Indignación en Chile: un hombre mató a un perro con un arpón frente a sus dueños

El agresor solo quedó con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

Un brutal caso de maltrato animal salió a la luz luego de viralizarse un video en el que es posible apreciar cómo un sujeto asesina salvajemente a un perro con un arpón frente a la familia dueña del can, niños incluidos. El agresor, identificado como David Calzadilla Santana, fue formalizado este miércoles por maltrato animal con resultado de muerte y amenazas a una persona, pero solo quedó con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

El deleznable acto ocurrió a eso de las 19:00 horas del martes en la Playa La Conchilla de Lota (540 kms al sur de Santiago), cuando una perra de nombre “Kira” fue atacada por varios canes cuyo dueño es justamente el hombre imputado.

Al ver que los animales se enfrascaban en una descomunal gresca, Calzadilla no encontró nada mejor que asestarle repetidos arponazos a “Kira”, a vista y paciencia de sus dueños, quienes solo atinaron a grabar el ataque quedando en estado de shock.

Según varios testigos del hecho, los gritos y llantos de la familia -con niños incluidos-, eran “dignos de una pesadilla”.

El ataque desató una ola de indignación en redes sociales.

Familia exige sanción ejemplar

Carabineros llegó rápidamente al lugar y procedió a detener en flagrancia al agresor, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Lota, el que tras su formalización decretó firma mensual y arraigo nacional, decretando 90 días de plazo para la investigación.

De acuerdo al medio local Amigos Penquistas, el caso desató una ola de indignación en redes sociales desde donde exigieron justicia, al igual que la familia de la infortunada “Kira”, quienes pidieron una sanción ejemplar.

En tanto, organizaciones animalistas hicieron un llamado a reforzar las medidas de protección hacia los animales y denunciar cualquier episodio de maltrato.