Tragedia en Bolivia: al menos ocho muertos al caer un autobús en una zona de montaña cerca de La Paz

Al menos ocho personas murieron este lunes en Bolivia después de que un autobús de transporte público cayera unos 150 metros por un barranco en una carretera de los Yungas, en el departamento de La Paz. El accidente se produjo de madrugada en el sector conocido como Velo de la Novia, una zona con cascadas y curvas pronunciadas situada a unos 65 kilómetros de la sede de Gobierno, informó el director departamental de Bomberos, Pavel Tovar.

Según la información preliminar recogida por EFE, las malas condiciones de la vía —marcadas por la poca visibilidad, la densa neblina y un terreno resbaladizo debido al inicio de la temporada de lluvias— habrían contribuido al siniestro. El autobús cayó en una zona de difícil acceso.

Tovar explicó que el vehículo estaba “lleno de pasajeros” y que 14 personas resultaron afectadas: ocho fallecieron, entre ellas una niña de tres años, y seis quedaron heridas. Las labores de rescate se extendieron durante cinco horas debido a la oscuridad y a lo escarpado del terreno, lo que complicó el acceso al lugar donde quedaron los cuerpos y los sobrevivientes.

Los heridos fueron trasladados al hospital Arco Iris, en La Paz, donde dos permanecen en estado delicado, según informó el jefe de Bomberos. Los fallecidos fueron llevados posteriormente a la morgue del Hospital de Clínicas para su identificación por parte de sus familiares.

(Archivo) Socorristas trabajan en un autobús destruido después de rodar por un barranco tras chocar con un vehículo en una carretera en Leñas, Potosí, sur de Bolivia. Mar 3, 2025 (Reuters / Fiscal General de Bolivia/Folleto vía redes sociales)

La Policía abrió una investigación para determinar las causas exactas del accidente, una tarea que suele requerir la revisión del estado del vehículo, las condiciones de la vía y los testimonios de los sobrevivientes. Este tipo de pesquisas suelen prolongarse varios días, especialmente en zonas rurales del occidente boliviano, donde la geografía dificulta el levantamiento de evidencias.

La carretera entre La Paz y los Yungas, conocida por sus tramos con precipicios, humedad constante y curvas estrechas, figura entre las más peligrosas del país. Aunque existen rutas alternativas más modernas, buena parte del transporte local continúa utilizando estos caminos tradicionales, que combinan asfalto, ripio y sectores expuestos a derrumbes.

El inicio de la temporada de lluvias —que va de noviembre a marzo— agrava los riesgos en esta región subtropical, donde los deslizamientos y la neblina reducen la visibilidad y deterioran la estabilidad del terreno. Cada año, las autoridades emiten advertencias sobre la necesidad de extremar precauciones en estas rutas, especialmente para el transporte público y de carga.

Los accidentes de tránsito representan uno de los principales problemas de seguridad vial en Bolivia. Según datos oficiales, estos siniestros causan alrededor de 1.400 muertes y unos 40.000 heridos anuales, en su mayoría asociados a fallas humanas prevenibles.

Organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud han advertido que Bolivia mantiene tasas de mortalidad vial superiores al promedio regional. Entre los factores señalados con mayor frecuencia se encuentran el exceso de velocidad, el cansancio de los conductores, el mantenimiento deficiente de los vehículos y la vulnerabilidad estructural de carreteras rurales.

El accidente en Velo de la Novia vuelve a evidenciar la fragilidad de la infraestructura vial en zonas donde confluyen topografía extrema y clima adverso, un desafío que Bolivia arrastra desde hace décadas y que se intensifica cada temporada de lluvias.