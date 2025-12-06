El Partido Nacional exigió al CNE reanudar el conteo de votos en Honduras tras un día sin actualización de resultados

El candidato presidencial Nasry Asfura del Partido Nacional de Honduras (PN) habla en una rueda de prensa el día de las elecciones generales en Tegucigalpa (REUTERS/Leonel Estrada)

El Partido Nacional de Honduras, principal fuerza opositora, exigió este sábado al Consejo Nacional Electoral (CNE) que acelere el conteo de votos de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre, tras casi 24 horas de paralización del proceso. La situación ha generado un clima de incertidumbre y tensión política en el país, mientras persisten denuncias de irregularidades y solicitudes de nulidad electoral.

Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, reclamó públicamente al CNE mayor celeridad y transparencia. “Le pedimos al Consejo Electoral que haga rápido el trabajo, no podemos seguir esperando, estamos hablando ya en este momento de casi 24 horas que no se mueven”, declaró Zambrano en una de las sedes del partido.

El dirigente advirtió que la prolongada parálisis del conteo “no contribuye a darle al proceso la transparencia, la garantía, la confianza, la certidumbre que quiere el pueblo hondureño”. Además, denunció la circulación de mensajes que, a su juicio, buscan “generar confusión y caos”, y acusó al oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) de intentar anular o repetir la elección para evitar entregar el poder.

Por su parte, María Antonieta Mejía, candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, criticó la postura del Partido Liberal tras la solicitud de nulidad del escrutinio presidencial presentada por Libre. “El Partido Liberal se está prestando para revivir a Libre y le quieren dar una bofetada a la democracia solicitando la nulidad del proceso electoral”, afirmó Mejía durante un acto de recepción de actas electorales.

El CNE lleva casi un día sin actualizar los resultados de los comicios (REUTERS/Fredy Rodriguez)

La dirigente instó al candidato liberal Salvador Nasralla a no dejarse influenciar por asesores ligados a Libre y lo retó a participar en una mesa técnica para cotejar actas y resolver cualquier inconsistencia.

El conteo de votos permanece detenido desde la tarde del viernes, sin que el CNE haya ofrecido explicaciones sobre la interrupción. Con el 88,02% de las actas escrutadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, lidera el recuento con 1.132.321 votos (40,19%), seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.112.570 votos (39,49%). Rixi Moncada, candidata de Libre, ocupa el tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30%), de acuerdo con los datos preliminares del CNE, que ha registrado varias interrupciones desde el día de los comicios.

En medio de la crisis, Libre presentó una acción de nulidad administrativa del escrutinio presidencial, argumentando un “desastre” en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El abogado Edeson Javier Argueta, apoderado legal de Libre, solicitó al CNE admitir la nulidad, programar una audiencia y, de declararse con lugar, ordenar la repetición de la elección presidencial en todas las Juntas Receptoras de Votos. Paralelamente, Nasralla denunció “inconsistencias y errores graves” en más de 5.000 actas electorales y pidió una “revisión minuciosa”, que podría incluir una verificación voto por voto.

Ante la persistencia de las demoras y la falta de actualización de la página de resultados, el CNE anunció la prórroga de los plazos para solicitar nulidad administrativa y recuentos especiales. Según el comunicado oficial, los partidos y candidaturas independientes disponen de 2,5 días adicionales para presentar acciones de nulidad, plazo que vence el lunes 8 de diciembre a las 12:00 (18:00 GMT). Para las revisiones y recuentos especiales, el plazo se extiende hasta el lunes 15 de diciembre a la medianoche (06:00 GMT). El CNE indicó que las solicitudes deben presentarse ante su Secretaría General, ubicada temporalmente en un hotel de Tegucigalpa, donde también opera el centro de cómputo.

El Partido Nacional acusó al oficialista Libre de no querer entregar el poder tras la solicitud de anulación de los comicios ante el CNE (REUTERS/Jose Cabezas)

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) intervino este sábado con un llamado a agilizar el escrutinio y garantizar la trazabilidad de los resultados. La misión, encabezada por el ex canciller paraguayo Eladio Loizaga, subrayó la importancia de que “la ciudadanía y, especialmente los partidos políticos, se mantengan ejerciendo las facultades de supervisión y vigilancia que la Ley les confiere”. La OEA advirtió sobre demoras e intermitencias en el procesamiento de los resultados, así como una “marcada falta de pericia” en la gestión de las soluciones tecnológicas, lo que ha provocado retrasos en los escrutinios. El organismo internacional instó a las autoridades electorales a garantizar que las etapas pendientes del proceso, incluido el escrutinio especial y la fase de impugnaciones, se desarrollen con claridad y eficiencia.

Las elecciones generales del 30 de noviembre definían la elección de presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano. El CNE dispone de hasta 30 días desde la jornada electoral para anunciar los resultados oficiales definitivos.

En este contexto de incertidumbre, el Partido Nacional reiteró su llamado a la serenidad y la confianza en el proceso, asegurando que sus actas coinciden plenamente con las del CNE y que la voluntad popular ya está registrada. La expectativa nacional se centra ahora en la reanudación del conteo y la validación oficial de los resultados, en un ambiente donde la estabilidad y el avance democrático dependen de la transparencia y la eficacia del ente electoral.