos.

El caso permanece bajo investigación, mientras la familia exige respuestas claras sobre una muerte que ocurrió en un lapso de apenas quince minutos dentro de una institución educativa y cuya causa, según la documentación médica, corresponde a una lesión traumática grave de la columna cervical.