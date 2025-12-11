América Latina

Indignación en Chile: un hombre mató a un perro con un arpón frente a sus dueños

El hecho ocurrió en Lota y todo quedó registrado en un espeluznante video

Guardar
El agresor solo quedó con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

Un brutal caso de maltrato animal salió a la luz luego de viralizarse un video en el que es posible apreciar cómo un sujeto asesina salvajemente a un perro con un arpón frente a la familia dueña del can, niños incluidos. El agresor, identificado como David Calzadilla Santana, fue formalizado este miércoles por maltrato animal con resultado de muerte y amenazas a una persona, pero solo quedó con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

El deleznable acto ocurrió a eso de las 19:00 horas del martes en la Playa La Conchilla de Lota (540 kms al sur de Santiago), cuando una perra de nombre “Kira” fue atacada por varios canes cuyo dueño es justamente el hombre imputado.

Al ver que los animales se enfrascaban en una descomunal gresca, Calzadilla no encontró nada mejor que asestarle repetidos arponazos a “Kira”, a vista y paciencia de sus dueños, quienes solo atinaron a grabar el ataque quedando en estado de shock.

Según varios testigos del hecho, los gritos y llantos de la familia -con niños incluidos-, eran “dignos de una pesadilla”.

El ataque desató una ola
El ataque desató una ola de indignación en redes sociales.

Familia exige sanción ejemplar

Carabineros llegó rápidamente al lugar y procedió a detener en flagrancia al agresor, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Lota, el que tras su formalización decretó firma mensual y arraigo nacional, decretando 90 días de plazo para la investigación.

De acuerdo al medio local Amigos Penquistas, el caso desató una ola de indignación en redes sociales desde donde exigieron justicia, al igual que la familia de la infortunada “Kira”, quienes pidieron una sanción ejemplar.

En tanto, organizaciones animalistas hicieron un llamado a reforzar las medidas de protección hacia los animales y denunciar cualquier episodio de maltrato.

Temas Relacionados

PerroArpónLotaAsesinatoMaltrato animalChile

Últimas Noticias

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín

El evento está programado para el próximo 17 de diciembre y reunirá a Diego Arria, ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, y expertos como Ricardo Israel, Guido Añez, Iliana Lavastida y Robert Evan Ellis

El Interamerican Institute for Democracy

Seguidores de Evo Morales reforzaron la vigilancia ante una eventual intervención policial en Cochabamba para arrestarlo

La medida fue comunicada por líderes del MAS, quienes advirtieron sobre una supuesta persecución contra campesinos y ex gobernantes

Seguidores de Evo Morales reforzaron

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

La reunión se produce en medio de denuncias de fraude y la paralización del conteo de votos tras los comicios presidenciales

La OEA convocó a una

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Las gestiones para que deje el poder incluyeron reuniones entre el embajador venezolano en Moscú y autoridades bielorrusas, que ofrecieron su respaldo al régimen venezolano

Nuevos detalles del diálogo entre

Detuvieron en Chile a un sospechoso que portaba cinco armas de fuerzas de seguridad argentinas

Las armas tienen la inscripción “Fábrica Militar de Armas Portátiles Rosario” y “Policía Federal de Argentina” y estaban con su respectiva munición y cargadores

Detuvieron en Chile a un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Corte ratificó la restitución

La Corte ratificó la restitución internacional de una menor a Finlandia

Video: así se registró un caso de fleteo en avenida de Bogotá tras negociar la venta de una camioneta; víctimas no denunciaron

A 20 años de la tragedia, así avanzan los trabajos de rescate en Pasta de Conchos

La Corte Suprema dejó firme la perpetua para el barra de Independiente que mató a un custodio en un robo

Las mil noches de Urdangarin en prisión: cartas y deporte como vías de escape

INFOBAE AMÉRICA
El Interamerican Institute for Democracy

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín

El primer ministro de Tailandia anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Nepal endurece los requisitos para escalar el Everest y limita el acceso para la temporada 2026

ENTRETENIMIENTO

Pornhub revela qué personajes y

Pornhub revela qué personajes y películas fueron los más buscados en el 2025

Will Smith regresa a “Bel-Air” con un cameo que emociona a los fans y cierra un ciclo de casi tres décadas

De una estrella adolescente a una directora irreverente: Kristen Stewart rompe moldes en Hollywood

La última polémica de Amy Winehouse: su padre y sus amigas se enfrentan en los tribunales por reliquias millonarias

La portada de revista que casi deja a Melissa Joan Hart sin ‘Sabrina, la bruja adolescente’: “Uno de los peores días de mi vida”