América Latina

La OEA pidió esperar a los resultados oficiales en Honduras y respetar la voluntad del pueblo

El organismo internacional instó a que las autoridades y actores políticos respeten el desarrollo de los comicios y eviten acciones que puedan afectar la estabilidad durante la etapa final del escrutinio

La OEA pidió esperar a los resultados oficiales en Honduras y respetar la voluntad del pueblo

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) expresó su rechazo a cualquier llamado que busque alterar el orden público y comprometer las etapas que restan del proceso electoral en Honduras, según un comunicado divulgado este martes en la red social X. El organismo subrayó que resulta fundamental que el Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrolle su labor “sin presiones” y pidió a autoridades, partidos y candidatos que esperen los resultados y respeten la voluntad popular expresada en las elecciones generales de este año.

La MOE/OEA recordó que ha pedido agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad y, en esta ocasión, reafirmó el llamado al respeto de los materiales electorales y a evitar cualquier acción que genere inestabilidad.

El pronunciamiento del organismo internacional ocurrió horas después de que Manuel Zelaya, expresidente y coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), además de esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro, convocara a sus seguidores a movilizarse a un centro gubernamental de apoyo logístico del CNE en Tegucigalpa.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras enfrenta presiones mientras avanza el conteo de votos de las elecciones 2025 (REUTERS/ARCHIVO)

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el conteo más reciente del CNE coloca a Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, en primer puesto con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.256.428 votos (39,48 %). Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, permanece en tercer lugar al sumar 618.448 votos (19,29 %). De acuerdo al CNE, aún falta resolver al menos 2.773 actas por inconsistencias, tarea que según el ente se retomará el miércoles.

La ciudadanía hondureña votó para elegir presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados para el congreso nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.

En paralelo, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, informó a periodistas que todavía persisten problemas técnicos en el recuento, aunque aseguró que estas dificultades no pusieron en riesgo los resultados. Hall describió dos episodios que afectaron el sistema de contingencia 2, pero sostuvo que ambos incidentes se resolvieron rápidamente sin alterar la divulgación de datos, atribuyéndolos al tamaño de las papeletas correspondientes a dos departamentos.

Adicionalmente, el CNE salió al paso de denuncias sobre presuntas vulnerabilidades, como la señalada por Nasralla acerca de accesos indebidos a credenciales del sistema. Hall relató que, tras advertirse la situación el 7 de diciembre, “se ordenó el inmediato cambio de las contraseñas”, medida que se ejecutó en pocos minutos. Hall insistió en la transparencia del proceso y aseguró que ni ella ni el equipo del CNE intervienen para favorecer o perjudicar a ningún candidato.

Aún resta el escrutinio especial de más de 2.600 actas con inconsistencias, que podrían representar más de 500.000 votos, aunque el ente electoral no ha precisado cuándo iniciará esta etapa.

